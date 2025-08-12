Ngày 12-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết thực hiện điều tra vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" xảy ra trên không gian mạng, đơn vị đã vận động đầu thú đối với 3 đối tượng từng làm việc cho tổ chức tội phạm do người Trung Quốc cầm đầu, hoạt động tại Campuchia.

Theo đó, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" xảy ra trên không gian mạng do các đối tượng người Trung Quốc và Việt Nam cầm đầu, hoạt động tại Campuchia, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành rà soát, xác minh, lập danh sách các đối tượng có liên quan trong đường dây tổ chức.

3 đối tượng "nuôi khách", quay video nhạy cảm để sau đó đe dọa, tống tiền ra đầu thú. Ảnh: Công an Quảng Trị

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kêu gọi, vận động gia đình đưa các đối tượng ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Ngày 8-8, đối tượng T.Đ.M (SN 2006), L.Đ.L (SN 2001; cùng ngụ tại TP Cần Thơ) và T.T.B.Q (SN 2002, ngụ tỉnh An Giang) đã ra đầu thú.

Quay video nhạy cảm để đe dọa, tống tiền

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật của mình và khai nhận tổ chức trên do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

Tổ chức này được chia thành 3 bộ phận, 3 đối tượng trên làm việc ở bộ phận 1 (gọi là bộ phận "nuôi khách"), có nhiệm vụ sử dụng nhiều tài khoản Zalo ảo, tương tác qua lại lẫn nhau, nhằm hoạt động như một tài khoản Zalo thật, sau đó gửi lời mời kết bạn đến tài khoản Zalo của bị hại (thông tin do đối tượng cầm đầu tổ chức cung cấp).

Sau khi kết bạn, các đối tượng duy trì liên lạc, quan tâm tạo tình cảm, hỏi han, tâm sự, lấy lòng tin và đề nghị bị hại thực hiện những cuộc gọi video "nhạy cảm", sau khi bị hại đồng ý gọi video, chúng chuyển cuộc gọi đến các bộ phận khác để tiến hành quay phim, ghi hình.

Sau khi có được những hình ảnh, video "nhạy cảm", chúng liên lạc, gửi hình ảnh, video kèm nội dung đe dọa, tống tiền và số tài khoản ngân hàng để bị hại chuyển tiền với số tiền hàng trăm triệu đồng đến hàng tỉ đồng.

Sau khi tiếp nhận đầu thú 3 đối tượng trên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành các thủ tục tố tụng theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra kêu gọi các đối tượng từng làm việc trong đường dây tội phạm này chủ động ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo, thông qua sự việc nêu trên, người dân cần đề cao cảnh giác, thận trọng khi tham gia sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là các hành vi có liên quan đến việc sử dụng hình ảnh, video của cá nhân; cũng như truy cập các đường link để chuyển tiền.



