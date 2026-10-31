Lỗi hệ thống đèn chiếu sáng, hơn 2.600 xe Toyota Hilux tại Việt Nam buộc phải triệu hồi

Toyota Hilux sản xuất từ tháng 10/2025 đến tháng 4/2026 nằm trong diện triệu hồi tại Việt Nam.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa tiếp nhận báo cáo liên quan đến chương trình triệu hồi xe bán tải Hilux từ Toyota Việt Nam (TMV). Theo đó, chương trình được thực hiện nhằm cập nhật phần mềm điều khiển hệ thống điện thân xe. Các xe Hilux thuộc diện triệu hồi đều do TMV nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam.

Hệ thống đèn chiếu sáng trên Toyota Hilux cần cập nhật phần mềm. Ảnh: Hoàng Dũng

Lỗi phần mềm khiến đèn pha Toyota Hilux không kéo dài thời gian chiếu sáng

Theo TMV, các xe Hilux thuộc diện ảnh hưởng có chức năng kéo dài thời gian chiếu sáng đèn pha. Tính năng này giúp đèn pha tiếp tục sáng sau khi tắt khóa điện. Nhờ đó, người sử dụng có thêm ánh sáng để di chuyển sau khi rời xe.

Tuy nhiên, phần mềm điều khiển điện thân xe trên những chiếc Hilux này gặp lỗi. Do lỗi này, chức năng kéo dài thời gian chiếu sáng của đèn pha không được kích hoạt. Khi đó, đèn pha sẽ không tiếp tục chiếu sáng sau khi người dùng tắt khóa điện.

Chương trình triệu hồi áp dụng cho 2.616 xe Toyota Hilux, thuộc loại ô tô tải pick-up cabin kép. Các xe này được sản xuất trong giai đoạn từ ngày 20/10/2025 đến ngày 22/04/2026.

Toàn bộ số xe Hilux trên đều được sản xuất tại Thái Lan bởi Toyota Motor Thailand Co., Ltd. Trong đó, hai nhà máy liên quan là Banpho Plant tại tỉnh Chachoengsao và Samrong Plant tại tỉnh Samutprakan.

Toyota Hilux đang được bán tại Việt Nam với giá từ 640 triệu đồng. Ảnh: TMV

Chủ xe Toyota Hilux được cập nhật phần mềm miễn phí

Chương trình triệu hồi xe Hilux bắt đầu từ ngày 26/10/2026. Thời gian dự kiến kết thúc là ngày 26/10/2029. Việc kiểm tra xe Hilux được tiến hành tại tất cả cơ sở bảo hành, bảo dưỡng Toyota trên toàn quốc.

Thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến cho mỗi xe Hilux là khoảng 0,9 giờ. Phần mềm cũ trên xe sẽ được thay bằng phiên bản mới. Toàn bộ việc kiểm tra, khắc phục cho những xe bị ảnh hưởng đều hoàn toàn miễn phí.

TMV khuyến cáo chủ xe Hilux nhanh chóng mang xe đến cơ sở bảo hành, bảo dưỡng Toyota gần nhất để có thể biết chiếc Hilux của mình có thuộc diện ảnh hưởng hay không. Ngoài ra, người dùng có thể liên hệ trực tiếp TMV hoặc các đại lý Toyota trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, TMV cũng đưa ra hướng dẫn đối với các xe Toyota nhập khẩu không chính hãng. Đây là những xe thuộc diện triệu hồi theo công bố của Tập đoàn Toyota Nhật Bản (TMC). Khi có yêu cầu từ chủ xe, TMV sẽ hỗ trợ liên hệ với TMC để lấy thông tin. Sau khi TMC xác nhận và đồng ý, các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng Toyota và Lexus sẽ sửa chữa miễn phí.