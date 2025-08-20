Lời kể ám ảnh của những người từng thoát khỏi rừng sâu và 4 bí kíp sinh tồn “STOP” ai cũng cần nắm rõ

Sinh tồn ngoài giới hạn con người

1. Người phụ nữ bị rắn cắn, 6 ngày mất tích giữa rừng

Năm 2024, một người phụ nữ tên Lovisa Sjoberg đã mất tích sáu ngày ở dãy núi Snowy của Úc đã được các dịch vụ khẩn cấp tìm thấy trong tình trạng "choáng váng và bị thương" sau một chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn quy mô lớn.

Cảnh sát New South Wales (NSW) cho biết Lovisa Sjoberg được tìm thấy trong tình trạng nghi bị rắn cắn, mất nước và trẹo mắt cá chân. Nữ nhiếp ảnh gia đã được điều trị vết thương ngay tại hiện trường trước khi được đưa đến bệnh viện và hiện đang trong tình trạng ổn định.

Được biết, Sjoberg, là du khách thường xuyên đến Công viên quốc gia Kosciuszko hẻo lánh để ghi lại hình ảnh những chú ngựa hoang sống trên núi. Cô được phát hiện mất tích sau khi công ty cho thuê xe báo cáo rằng xe của cô chưa được trả lại và không thể liên lạc được. Sau đó, xe của cô được tìm thấy trong tình trạng không khóa và bị bỏ lại.

Hình ảnh AAP/Cảnh sát NSW/Reuters

Cảnh sát NSW đã phát động lời kêu gọi công chúng giúp tìm kiếm cô vào ngày 21 tháng 10 và bắt đầu cuộc tìm kiếm trên diện rộng bằng chó nghiệp vụ, lính cứu hỏa, kiểm lâm và trực thăng có khả năng hồng ngoại. Chiến dịch tìm kiếm này được so sánh như "mò kim đáy bể".

Mối lo ngại gia tăng sau khi các đội cứu hộ không tìm thấy cô sau nhiều ngày và nhiệt độ ở khu vực xung quanh Công viên quốc gia Kosciuszko xuống thấp tới 0 độ vào ban đêm.

Cuối cùng, Sjoberg được một nhân viên của Cơ quan Công viên Quốc gia và Động vật hoang dã tìm thấy trên Đường mòn Nungar Creek tại Kiandra.

Thanh tra Toby Lindsay cho biết Sjoberg đã "lang thang nhiều ngày" qua vùng đất bụi rậm và nói với những người cứu hộ rằng cô tin rằng mình đã bị rắn đồng đầu cắn bốn ngày trước đó. Đây là loài rắn nhút nhát nhưng nọc độc của chúng là chất độc thần kinh mạnh và có thể gây tử vong nếu không được can thiệp y tế.

"Thực ra cô ấy rất may mắn khi còn sống... rõ ràng là cô ấy đã trải qua một thời gian khó khăn", Cảnh sát trưởng Lindsay cho biết..

2. Thiếu niên tự kỷ 14 tuổi sống sót sau 48 giờ mất tích

William Callaghan, 14 tuổi, đã được tìm thấy còn sống sau gần 48 giờ mất tích trên núi Mount Disappointment, phía bắc Melbourne, trải qua hai đêm giá lạnh vào năm 2020. Cậu bị tách khỏi gia đình khi chạy lên trước trong lúc cả nhà đi bộ lên đỉnh núi. William chỉ mặc quần thể thao và áo hoodie khi nhiệt độ ban đêm giảm xuống gần mức đóng băng.

Hơn 500 tình nguyện viên, cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm William liên tục, theo hướng dẫn phát nhạc chủ đề Thomas the Tank Engine với hy vọng cậu sẽ tìm đến âm thanh đó.

Ảnh: AAP: James Ross

Người dân địa phương Ben Gibbs, người lớn lên ở khu vực này và coi núi Mount Disappointment như "ngọn núi gia đình," đã tìm thấy William ngoài đường mòn chính – sâu hơn trong rừng so với khu vực tìm kiếm trước đó.

