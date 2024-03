Lời khai của đối tượng sát hại cô gái 21 tuổi ở Lai Châu, 'sa lưới' sau 24h lẩn trốn

Lời khai của kẻ thủ ác

Sau 24 tiếng đối tượng giết người nguy hiểm lẩn trốn, lực lượng Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ thành công đối tượng Lò Văn Xươm tại khu vực bản Nà Ban, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên vào lúc 19h30 ngày 6/3/2024.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lò Văn Xươm khai nhận: Từ cuối năm 2023 trong thời gian đi làm thuê ở Hà Nội, Xươm và chị Lò Thị L. (SN 2003 tại bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên) đã có mối quan hệ yêu đương.

Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu trực tiếp xét hỏi đối tượng ngay sau khi bị bắt. Ảnh: CA tỉnh Lai Châu

Dịp Tết nguyên đán được nghỉ, cả 2 đã về nhà chị L. tại Tân Uyên chung sống. 2 người đã chung mua trả góp 1 xe mô tô Honda Wave Alpha (chưa lắp BKS). Tuy nhiên trong thời gian Tết Giáp Thìn, do chơi bời thiếu tiền nên Xươm đã cầm cố chiếc xe nói trên tại một cửa hàng ở huyện Sìn Hồ.

Từ đó giữa chị L. và Xươm thường xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Vào chiều ngày 5/3/2024, Xươm đi uống rượu ở trong bản Phiêng Áng về đã bị chị L. chửi mắng, đuổi ra khỏi nhà của mình.

Trong quá trình 2 người cãi vã, Xươm đã lấy 1 con dao nhọn cán bằng gỗ, dài khoảng 40cm, bề ngang khoảng 10cm chém 2 nhát vào vùng cổ của chị L làm nạn nhân bị mất máu cấp, tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ án. Ảnh: CA tỉnh Lai Châu

Sau khi gây án, đối tượng Xươm cầm hung khí tẩu thoát khỏi hiện trường rồi trốn lên đồi cây. Do thấy lực lượng Công an vây chặt nên đối tượng không dám xuống đường để bỏ trốn. Quá trình lẩn trốn, đối tượng Xươm đã tự gây ra một số vết thương với ý định tự sát.

Hiện đối tượng đã đưa vào Trung tâm y tế huyện Tân Uyên để sơ cứu vết thương, phục vụ điều tra vụ án.

Hành trình 24h truy bắt đối tượng

Việc các đơn vị thuộc ban chuyên án Công an tỉnh Lai Châu nhanh chóng, khẩn trương bắt giữ đối tượng Lò Văn Xươm sau 24h15 phút gây án thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, ý chí quyết tâm cao, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Để có chiến công đó, gần 400 cán bộ, chiến sĩ công an cùng dân quân, an ninh bản đã lập nhiều chốt chặn, nhiều tổ tuần tra. Do địa hình truy bắt trải rộng, nhiều lối mòn, rừng rậm, lực lượng Công an Lai Châu đã gặp không ít khó khăn.

Ban chuyên án họp bàn phương án. Ảnh: CA tỉnh Lai Châu

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết trên Vietnamnet: “Tôi đã có mặt ngay hiện trường chỉ đạo điều tra vụ án. Chúng tôi đã huy động 260 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 100 dân quân, an ninh bản lập nhiều chốt chặn, nhiều tổ tuần tra, vây kín các lối mòn, cửa rừng. Với địa hình núi rừng hiểm trở, chúng tôi đã sử dụng thiết bị nghiệp vụ hiện đại với quyết tâm không để đối tượng trốn thoát”.



Theo lời Đại tá Phạm Hải Đăng, cuộc truy bắt đối tượng của lực lượng Công an diễn ra trong thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng, địa hình phức tạp với đồi núi và nhiều lối thoát. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực và quyết tâm, đối tượng đã bị bắt gọn.

Các cán bộ chiến sĩ tham gia truy bắt đối tượng họp bàn trước khi tác chiến. Ảnh: CA tỉnh Lai Châu

Khi tiếp xúc gần với đối tượng, cảnh sát đã nhận ra ý định tự sát bằng dao nên nhanh chóng khống chế, không để Xươm thực hiện ý đồ. Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cũng cho nguồn trên biết thêm, đối tượng là một người nghiện ma túy và trong quá trình phạm tội có sử dụng rượu, bia.

Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Kẻ gây án man rợ, coi thường pháp luật tước đi mạng sống của người dân vô tội sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng.