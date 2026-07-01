Lợi dụng lúc bạn thân say xỉn, cô gái có hành động khiến những người chứng kiến phẫn nộ tột cùng

Cô gái đã có hành động thân mật quá mức, khóa môi bạn trai của bạn thân mình.

Mới đây, một câu chuyện tưởng chừng như vô lý được chia sẻ bởi một tài xế lái xe hộ (tài xế thay thế) tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, được đăng tải khiến người đọc ngỡ ngàng. Tại đó, mặt trái của những mối quan hệ mập mờ núp bóng bạn thân khiến cộng đồng mạng không khỏi dậy sóng.

Câu chuyện không tưởng

Chuyện diễn ra vào một đêm muộn, người tài xế công nghệ nhận được yêu cầu từ một khách hàng tại quán hát. Người gọi xe thông báo rằng nhóm của họ đã uống quá nhiều, không thể tự lái xe về nhà và cần dịch vụ hỗ trợ gấp. Đây vốn là một cuốc xe bình thường trong công việc hàng ngày của người tài xế, nhưng khi đến điểm hẹn, cảnh tượng đập vào mắt anh lại là một màn kịch đầy trớ trêu.

Tại cửa quán, có ba người đang trong tình trạng say xỉn bao gồm hai nữ và một nam. Qua những câu hội thoại đứt quãng, người tài xế dễ dàng nhận ra người đàn ông và một cô gái say bí tỉ. Cô gái còn lại, dù có men rượu trong người nhưng vẫn tỉnh táo hơn hẳn, đóng vai trò là "bạn thân" đang cùng người đàn ông dìu cô bạn gái bước ra ngoài.

Cô bạn gái vốn đã uống quá nhiều, đôi chân mềm nhũn, đứng không vững và ngã khuỵu xuống đất. Người bạn trai hốt hoảng cố hết sức kéo bạn gái mình đứng lên nhưng do men say, anh ta cũng loạng choạng và bất lực. Điều đáng nói là, ngay khoảnh khắc cô gái ngã xuống, người được gọi là "bạn thân" kia hoàn toàn dửng dưng, không hề có một động tác nào muốn đỡ bạn mình dậy. Thay vào đó, nhìn thấy cô bạn thân đã hoàn toàn mất đi ý thức nằm trên mặt đất, cô ta dường như đã hạ một quyết tâm điên rồ. Lợi dụng giây phút hỗn loạn, cô ta bất ngờ lao thẳng vào vòng tay của người đàn ông, ghì chặt lấy cổ anh ta và thực hiện một nụ hôn ngấu nghiến, tráo trở trước sự ngỡ ngàng tột độ của người tài xế đang đứng cạnh.

Nụ hôn cưỡng ép kéo dài trong vài giây. Khi người đàn ông sực tỉnh và nhận ra bạn gái mình đang nằm ngay dưới chân, anh ta mới dùng lực đẩy cô bạn thân ra xa, rồi tiếp tục cúi xuống bế bạn gái mình lên xe. Suốt quá trình đó, cô bạn gái tội nghiệp hoàn toàn không hay biết lòng tin của mình đã bị chà đạp một cách thảm hại bởi chính hai người mà cô yêu thương nhất.

Ngay sau khi đoạn video ghi lại cảnh tượng này được người tài xế đăng tải lên internet, đã tạo nên làn sóng phẫn nộ từ cư dân mạng.

Sự trơ trẽn của cô bạn thân và thái độ mập mờ của người đàn ông trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận. Đa số ý kiến đều cho rằng trong câu chuyện này, cả hai kẻ phản bội đều đáng bị lên án gay gắt.

Nhiều người bình luận đầy cay đắng rằng đây là màn kịch "một mũi tên trúng hai đích" của cô bạn thân, vừa thỏa mãn được dục vọng cá nhân, vừa ngầm khẳng định sự chiếm hữu đối với người đàn ông của bạn mình.

Tuy nhiên, khi xem xét kỹ đoạn video, một bộ phận cư dân mạng lại đưa ra những góc nhìn có phần giảm nhẹ lỗi lầm cho người bạn trai. Họ lập luận rằng người đàn ông hoàn toàn bị động trong tình huống đó. Anh ta đã đẩy cô gái kia ra kịp thời ngay khi nhận thức được hành vi, sau đó tiếp tục chăm sóc và mặc lại áo khoác cho bạn gái mình. Họ cho rằng anh ta không phải là một bậc thánh nhân để có thể phản ứng hoàn hảo trong trạng thái say xỉn, việc giữ được sự tỉnh táo để đẩy kẻ quyến rũ ra và bảo vệ bạn gái đã là một minh chứng của lòng thủy chung.

Dù dư luận có tranh cãi ra sao, một sự thật không thể phủ nhận là mối quan hệ giữa người đàn ông và cô bạn thân chắc chắn đã có những dấu hiệu bất thường từ trước đó mà cô bạn gái không hề hay biết. Nụ hôn bộc phát nơi cửa quán hát không phải là một hành vi ngẫu nhiên, nó là kết quả của một quá trình dung túng cho những giới hạn mập mờ. Người đàn ông có thể chưa từng chủ động lừa dối, nhưng thái độ không từ chối quyết liệt, không vạch rõ ranh giới trong cuộc sống hàng ngày đã vô tình bật đèn xanh, gieo vào lòng cô bạn thân những ảo tưởng và ham muốn để rồi cô ta tìm cơ hội bộc phát khi men rượu lên ngôi.

Mặc dù người đàn ông có một phần trách nhiệm trong việc giữ khoảng cách, nhưng lỗi lầm lớn nhất và đáng ghê tởm nhất trong câu chuyện này thuộc về cô bạn thân. Sự ích kỷ, đố kỵ đã khiến cô ta sẵn sàng vứt bỏ tình bạn thiêng liêng để đổi lấy vài giây thỏa mãn dục vọng ích kỷ. Hành động này làm tổn thương sâu sắc đến người bạn thân và khoác lên mối quan hệ thân thiết lâu năm một vết nhơ vô đạo đức không bao giờ rửa sạch.