"Tôi chỉ đang đi dạo trong bụi rậm, khá dày đặc, nên phải vừa đi vừa phá đường," ông nói với Nine News vào thời điểm đó "Cậu bé chỉ cách tôi khoảng 15 mét, đứng đó rất hiền lành. Tôi nghe nói cậu thích Thomas the Tank Engine nên tôi chỉ nói chuyện về Diesel và Bertie… chỉ để trấn an cậu ấy."

3. 70 ngày sống sót nhờ ăn rắn, ếch

Các công nhân tại một trạm chăn nuôi hẻo lánh đã phát hiện Ricky Megee, 35 tuổi - người được cho là đã sống sót ở vùng hoang dã Outback suốt hai tháng rưỡi bằng cách ăn ếch, rắn và thằn lằn, sau một vụ tấn công bí ẩn vào năm 2006.

Megee được tìm thấy trong tình trạng bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng và phơi nhiễm thời tiết. Anh kể với những người cứu hộ rằng, điều cuối cùng anh còn nhớ là chiếc xe của mình bị hỏng dọc theo Buntine Highway, gần biên giới giữa Northern Territory và Tây Australia.

Ảnh: BCC

Megee cho biết anh đã uống nước tại một đập nước anh dựng chỗ trú ẩn, đồng thời bắt và ăn ếch, thằn lằn và rắn để sinh tồn.

Mark Clifford, quản lý trạm chăn nuôi Birrindudu, cho biết khu vực này là một trong những "nơi hẻo lánh nhất ở Australia" và mùa mưa chính là yếu tố giúp Megee sống sót. Câu chuyện này vừa là một phép màu sinh tồn vừa mang yếu tố bí ẩn khi cảnh sát chưa bao giờ tìm thấy chiếc xe của anh.

4. 40 ngày mất tích giữa sa mạc khắc nghiệt

Năm 1999, lính cứu hỏa người Alaska Robert Bogucki được tìm thấy còn sống sau 40 ngày mất tích trong sa mạc Great Sandy ở Tây Australia - một trong những vùng hoang dã khắc nghiệt nhất thế giới.

Khách du lịch phát hiện chiếc xe đạp của anh gần một trạm dừng trên đường cao tốc ven biển WA và phát báo động. Những người dẫn đường bản địa cùng cảnh sát đã tìm kiếm nhưng không thấy dấu vết nào của Bogucki, và cuộc tìm kiếm bị dừng sau hai tuần. Một số người tin rằng du khách đã chết trong vùng đất khô cằn nhưng những người khác cho rằng cần tiếp tục tìm kiếm.

Alaska Robert Bogucki (Ảnh: AAP)

Cha mẹ Bogucki yêu cầu một đội cứu hộ Mỹ tiếp tục tìm kiếm. Một nhà báo truyền hình Australia theo sát đoàn tìm kiếm đã nhận thấy dấu chân của Bogucki hướng vào dãy Edgar, cách Broome khoảng 230 km về phía đông nam. Vài ngày sau, một trực thăng truyền thông phát hiện trại bỏ hoang của Bogucki, bao gồm tấm bạt quấn quanh chai nước, vỏ thanh socola, một cuốn sổ và Kinh Thánh.

Ngày hôm sau, anh được trực thăng của một đài truyền hình phát hiện. Khi được hỏi về tình trạng sức khỏe, Bogucki nói: "Tôi đói, tôi mệt."

Trong thời gian ở sa mạc, anh đã đi gần 400 km. "Tôi cảm thấy hài lòng vì đã thực hiện được điều đó, dù là gì đi nữa," anh nói từ giường bệnh "Chúa đã chăm sóc tôi, tôi đoán vậy."

Đi bộ đường dài, làm sao để sinh tồn?

