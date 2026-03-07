Lời khai của 2 nghi phạm liên quan vụ án mạng lúc rạng sáng ở Khánh Hoà

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Tây Nha Trang bắt giữ hai đối tượng liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên đường Lương Định Của, phường Tây Nha Trang, rạng sáng 5-3.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Trần Thiều Hoài Bảo (sinh năm 2010, trú phường Tây Nha Trang) và Nguyễn Huy Vũ (sinh năm 2009, trú phường Nha Trang).

Trước đó, vào sáng sớm 5-3, người dân phát hiện một người đàn ông nằm tử vong trên vỉa hè đường Lương Định Của nên trình báo cơ quan chức năng. Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là anh P.V.C (sinh năm 1997, trú phường Tây Nha Trang). Nạn nhân bị đâm một nhát chí mạng vào vùng cổ, đứt động mạch cảnh dẫn đến mất máu cấp và tử vong.

Hai nghi phạm Bảo và Vũ đang được cơ quan công an dựng lại hiện trường

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra, truy xét nghi phạm. Đến khoảng 4 giờ ngày 6-3, lực lượng công an đã bắt giữ hai đối tượng liên quan.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận khoảng 1 giờ 35 phút ngày 5-3, khi đang chạy xe máy trên đường Lương Định Của thì phát hiện anh C. đi bộ ngược chiều. Hai đối tượng quay xe lại xin tiền nhưng bị từ chối, dẫn đến cãi vã. Sau đó, Bảo lấy con dao mang theo sẵn đâm nạn nhân tử vong rồi cùng Vũ rời khỏi hiện trường.

Vết thương trên cổ và hung khí mà 2 đối tượng sử dụng

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xác định Trần Thiều Hoài Bảo là người trực tiếp thực hiện hành vi giết người.

Đối với Nguyễn Huy Vũ, cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh làm rõ vai trò để xử lý theo quy định của pháp luật.