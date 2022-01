Vụ việc đối tượng cướp ngân hàng ở Hải Phòng sau đó lên Hà Nội mua xe phân khối lớn gây xôn xao dư luận. Theo đó, ngày 9/1, lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng và Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ Nguyễn Văn Nam (trú Cát Hải, TP Hải Phòng), nghi phạm vụ cướp ngân hàng ở quận Cát Hải.



Nam và tang vật khi bị bắt giữ.

Theo vị này, Nam bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Hiện đối tượng đang được di lý về TP Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra.



Sau khi cướp ngân hàng, Nam đã sử dụng số tiền cướp được đi mua xe phân khối lớn Kawasaki Ninja ZX-10R 2021 có giá hơn 700 triệu đồng tại một cửa hàng tại Hà Nội.

Hùng là người trực tiếp tư vấn, bán xe cho Nam.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Hà Đạt Hùng, là người trực tiếp bán xe cho Nam cho biết Nam đến cửa hàng mua xe vào trưa ngày 8/1.



"Bạn đó qua vào tầm buổi trưa, bên phía cửa hàng không biết gì cả. Bạn đó vào mua hàng như một khách hàng bình thường, trả đủ tiền chiếc xe khoảng 700 triệu rồi lái xe ra về.

Đến trưa nay, khi thấy mạng xã hội chia sẻ thì phía cửa hàng mới biết chuyện", Hùng chia sẻ.

Nam trả đủ 700 triệu tiền mua rồi lái xe ra về.

Cũng theo Hùng, bên phía cửa hàng đang chờ thông tin từ cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc và có hướng xử lý phù hợp.



