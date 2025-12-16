Nhận lời giúp cháu gái

Sáng nay (16/12), phiên xét xử 28 bị cáo phạm tội “Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ”, xảy ra ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và một số địa phương tiếp tục với phần xét hỏi.

Trước đó, phiên tòa ghi nhận có ông Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) là người phản bác cáo trạng quy kết ông nhận hối lộ 80 triệu đồng để xử giám đốc thẩm vụ án có lợi cho bị đơn, phủ nhận lời khai của cấp dưới và đồng phạm.

Còn bị cáo Ngô Văn Nam (cựu Thẩm phán TAND TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cũ) bị cáo buộc có hành vi môi giới hối lộ liên quan đến cháu gái ông này là Lê Trang Mỹ Dung.

Theo lời khai của ông Nam, hành vi của ông liên quan đến bản án của cháu gái Lê Trang Mỹ Dung , bị TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt 20 năm tù, còn chồng Trang bị tuyên tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Bản án cũng tuyên tịch thu tài sản là quyền sử dụng thửa đất đứng tên Lê Trang Mỹ Dung.

Sau phiên sơ thẩm, Dung và những người trong vụ án đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được trả lại thửa đất này.

Sau khi gửi đơn kháng cáo, Dung nói với bị cáo Ngô Văn Nam (cậu ruột) nhờ người có thẩm quyền giúp.

Bị cáo Nam đã đặt vấn đề và được bị cáo Nguyễn Thị Nga, cựu phó Phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, đồng ý giúp trả lại thửa đất cho Lê Trang Mỹ Dung với chi phí 250 triệu đồng.

Ngày 22/5/2024, Dung nhờ mẹ chuyển khoản cho bị cáo Nga 250 triệu đồng nhưng không nói cho mẹ ruột biết mục đích chuyển tiền.

Khi xét xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên sửa bản án sơ thẩm, không tịch thu sung công quỹ mà tiếp tục kê biên thửa đất của Lê Trang Mỹ Dung để đảm bảo thi hành án.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Vì thương hoàn cảnh

Bị cáo Nam tại tòa thừa nhận cáo buộc của cơ quan truy tố về hành vi cũng như diễn biến sự việc trên.

Ông Nam cho hay, Dung là con của chị gái ruột. Khi được nhờ, ông Nam nhớ tới đồng nghiệp Nguyễn Thị Nga và gọi điện nhờ giúp rồi gửi cho bị cáo Nga nội dung bản án sơ thẩm, Nga nói sẽ nghiên cứu.

Theo ông Nam, phải rất lâu sau không thấy bị cáo Nga phản hồi, lại bị cháu gái hỏi, ông Nam gọi điện lại cho bà Nga.

Bà Nga cho biết không thể giảm án, nhưng phần đất bị tịch thu có thể giúp được và nói “số tiền hơi nhiều".

Sau khi chuyển lời cho Dung, ông Nam để Dung tự liên hệ với bà Nga, bản thân ông không rõ hai bên chuyển tiền thế nào.

Cựu Thẩm phán trình bày không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Chỉ vì thương hoàn cảnh cháu gái lĩnh 20 năm tù, chồng bị tuyên tử hình, chị gái thì phải chăm lo cho 2 cháu nhỏ, nên mới làm vậy…

Chủ tọa phiên tòa cho biết bị cáo là người am hiểu tố tụng và rất dễ hiểu trong trường hợp mảnh đất không phải do dùng tiền phạm tội mà có để mua thì toà sẽ tuyên trả lại. Lúc này, bị cáo Nam càng thêm nghẹn ngào, nói rằng rất ân hận và mong Hội đồng xét xử khoan hồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga khai, khi được nhờ, xét thấy là chỗ đồng nghiệp và hoàn cảnh rất đáng thương của gia đình Dung nên giúp đỡ mà “không lấy đồng nào”.

Nga trình bày với trình độ nghiệp vụ, bị cáo cũng nhận thấy bản án sơ thẩm tuyên tịch thu mảnh đất là không đúng. Còn số tiền 250 triệu đồng đã nhận, bà Nga đưa cho thẩm phán, người giải quyết phúc thẩm vụ án của Lê Trang Mỹ Dung.

Việc bà Nga đưa tiền ở phòng của thẩm phán này nhưng không có ai làm chứng.

Đối với bà Lê Trang Mỹ Dung có hành vi đưa hối lộ, cơ quan truy tố không xử lý do Dung trình báo trước khi vụ việc bị phát giác.