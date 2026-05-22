Trụ sở Ban Quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới

Ngày 22-5, Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị cho biết đã có báo cáo gửi UBND tỉnh liên quan phản ánh về việc kê khai nhân sự trong hồ sơ dự thầu gói XL01 trị giá 16,5 tỉ đồng thuộc dự án xây dựng hoàn thiện nút giao và hệ thống điện chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh đường Điện Biên Phủ.

Gói thầu do Ban Quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới làm chủ đầu tư - đã phát sinh kiến nghị về dấu hiệu kê khai nhân sự không chính xác trong hồ sơ dự thầu của liên danh trúng thầu, gây nhiều tranh cãi mà Báo Người Lao Động phản ánh.

Theo Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị, qua quá trình xác minh, chưa đủ cơ sở xác định nhà thầu cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu điện tử. Đồng thời, cơ quan này đề nghị giữ nguyên kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu nói trên.

Điều đáng chú ý là kết luận này được đưa ra sau khi cơ quan chức năng thừa nhận chính người bị cho là "nhân sự" trong hồ sơ dự thầu có nhiều lần trình bày "mâu thuẫn, chưa thống nhất và không chính xác".

Theo báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Trị, một cá nhân trước đó có đơn phản ánh liên danh thực hiện gói thầu có dấu hiệu kê khai nhân sự không đúng thực tế nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trọng tâm vụ việc nằm ở ông Hồ Bá Khánh (SN 1984, trú xã Hoàn Lão) - người được Công ty CP Xây dựng và Phát triển Trường Phúc kê khai trong hồ sơ dự thầu.

Theo hồ sơ xác minh, tại buổi làm việc ngày 17-4-2026 với Phòng Đấu thầu - Sở Tài chính Quảng Trị, ông Hồ Bá Khánh xác nhận nội dung đơn phản ánh là đúng sự thật, còn đơn trình bày là do mình lập và ký; đồng thời khẳng định rằng không phải cán bộ, nhân viên của Công ty Trường Phúc, chưa từng ký hợp đồng lao động hay thỏa thuận nào với doanh nghiệp này.

Ông Khánh cũng khẳng định việc tên mình xuất hiện trong hồ sơ năng lực, hồ sơ nhân sự của công ty là không đúng thực tế. Chính thông tin đó làm dấy lên nghi vấn về tính trung thực của hồ sơ nhân sự tại gói thầu có giá trị 16,5 tỉ đồng.

Tuy nhiên, tại buổi làm việc tiếp theo ngày 22-4-2026, ông Khánh lại xác nhận từng ký "Hợp đồng thuê chuyên gia" với Công ty Trường Phúc vào ngày 1-12-2021. Theo trình bày của ông Khánh, sau khoảng 3 tháng không được giao việc và không được trả lương, ông đã đơn phương chấm dứt hợp đồng và không tiếp tục tham gia các dự án liên quan doanh nghiệp này.

Theo Sở Tài chính Quảng Trị, nội dung trình bày của ông Khánh lại thay đổi qua nhiều thời điểm. Cơ quan này cho rằng những lần trình bày "chưa phản ánh đầy đủ mối liên hệ công việc" giữa ông Khánh và doanh nghiệp.

Đơn trình bày của ông Hồ Bá Khánh về việc xác nhận không có quan hệ lao động với Công ty Trường Phúc

Nút giao đường Điện Biên Phủ với tuyến tránh Đồng Hới

Đáng chú ý, sau đó Công ty CP Xây dựng và Phát triển Trường Phúc bổ sung thêm nhiều tài liệu, trong đó có "Hợp đồng thuê chuyên gia" giữa công ty với ông Hồ Bá Khánh được ký ngày 1-12-2021, cùng dữ liệu liên lạc để chứng minh giữa hai bên từng có trao đổi công việc.

Các tài liệu được doanh nghiệp cung cấp gồm dữ liệu liên lạc, trao đổi công việc thông qua người đại diện được ủy quyền là Lê Mậu Thìn, cùng thông tin thể hiện ông Hồ Bá Khánh từng cung cấp dữ liệu cá nhân phục vụ việc huy động nhân sự tham gia gói thầu.

Từ những tài liệu bổ sung này, Phòng Đấu thầu - Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị cho rằng "có cơ sở để xem xét" ông Hồ Bá Khánh là nhân sự được huy động phục vụ gói thầu tại thời điểm dự thầu.

Dù vậy, trong toàn bộ báo cáo, Sở Tài chính Quảng Trị chưa kết luận có hay không hành vi gian dối trong kê khai nhân sự, mà cho rằng chưa đủ cơ sở xác định doanh nghiệp cung cấp thông tin không trung thực.

Sở Tài chính Quảng Trị cũng khẳng định việc chủ đầu tư thực hiện thay thế nhân sự tại bước đối chiếu tài liệu là "chưa phù hợp" với quy định của hồ sơ mời thầu điện tử. Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng sai sót đó "không làm thay đổi kết quả lựa chọn nhà thầu".

Từ kết quả xác minh, Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị giữ nguyên kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói XL01. Đồng thời, kiến nghị Ban Quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm liên quan sai sót trong quá trình thực hiện đối chiếu tài liệu.

Dù cơ quan chức năng xác định chưa đủ cơ sở để xác định hành vi gian dối, nhưng vụ việc vẫn thu hút sự quan tâm do xuất hiện nhiều tình tiết thay đổi, gây mâu thuẫn trong quá trình xác minh.

Trước đó, như Báo Người Lao Động liên tục phản ánh, một cá nhân ở Quảng Trị đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng, nêu dấu hiệu bất thường trong hồ sơ dự thầu của liên danh trúng gói thầu nói trên. Gói thầu trị giá khoảng 16,5 tỉ đồng. Liên danh trúng thầu gồm Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Trường Phúc, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại số 36 và Công ty TNHH Khánh Huyền, với giá trúng thầu khoảng 14,7 tỉ đồng. Theo nội dung kiến nghị, hồ sơ dự thầu có kê khai ông Hồ Bá Khánh (SN 1984, trú tại xã Hoàn Lão) giữ vị trí cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công. Tuy nhiên, ông Khánh khẳng định không ký hợp đồng lao động và không tham gia dự án với Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Trường Phúc - đơn vị thành viên trong liên danh trúng thầu. Theo tìm hiểu, ông Khánh hiện là giám đốc một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, có chuyên môn kỹ sư thủy lợi, không thuộc chuyên ngành cầu đường.



