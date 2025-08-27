Lỗi đại kỵ phong thủy nhiều gia đình Việt mắc phải khi lắp cửa kính sát đất

Trong kiến trúc hiện đại, nhiều gia đình yêu thích thiết kế cửa kính sát đất bởi không gian thoáng đãng, tầm nhìn rộng mở. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy, kiểu thiết kế này chẳng khác nào "nhà dựng bên vách núi" - vốn là điều đại kỵ từ xưa đến nay.

Không chỉ khiến gia chủ cảm thấy bất an, thiếu chỗ dựa, cửa kính sát đất còn được cho là làm suy giảm quý nhân phù trợ, công việc lẫn cuộc sống dễ gặp trắc trở. Vậy làm thế nào để hóa giải nếu nhà bạn đã trót xây theo kiểu này?

Hình dung đơn giản: Trước mặt là vực sâu, sau lưng không điểm tựa, hai bên không có gì che chở, đó chính là trạng thái "vô dựa, vô chống". Cảm giác bước ra cửa đã như muốn rơi xuống vực khiến con người bất an, vận khí khó bền.

Thực tế, từ xưa ít ai dám dựng nhà trên vách núi. Nhưng trong thời hiện đại, dạng "nhà trên vách núi" lại xuất hiện dưới một hình thức mới: C ửa kính sát đất .

Nhiều căn hộ chung cư hoặc biệt thự thành phố thiết kế cả mảng tường từ trần xuống sàn đều bằng kính trong suốt, tạo cảm giác sang trọng và mở rộng không gian. Đây cũng là xu hướng mà nhiều gia đình trẻ theo đuổi. Tuy nhiên, theo góc nhìn phong thủy, kiểu cửa này chẳng khác nào sống trong "nhà treo lơ lửng".

Khi đứng bên cửa kính sát đất, con người thường có cảm giác chông chênh, thiếu an toàn. Cảm xúc ấy, trong phong thủy, được diễn giải thành trạng thái ít quý nhân giúp đỡ, dễ cảm thấy đơn độc, công việc vất vả và vận trình bất ổn .

Điều này không có nghĩa là những ai đã xây nhà với cửa kính sát đất đều gặp rủi ro. Vấn đề nằm ở cách hóa giải để cân bằng cảm giác bất an. Các chuyên gia phong thủy gợi ý:

- Lắp thêm lan can bảo vệ : Một khung sắt hoặc inox cao khoảng 1 – 1,2m ngay mép cửa vừa an toàn vừa giảm cảm giác "rơi vào khoảng không".

- Trang trí bằng cây xanh : Đặt một vài chậu cây ở sát cửa vừa giúp thanh lọc không khí, vừa tạo cảm giác có điểm tựa vững chãi.

- Dán decal mờ, hoa văn trang trí : Nếu không muốn thay đổi kiến trúc, chỉ cần dán giấy mờ hoặc hoa văn ở phần dưới của cửa kính cũng giúp tạo ranh giới, giảm cảm giác trống trải.

Nói cách khác, phong thủy không hề cứng nhắc. Chỉ cần gia chủ biết điều chỉnh, biến bất lợi thành lợi thế thì cửa kính sát đất vẫn có thể trở thành điểm nhấn vừa đẹp vừa hài hòa trong căn nhà.

Phong thủy không chỉ là niềm tin mà còn là sự phản ánh của tâm lý con người trong không gian sống. Khi ngôi nhà đem lại cảm giác an toàn, gia chủ tự nhiên thấy vững vàng, từ đó công việc và cuộc sống cũng thuận lợi hơn.

