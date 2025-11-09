HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lốc xoáy “chưa từng có” san bằng 90% thị trấn Brazil

Huệ Bình |

Trận lốc xoáy quét qua bang Paraná ở miền Nam Brazil gây ra một thảm họa được giới chức địa phương mô tả là “chưa từng có” trong lịch sử.

Theo xác nhận của chính quyền địa phương, lốc xoáy vào tối 7-11 (giờ địa phương) khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và làm hơn 750 người bị thương.

Trong số 6 người thiệt mạng có 5 nạn nhân đến từ thị trấn Rio Bonito do Iguaçu (gồm 3 người đàn ông 49, 57 và 83 tuổi, cùng 2 phụ nữ 47 và 14 tuổi). Nạn nhân thứ sáu, một người đàn ông 53 tuổi, thiệt mạng tại TP Guarapuava gần đó.

Giới chức cho biết có ít nhất một người mất tích. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp nhận thông tin từ người thân các nạn nhân. Vì vậy, số người mất tích và thiệt mạng có thể sẽ tiếp tục tăng lên.

Thông tin về số người vô gia cư và phải di tản tiếp tục được tổng hợp.