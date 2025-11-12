Lời cảnh báo khẩn của BTV Hoài Anh

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng trở thành mảnh đất màu mỡ cho các hoạt động lừa đảo trực tuyến, biên tập viên (BTV) Nguyễn Hoài Anh – một gương mặt quen thuộc trên truyền hình với phong cách gần gũi, chuyên nghiệp – đã chính thức lên tiếng cảnh báo cộng đồng về một trang Facebook giả mạo tên "NGUYEN HOAI ANH". Trang này không chỉ sao chép nội dung mà còn kêu gọi người dùng chuyển tiền để "đầu tư chứng khoán", đẩy vấn đề lên mức độ nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Với lời kêu gọi chung tay báo cáo, Hoài Anh hy vọng ngăn chặn kịp thời những thiệt hại tiềm ẩn cho người theo dõi chân thành.

Tối 11/11, BTV Nguyễn Hoài Anh liên tiếp đăng bài cảnh báo trên trang cá nhân. Nữ BTV cho biết: "Mấy hôm nay Hoài Anh nhận được rất nhiều tin nhắn từ bạn bè, đồng nghiệp và mọi người muốn cảnh báo Hoài Anh về trang giả mạo này, Hoài Anh cảm ơn rất nhiều, và mong cả nhà mình nếu được hãy cùng chung tay với Hoài Anh để report trang giả mạo này đến đội quản lý Facebook nhé ạ".

Ảnh chụp màn hình

Theo nội dung bài đăng cảnh báo được Hoài Anh chia sẻ trên trang cá nhân vào những ngày gần đây, trang giả mạo này đã hoạt động tinh vi đến mức đáng báo động. Không chỉ lấy gần như toàn bộ hình ảnh và bài viết từ trang chính chủ, tài khoản lừa đảo còn sử dụng tên "HOÀI ANH" với dấu, tạo cảm giác quen thuộc. Đáng chú ý, chỉ vài ngày trước, trang này thậm chí còn có "tích xanh" giả mạo – một chiêu trò phổ biến để đánh lừa người dùng về tính xác thực.

Điều khiến vụ việc trở nên nghiêm trọng chính là yếu tố lừa đảo tài chính. Trang giả không dừng lại ở việc "câu like" hay "câu view" như nhiều trường hợp giả mạo thông thường, mà đã chuyển hướng sang kêu gọi chuyển tiền với lý do đầu tư.

"Có khá nhiều trang giả mạo nhưng trang này có vẻ là đang giả danh Hoài Anh kêu gọi mọi người chuyển tiền để đầu tư chứng khoán. Điều này là khá nghiêm trọng vì tài khoản này đã không chỉ dừng lại ở việc giả mạo nội dung hay lấy lượng view like, mà đã có hơi hướng lừa đảo! Với mong muốn ngăn chặn một số người lầm tưởng sẽ chịu thiệt hại khi đặt lòng tin ở trang giả mạo này, Hoài Anh đăng bài viết này chính thức cảnh báo với mọi người trang FB như ảnh đăng kèm đây KHÔNG PHẢI FB của Hoài Anh mọi người nhé! Mọi người đừng chuyển gì vào các tài khoản trên trang đó nhé!", nữ BTV chia sẻ.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang biến động mạnh mẽ sau các sự kiện kinh tế toàn cầu năm 2025, nhiều nhà đầu tư cá nhân dễ bị cuốn theo những lời hứa hẹn lợi nhuận cao. Cô lo ngại rằng, nếu không cảnh báo kịp thời, một số người hâm mộ có thể lầm tưởng và chịu thiệt hại tài chính nặng nề khi đặt lòng tin sai chỗ.

Để giúp cộng đồng dễ dàng phân biệt, cô cũng nêu rõ một số điểm khác biệt giữa trang giả mạo Hoài Anh và trang chính chủ để khán giả phân biệt, tránh mắc bẫy lừa đảo:

- Facebook giả mạo không có tích xanh.

- Tên ở trang giả mạo viết có dấu “Nguyễn Hoài Anh” trong khi trang chính chủ của Hoài Anh viết KHÔNG DẤU.

