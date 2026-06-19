Lời kể của tài xế xe đưa đón khiến người mẹ Hà Nội mất ngủ: Sai lầm khi luôn nghĩ con còn ngây thơ

Câu chuyện của người mẹ Hà Nội có lẽ cũng là lời nhắc nhở với nhiều gia đình.

"Tôi cứ nghĩ con vẫn là một đứa trẻ ngây ngô. Không ngờ có ngày lại nhận được cuộc gọi khiến mình lo lắng đến vậy."

Đó là tâm sự của một bà mẹ ở Hà Nội có con gái đang học lớp 5. Câu chuyện được chia sẻ trên một diễn đàn phụ huynh gần đây đã thu hút sự quan tâm của nhiều người bởi nó phản ánh nỗi băn khoăn chung của không ít gia đình có con bước vào giai đoạn tiền dậy thì.

Theo người mẹ này, con gái ở nhà khá hồn nhiên, nghịch ngợm, thiếu tập trung và không có biểu hiện gì đặc biệt. Tuy nhiên, một buổi sáng, chị bất ngờ được tài xế xe đưa đón học sinh thông báo rằng thời gian gần đây cô bé thường xuyên nói chuyện với các em nhỏ trên xe về các chủ đề liên quan đến hành động người lớn, quan hệ vợ chồng.

Thông tin này khiến người mẹ vô cùng sửng sốt. "Tôi tưởng con còn bé lắm. Ở nhà chưa bao giờ thấy con nói những chuyện như vậy", chị chia sẻ.

Sau khi tìm hiểu, người mẹ phát hiện con thường xem những video có nội dung tình cảm, yêu đương hoặc các chủ đề người lớn trên YouTube. Dù gia đình đã nhiều lần nhắc nhở, thậm chí thu điện thoại và điều khiển tivi, cô bé vẫn tìm cách sang nhà hàng xóm xem cùng một người bạn có chung sở thích. Lo lắng con bị ảnh hưởng bởi những nội dung không phù hợp với lứa tuổi, người mẹ đã lên mạng xin lời khuyên từ các phụ huynh khác.

Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng trăm bình luận.

Ảnh minh hoạ

Nhiều người cho rằng vấn đề ở chỗ cha mẹ chưa kiểm soát được môi trường tiếp xúc của con ngay từ đầu. "Người lớn còn dễ bị cuốn vào YouTube, TikTok thì trẻ con càng khó cưỡng lại hơn. Bây giờ điều quan trọng là phải nói chuyện với con và kiểm soát lại nội dung", một phụ huynh nhận xét.

Một người khác thẳng thắn chia sẻ: "Không thể chỉ thu điện thoại rồi cấm đoán. Trẻ muốn xem sẽ tìm mọi cách để xem. Điều cần làm là hướng dẫn con hiểu đúng về giới tính và xây dựng những sở thích lành mạnh khác."

Nhiều phụ huynh có con ở độ tuổi tương tự cũng kể những trải nghiệm khiến họ bất ngờ. Có người cho biết con lớp 3 đã bắt đầu hỏi về chuyện sinh em bé. Có người kể con lớp 5 thích đọc truyện ngôn tình hoặc tò mò về tình yêu nam nữ. Một số trẻ còn sử dụng những từ ngữ người lớn mà chính cha mẹ không hiểu các em học từ đâu. Đáng chú ý, không ít ý kiến cho rằng phản ứng quá gay gắt đôi khi có thể khiến trẻ tò mò hơn.

Một phụ huynh có con học lớp 6 cho biết chị đã chủ động tìm hiểu tâm lý tuổi dậy thì từ khi con học lớp 5. Thay vì né tránh, chị mua sách giáo dục giới tính phù hợp với độ tuổi, dành thời gian trò chuyện với con về những thay đổi của cơ thể, các mối quan hệ bạn bè và những rung động đầu đời.

"Tôi nhận ra trẻ không đáng sợ như mình nghĩ. Điều trẻ cần là một người lớn sẵn sàng giải thích cho các con bằng kiến thức khoa học và thái độ bình tĩnh", chị chia sẻ.

Khoảng 10-12 tuổi là giai đoạn trẻ bắt đầu bước vào thời kỳ tiền dậy thì. Đây là lúc các em xuất hiện nhu cầu tìm hiểu về cơ thể, giới tính và các mối quan hệ nam nữ. Nếu không nhận được thông tin chính xác từ gia đình, trẻ rất dễ tìm câu trả lời từ internet hoặc bạn bè đồng trang lứa.

Trong khi đó, thuật toán của các nền tảng video trực tuyến thường liên tục gợi ý những nội dung tương tự, khiến trẻ ngày càng bị cuốn sâu vào những chủ đề vượt quá khả năng nhận thức của mình.

Thay vì chỉ tập trung vào việc cấm đoán, cha mẹ nên kết hợp nhiều giải pháp như kiểm soát nội dung trực tuyến, giới hạn thời gian sử dụng thiết bị điện tử, đồng thời dành nhiều thời gian trò chuyện với con. Việc hướng trẻ tham gia các hoạt động thể thao, câu lạc bộ, nghệ thuật hay các sở thích tích cực khác cũng giúp giảm đáng kể thời gian tiếp xúc với màn hình. Quan trọng hơn, phụ huynh cần hiểu rằng sự tò mò về giới tính ở lứa tuổi này không phải là điều bất thường.

Điều đáng lo không phải việc trẻ đặt câu hỏi về tình yêu hay cơ thể mà là khi các em phải tự đi tìm câu trả lời từ những nguồn thiếu kiểm chứng.

Câu chuyện của người mẹ Hà Nội có lẽ cũng là lời nhắc nhở với nhiều gia đình. Trong mắt cha mẹ, con vẫn có thể là đứa trẻ thích tranh ăn với em, thích chơi đồ hàng hay quên xả nước sau khi đi vệ sinh. Nhưng bên trong thế giới riêng ấy, các em đang lớn lên từng ngày, mang theo vô số tò mò mà người lớn không phải lúc nào cũng nhận ra.

Và đôi khi, điều trẻ cần nhất không phải là một chiếc điện thoại bị thu lại mà là một người lớn đủ kiên nhẫn để đồng hành cùng mình trong giai đoạn trưởng thành đầy bỡ ngỡ ấy.