Lời khai ban đầu của đối tượng cầm dao xông vào nhà, chém 3 đồng nghiệp cũ ở Hải Phòng

Ngày 18/8, tờ Giáo dục và Thời đại đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang tạm giữ hình sự nghi phạm Đỗ Anh Tú (29 tuổi, ở Gia Viên, Hải Phòng) để điều tra làm rõ động cơ gây án, chém trọng thương 3 người tại nhà số 15 lô 35 Đoàn Kết, thuộc chợ đầu mối hoa quả Hồng Bàng.

Hình ảnh đối tượng Đỗ Anh Tú xông vào nhà chém các nạn nhân (Ảnh trích xuất từ camera).

Tại cơ quan Công an, Tú khai 3 nạn nhân cùng là đồng nghiệp cũ của mình. Do mẫu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, sáng ngày 17/8, Tú một mình đi xe máy, đem theo dao và xông vào chém các nạn nhân khi những người này đang ngồi làm việc trong nhà, báo Công an nhân dân thuật lại lời khai ban đầu của đối tượng.

Trước đó, theo thông tin đăng tải trên tờ Người lao động, khoảng 10h ngày 17/8, Đỗ Anh Tú điều khiển xe máy đến địa chỉ trên.

Tại đây, Tú bất ngờ dùng dao chém liên tiếp vào vùng đầu và người của 3 người đang có mặt trong nhà gồm Hoàng Đình H. (26 tuổi; trú tại tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Anh V. (29 tuổi; trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng) và Vũ Thị Kim A. (30 tuổi, trú tại xã Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng).

Hiện, 3 nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Việt Tiệp (TP Hải Phòng).