Chuyên gia sinh tồn Kevin Newton, chủ sở hữu Australian Survival Instructors, nhận định việc trang bị đầy đủ các kiến thức sinh tồn khi có những hành trình dài trong rừng hoặc vùng hoang vu là điều vô cùng cần thiết.

Để giảm nguy cơ bị lạc và giúp đội cứu hộ dễ tìm hơn, du khách - những người đi bộ đường dài nên chuẩn bị kỹ lưỡng. Newton khuyên: mang theo điện thoại vệ tinh hoặc thiết bị định vị cá nhân, đặc biệt khi vào các vùng xa xôi không có sóng di động. Một số mẫu iPhone hiện nay đã có tính năng SOS khẩn cấp qua vệ tinh.

Để liên lạc mà không cần điện thoại, tốt nhất bạn nên mang theo ký hiệu sinh tồn, băng vải đánh dấu, Radio sóng ngắn, bản đồ offline, thiết bị định vị vệ tinh. Đặc biệt, mỗi người nên có thẻ ICE - thẻ trong trường hợp khẩn cấp - ghi thông tin cá nhân, nhóm máu, số điện thoại người thân hoặc bạn bè tin cậy…

Dịch vụ Công viên Quốc gia và Thú rừng (NPWS) khuyến nghị mang theo ít nhất 2 lít nước/người, thức ăn, bộ sơ cứu, bản đồ địa hình và la bàn. Cùng với đó, nên "đăng ký" chuyến đi với cơ quan chức năng, mang đủ thiết bị, giữ đúng lộ trình và thông báo kế hoạch cho người thân.

Ảnh: Supplied by Josh Dart

Newton cũng nhấn mạnh việc đi theo nhóm là an toàn nhất. Nếu phải rời lộ trình, hãy định hướng cẩn thận bằng cách quan sát xung quanh hoặc sử dụng la bàn, GPS. Việc đánh dấu đường đi bằng đá hoặc khắc nhẹ trên cây có thể giúp khi quay lại. "Quay ngược lại thường hiệu quả hơn đi tiếp bởi có thể bạn sẽ nhận ra điều gì đó quen thuộc" Newton nói.

Nếu không có thiết bị liên lạc, việc ưu tiên là tìm nơi trú ẩn và nước uống. Newton giải thích: "Yếu tố đầu tiên gây tử vong là thời tiết khắc nghiệt. Thứ hai là thiếu nước. Thực phẩm quan trọng, nhưng nước còn quan trọng hơn, đặc biệt trong điều kiện nhiệt độ cao." Chính vì vậy, việc tìm nguồn nước để duy trì sự sống và nơi trú ẩn để giúp tránh tiếp xúc trực tiếp với thời tiết, giữ nhiệt độ cơ thể ổn định là điều vô cùng quan trọng . Newton lưu ý: nếu bị lạc ở môi trường nóng hoặc sa mạc, hãy tìm nơi mát, có thể là khe đá hoặc các khe hở nhỏ để trú ẩn.

Cùng với đó, việc "ngồi yên" cũng là chiến lược tốt nếu mang theo những dụng cụ để trú ẩn (lều, trại lưu trại) .

