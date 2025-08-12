Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp cùng Công an xã Liên Hương điều tra, làm rõ vụ người đi xe máy tông gãy chân một Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h30 ngày 11/8, tổ công tác Đội CSGT số 2 do Trung tá Nguyễn Hoàng Trung làm tổ trưởng, phát hiện một xe mô tô biển số 86B4-143.86 do Trần Đại Phong (17 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị) lái chở theo một người ngồi sau, đang chạy quá tốc độ quy định trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Liên Hương.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đến thăm hỏi Trung tá Trung tại bệnh viện. Ảnh: CACC

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, người lái xe không chấp hành mà lao thẳng vào Trung tá Nguyễn Hoàng Trung, khiến người này bị gãy chân và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế khu vực Tuy Phong.

Sau đó, Trung tá Nguyễn Hoàng Trung được điều chuyển vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (TP.HCM) để điều trị.

Nhận được thông tin, Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình để thăm hỏi, động viên Trung tá Nguyễn Hoàng Trung.

Tại bệnh viện, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã hỏi thăm tình hình sức khỏe, chia sẻ và động viên đồng chí Trung; biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.