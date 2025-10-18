Lockheed Martin tăng gần gấp đôi sản lượng tên lửa GMLRS và PAC-3

.t1 { text-align: justify; }

Bà Paula Hartley - Phó chủ tịch kiêm Giám đốc bộ phận tên lửa chiến thuật tại chi nhánh Lockheed Martin Missiles & Fire Control cho biết so với năm 2024, sản lượng vũ khí năm 2025 đã tăng gần gấp đôi%.

Trong đó, Lockheed Martin đã tăng sản lượng tên lửa GMLRS và PAC-3 lên gần 100%. Đồng thời bà Hartley cho biết thêm rằng công ty đã tăng gấp đôi sản lượng hệ thống HIMARS và tên lửa chống tăng Javelin cũng sắp tăng 100%.

Liên quan đến việc sản xuất đạn dược cho hệ thống tên lửa dẫn đường phóng loạt, bà Hartley cho biết nhiều năm trước, công ty sản xuất khoảng 8.000 quả đạn mỗi năm, và hiện nay con số nâng lên 14.000 và đã làm như vậy trong khoảng một tháng.

Phó chủ tịch Lockheed Martin lưu ý rằng việc tăng sản lượng là để đáp ứng nhu cầu về tất cả các loại đạn dược và bệ phóng liên quan.

Để đạt được kết quả này, công ty đã thu hút thêm các nguồn cung ứng, áp dụng công nghệ robot và sản xuất phụ gia, đồng thời tăng thêm ca làm việc thứ hai trên dây chuyền sản xuất GMLRS.

Sản lượng tên lửa do Lockheed Martin đang có sự gia tăng mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, ông Jason Reynolds - Phó chủ tịch kiêm Giám đốc mảng vũ khí phòng không và tên lửa tích hợp của Lockheed Martin đã đưa ra những ví dụ tương tự.

Liên quan đến tên lửa PAC-3 cho hệ thống Patriot, ông Reynolds báo cáo rằng trong vài năm qua, sản lượng PAC-3 đã tăng từ 300 tên lửa mỗi năm lên 350, 500 và 550 quả.

"Năm nay công ty sẽ sản xuất hơn 600 tên lửa và theo hợp đồng, chúng tôi dự kiến ​​sẽ sản xuất được 650 tên lửa hoặc hơn", ông Reynolds nói rõ.

Liên quan đến Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), ông Reynolds lưu ý rằng công ty hiện chỉ sản xuất chưa đến 100 tên lửa mỗi năm.

Ông Reynolds cũng khẳng định rằng hiệu quả của tên lửa PAC-3 và THAAD "trong điều kiện chiến đấu" - đặc biệt là tại Ukraine và khi chống lại các hoạt động thù địch ở Trung Đông - vượt quá thông số kỹ thuật do nhà phát triển đặt ra, đó là lý do tại sao nhu cầu về chúng tăng đáng kể.

Gần đây báo chí biết rằng Boeing đã ký một số hợp đồng lớn để sản xuất đầu dẫn đường cho tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3, sẽ giúp nâng cao sản lượng hơn nữa.