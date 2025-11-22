Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 8 đối tượng về tội "Buôn lậu".

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, về tội Buôn lậu.

Ngoài bà Mai, Bộ Công an cũng khởi tố 7 đối tượng khác cùng về tội Buôn lậu, gồm có ông Hoàng Kim Khánh (chồng của bà Mai), Tổng Giám đốcCông ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, Trần Đan Phượng, Kế toán trưởng; Nguyễn Thị Ngọc Trúc, Kế toán Công ty MK Skincare; Vương Phượng Nghi, Giám đốc; Võ Hoài Sơn và Lu XueYi, nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khải Hoàn; Đỗ Bích Thủy, đối tượng làm dịch vụ chuyển tiền tại Hà Nội.

Trên báo Công an nhân dân đã đăng tải đoạn clip ghi lại lời khai ban đầu của Hoàng Kim Khánh - chồng của bà Mai về quá trình nhập mỹ phẩm Quảng Châu về Việt Nam và lừa dối khách hàng trong thời gian vừa qua.

Tại cơ quan công an, ông Khánh khai nhận, "Tôi xin thành khẩn trình bày về hành vi sai phạm của tôi như sau. Đặt sản xuất mỹ phẩm từ nhà máy ở Quảng Châu, Trung Quốc. Nhưng do thị hiếu của người Việt Nam không có chuộng hàng xuất xứ từ Trung Quốc. Và nhà máy trong thời điểm đấy sẽ không cấp được giấy lưu hành tự do.

Nên là tôi đã thay đổi nguồn lúc xuất xứ từ Quảng Châu, Trung Quốc thành xuất xứ Hồng Kông, Trung Quốc. Vì thay đổi nguồn gốc xuất xứ nên là không thanh toán được tiền chính ngạch mà phải thanh toán tiền qua chỗ chị Thủy, để thanh toán tiền cho công ty mỹ phẩm tại Quảng Châu, Trung Quốc. Và để đưa được hàng hóa về Việt Nam thì tôi đã dùng hợp đồng giả cách để hợp thức hóa mỹ phẩm từ Hồng Kông về Việt Nam. Bản thân tôi đã nhận thấy được việc làm của mình là vi phạm với pháp luật. Tôi đã thành khẩn khai báo", Hoàng Kim Khánh khai nhận.

Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh bị khởi tố, bắt tạm giam

Theo đó, từ sự tin tưởng của khách hàng trong nước, các đối tượng đã bán mỹ phẩm với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố; đồng thời, mở rộng điều tra xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.