Khi nhận ra mình bị lạc trong rừng, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh và không di chuyển bừa bãi. Một trong những phương pháp hữu hiệu được các chuyên gia sinh tồn khuyến nghị là STOP, gồm 4 bước: S - Stay Put and Stay Calm (Dừng lại và Bình tĩnh) Hãy dành vài phút để hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh và thư giãn tinh thần. Việc di chuyển trong hoảng loạn chỉ khiến bạn càng đi xa hơn và khó tìm lại đường cũ, đồng thời làm những người tìm kiếm gặp khó khăn hơn. Tuy nhiên, nếu bạn đang ở nơi nguy hiểm, hãy di chuyển đến chỗ an toàn rồi mới dừng lại. T - Think (Suy nghĩ) Sau khi kiểm soát nhịp thở, hãy nhìn lại con đường bạn vừa đi. Nhớ xem đường mòn có thẳng hay bạn đã rẽ vài lần. Có thấy suối, cây to hay các mốc nổi bật nào không? Bạn đang đi hướng nào: Bắc, Nam, Đông hay Tây? Có đến ngã rẽ hay điểm quyết định nào không? Hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động. O - Observe (Quan sát) Hãy cố gắng xác định hướng Bắc, đánh giá lượng thức ăn và nước uống còn lại. Bạn có thể thấy dấu chân để quay lại không? Có mốc hay dấu hiệu nào giúp bạn tìm đường về không? Hãy tự hỏi: đã bao lâu kể từ lúc bạn biết mình còn đi đúng hướng? Nếu có điện thoại, hãy bật bản đồ để xác định hướng đi, nhưng nên bật chế độ máy bay để tiết kiệm pin, đặc biệt khi ở vùng xa, không có sóng. P - Plan (Lập kế hoạch) Bạn cần lập chiến lược và tận dụng mọi vật dụng có sẵn như đá, cành cây để đánh dấu vị trí hiện tại. Hãy tạo điểm BASE - Điểm an toàn tạm thời, cố định mà bạn đánh dấu rõ ràng để quay về hoặc làm nơi tập trung - dễ nhìn thấy từ xa, ví dụ bẻ cành cây hoặc buộc băng, để dễ định vị lại. Nếu vẫn đang trên đường mòn nhưng lâu không thấy dấu hiệu, bạn có thể quay lại tìm vệt đánh dấu trước đó. Đánh dấu tại các ngã rẽ, khúc cua để không bị lạc tiếp. Nếu không tìm được đường, quay về BASE và tỏa ra theo các hướng cẩn thận, đánh dấu bằng cành, đá, cành cong, đi ra và quay lại theo lộ trình tựa như các nan hoa trên bánh xe. Theo dõi hành trình bằng các dấu hiệu trên cây và đất. Nếu địa hình nguy hiểm hoặc bị thương, tốt nhất là ở nguyên chỗ BASE chờ cứu hộ. Nếu phương pháp STOP không giúp bạn tìm lại đường mòn, vẫn còn một số lựa chọn khác để sinh tồn và tìm kiếm cứu hộ: - Dừng lại, lắng nghe và thổi còi Thỉnh thoảng dừng lại để nghe âm thanh xung quanh như tiếng xe, tiếng suối chảy… những tín hiệu này có thể giúp bạn định hướng. Thổi còi mỗi 10–15 phút. Ba tiếng còi liên tiếp là dấu hiệu cấp cứu quốc tế, giúp người khác nhận ra bạn đang cần cứu giúp. - Theo dòng nước Nếu gần suối hoặc sông, theo dòng nước chảy để tìm đến một con sông lớn hoặc khu dân cư và bạn cũng có nguồn nước uống trên đường. Tuy nhiên, cũng cần tránh khu vực nguy hiểm như bùn lầy sâu, địa hình trơn trượt, và nếu đi ban đêm, hãy giữ khoảng ít nhất 60 mét từ bờ nước, vì nhiều động vật lớn thường ra gần nước vào ban đêm. - Tìm nơi cao hơn Nếu trong rừng, leo lên địa hình cao để quan sát xung quanh, nhận biết các mốc, sử dụng la bàn và bản đồ để xác định vị trí. Có thể nhận sóng điện thoại tốt hơn trên cao nhưng vẫn cần đánh dấu vị trí để dễ quay lại BASE nếu cần. - Tìm khoảng đất trống Nếu các phương án trên không khả thi, tìm một khoảng đất trống, giúp bạn dễ được nhìn thấy từ trên không. Dùng gương phản chiếu ánh sáng để thu hút máy bay hoặc trực thăng cứu hộ. Nếu còn sức lực, xếp đá hoặc cành cây thành chữ SOS để báo hiệu. Những dấu hiệu đánh dấu BASE trước đó cũng có thể giúp người cứu hộ tìm thấy bạn nhanh hơn.

Nguồn: The Guardian, Active Travel Adventures