- Ở phần bình luận của trang giả mạo dù các bạn có chọn hiển thị “Tất cả bình luận” thì cũng không có 1 bình luận nào được hiện lên cả. Trong khi trang chính chủ của Hoài Anh thì gần như luôn để hiển thị bình luận mọi người nha!

BTV Hoài Anh khẳng định, cô chỉ có 2 accounts:

- 1 FB cá nhân có tích xanh này với tên Nguyen Hoai Anh.

- 1 Page Biên tập viên Hoài Anh vừa lập vào tháng 10, còn chưa đăng gì nhiều.

Ngoài hình ảnh của BTV Hoài Anh, trang giả mạo này còn đăng nhiều hình ảnh đồng nghiệp chụp cùng như Đại Dương, Hữu Bằng, Lê Anh...

Ngay sau đó, BTV Hoài Anh tiếp tục đăng tải 1 bài cảnh báo tiếp để chỉ ra sự bất hợp lý trên trang Facebook giả mạo cô. Theo đó, trang Facebook giả mạo đăng lại những hình ảnh của nữ BTV nhưng thời gian bất hợp lý. Thực tế, BTV nhận bằng khen của Bộ Quốc Phòng ngày 06/9/2025, sau khi A80 đã diễn ra. Nhưng các trang giả mạo đăng lại hình ảnh nhận này vào ngày 26/5 và 30/6 - trước khi sự kiện thực tế diễn ra.

BTV Hoài Anh lưu ý: "Mọi người để ý một chút nhé, không chỉ trang giả mạo Hoài Anh này, mà kể cả các trang khác, đặc biệt trước khi thực hiện các giao dịch về tài chính nhé".

Ảnh chụp màn hình

Nguyễn Hoài Anh là một trong những BTV tài năng của Đài Truyền hình Việt Nam. Với lối dẫn chương trình mạch lạc, thông tin kịp thời và sự tương tác gần gũi trên mạng xã hội, cô đã xây dựng được lượng theo dõi lớn trên Facebook cá nhân. Trang chính chủ của Hoài Anh – với tên "Nguyen Hoai Anh" không dấu và tích xanh xác thực – luôn là nơi chia sẻ những câu chuyện đời thường, bài học nghề nghiệp và cập nhật tin tức nóng hổi. Thế nhưng, sự nổi tiếng ấy lại vô tình trở thành "miếng mồi" cho những kẻ xấu lợi dụng.

BTV Nguyễn Hoài Anh là gương mặt quen thuộc trên VTV

Sự việc này không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn phản ánh xu hướng lừa đảo ngày càng tinh vi trên nền tảng Facebook. Các đối tượng thường lợi dụng hình ảnh người nổi tiếng để tạo lòng tin, sau đó dẫn dắt nạn nhân vào các nhóm chat riêng hoặc yêu cầu chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng lạ. Trong trường hợp của Hoài Anh, trang giả đã thu hút hàng nghìn lượt theo dõi chỉ trong vài tuần, chứng tỏ sức lan tỏa nguy hiểm của nó. Trước tình hình đó, Hoài Anh đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ bạn bè, đồng nghiệp và cộng đồng mạng.

Để tránh rơi vào bẫy lừa đảo tương tự, các chuyên gia an ninh mạng khuyên người dùng nên kiểm tra kỹ thông tin: Luôn xác minh tích xanh qua đường link chính thức, tránh chuyển tiền dựa trên lời kêu gọi từ mạng xã hội, và báo cáo ngay lập tức các tài khoản đáng ngờ. Hoài Anh cũng nhấn mạnh: "Mọi người đừng chuyển gì vào các tài khoản trên trang đó nhé!" Đây không chỉ là lời cảnh báo cá nhân mà còn là bài học chung cho tất cả chúng ta trong thời đại số.

Kết thúc bài đăng, Hoài Anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc: "Chân thành cảm ơn cả nhà mình rất nhiều! Mong trang giả mạo này sớm được FB ngăn chặn, để ko có thêm người nào bị thiệt hại ạ!". Với sự chủ động và tinh thần trách nhiệm cao, BTV Nguyễn Hoài Anh không chỉ bảo vệ bản thân mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn mạng.

