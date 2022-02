Lời chúc Valentine 14/2 bằng tiếng Anh cực lãng mạn và ngọt ngào

1. In your eyes, I see tomorrow. In your arm I found love. Love you today and always.

Trong đôi mắt anh, em nhìn thấy ngày mai… Trong vòng tay anh em tìm thấy tình yêu. Yêu anh hôm nay và mãi mãi.

2. Sweeter than the candies, lovelier than the red roses, more huggable than soft toys, that’s what you’re. Here’s wishing you a sweet valentines day that’s as special as you’re.

Ngọt ngào hơn những viên kẹo, dễ thương hơn mọi đóa hồng đỏ, muốn ôm hơn tất cả thứ đồ chơi mềm mại nào, đó chính là em. Ước mong một ngày lễ Tình Nhân đặc biệt như chính em vậy.

3. I didn’t think that I could ever believe in happiness until I met you. Happy Valentine’s Day!

Anh đã từng nghĩ rằng anh không thể tin vào hạnh phúc cho đến khi gặp em. Chúc mừng ngày Valentine!

4. I wanna tell you that you are my life. I love you from bottom of my heart. I can’t stay without you. You are my valentine.

Em muốn nói với anh rằng anh là cả cuộc đời em. Yêu anh tận sâu thẳm trong trái tim. Em không thể thiếu anh. Anh là tình yêu của em.

5. We’ve been through a few hard times honey..well..I just want to let all the people to know that you are my only one… I love you very much.

Chúng ta đã cùng vượt qua những khoảng thời gian khó khăn, em yêu. Anh chỉ muốn cho tất cả mọi người biết rằng: em là duy nhất của anh… Anh yêu em rất nhiều!

6. Our love is like a romance movie, but the best part is that it never ends. Happy Valentine’s Day!

Tình yêu của chúng ta như một bộ phim lãng mạn, nhưng phần hay nhất là nó chẳng bao giờ kết thúc. Chúc mừng ngày Valentine!

7. If you ask me when shall I stop loving you, ask my heart when will it stop beating?

Nếu em hỏi anh khi nào thì anh ngừng yêu em, vậy hãy hỏi trái tim anh khi nào nó ngừng đập?

8. Each moment that I am far from you, it seems that my tears could fill the ocean. I love you sweety.

Mỗi khi anh phải xa em, dường như nước mắt anh có thể đổ đầy một đại dương. Anh yêu em rất nhiều.

9. Love is too weak a word for what I feel for you. One life is too small a time to express how madly I am in love with you.

Từ "Yêu" chẳng đủ mạnh mẽ để diễn tả cảm giác của anh dành cho em. Một cuộc đời quá nhỏ để bày tỏ tình cảm anh dành cho em cháy bỏng đến thế nào.

10. My days seem to be as dark as night without you. Your love brings sunlight to my heart- my sweetheart.

Thiếu em, những ngày tháng của anh dường như sẽ tăm tối như màn đêm kia. Chính tình yêu của em mang ánh sáng mặt trời vào trái tim anh – người yêu của anh.

11. I can’t stop loving you because it’s the only reason I was sent here on earth. I love you. Wishing you a happy valentine!

Anh không thể ngừng yêu em vì đó là lý do duy nhất anh được cử đến Trái Đất này. Anh yêu em. Chúc em lễ tình nhân vui vẻ!

12. I know I’m safe when I’m lost in your arms. Every moment I have spent with you have been special. I am wishing you a Happy Valentine’s Day.

Em biết em an toàn khi ở trong vòng tay của anh. Mỗi khoảnh khắc chúng ta chia sẻ với nhau thật đặc biệt. Em mong anh có một lễ tình nhân vui vẻ.

13. I don’t want fancy gifts and fresh flowers. All I need is you holding my hands and saying that you love me. Happy Valentines Day.

Em không cần những món quà đặc biệt và những bông hoa tươi thắm. Tất cả những gì em cần là anh nắm tay em và nói anh yêu em. Chúc anh lễ tình nhân vui vẻ.

14. Chocolates are sweet, flowers are romantic. But if you’re with me, I don’t need anything else. Wish you all the love and happiness.

Chocolate thì ngọt ngào, những bông hoa thì lãng mạn. Nhưng nếu anh ở bên em, em không cần bất cứ điều gì khác. Mong anh sẽ có nhiều tình yêu và hạnh phúc.

15. I was looking for a perfect gentleman and I found one. I want to keep you forever in my life. I love you. Wishing you a happy valentine’s day!

Em tìm kiếm một quý ông hoàn hảo và em đã tìm thấy anh. Em muốn giữ anh trong cuộc sống của mình mãi mãi. Em yêu anh. Chúc anh lễ tình nhân vui vẻ!

16. My lips would whisper only your name, my heart would miss only you and my eyes would be looking in a crowd only for you. I love you so much, darling. Happy Valentine’s Day.

Đôi môi em chỉ thì thầm tên anh, trái tim em chỉ nhớ mình anh và đôi mắt em sẽ chỉ tìm anh trong đám đông. Em yêu anh rất nhiều. Chúc anh lễ tình nhân vui vẻ.

17. A day without you so bored and a life without you is just a waste of life. Thanks for making my life full of colors.

Một ngày không có em thật buồn chán và một cuộc sống không có em chỉ phí hoài. Cảm ơn em vì đã làm nên màu sắc trong cuộc đời của anh.

18. I am so lucky to find the best friend, great lover and a good husband in you my Valentine. You always make me special like a queen. Happy Valentine’s day.

Em thật may mắn khi tìm được người bạn thân, người yêu tuyệt vời và người chồng tốt như anh. Anh khiến em cảm thấy mình đặc biệt như một nữ hoàng. Chúc anh lễ tình nhân vui vẻ.

19. My heart is a garden and the only thing it grows is love for you. I feel lucky every day because you’re in my life. Wishing you a happy valentine.

Trái tim em là một khu vườn và điều duy nhất có thể lớn lên là tình yêu dành cho anh. Mỗi ngày em đều cảm thấy may mắn vì có anh trong cuộc đời. Chúc anh lễ tình nhân vui vẻ.

20. I have you! If you hate me, shoot me with an arrow, but please not on the heart coz that’’s were you are!

Anh đã có được em! Nếu em ghét anh, hãy dùng mũi tên bắn anh, nhưng đừng bắn vào trái tim anh em nhé vì em ở đó đấy.