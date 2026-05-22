Cục Thuế vừa ban hành quy định mới, tất cả người dân đang nộp thuế cần nắm rõ

Đây là một nội dung quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số ngành Thuế, góp phần bảo đảm an toàn, chính xác trong xác định danh tính người nộp thuế, phòng ngừa rủi ro gian lận, giả mạo thông tin trong quá trình đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử.

Quy định này được áp dụng với doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Ngoài ra, trường hợp thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử liên quan đến người đại diện theo pháp luật, đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân cũng thuộc diện phải xác thực sinh trắc học.

Cục Thuế nêu rõ, để thực hiện xác thực sinh trắc học, người đại diện theo pháp luật có tài khoản định danh điện tử mức độ 02 trên VNeID, đã cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile.

Bên cạnh đó, thông tin về người đại diện theo pháp luật tại dữ liệu đăng ký thuế của cơ quan thuế khớp đúng với thông tin định danh của cá nhân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Khi tiếp nhận tờ khai đăng ký hoặc thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, Cổng thông tin hóa đơn điện tử và chứng từ điện tử sẽ gửi yêu cầu xác thực sinh trắc học bằng nhận diện khuôn mặt tới người đại diện theo pháp luật thông qua ứng dụng eTax Mobile.

Sau khi xác thực thành công, hệ thống tiếp tục xử lý thông tin trên tờ khai để gửi thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo quy trình quản lý hóa đơn điện tử hiện hành.

