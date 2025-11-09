Lốc xoáy “chưa từng có” san bằng 90% thị trấn Brazil

Theo xác nhận của chính quyền địa phương, lốc xoáy vào tối 7-11 (giờ địa phương) khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và làm hơn 750 người bị thương.

Trong số 6 người thiệt mạng có 5 nạn nhân đến từ thị trấn Rio Bonito do Iguaçu (gồm 3 người đàn ông 49, 57 và 83 tuổi, cùng 2 phụ nữ 47 và 14 tuổi). Nạn nhân thứ sáu, một người đàn ông 53 tuổi, thiệt mạng tại TP Guarapuava gần đó.

Giới chức cho biết có ít nhất một người mất tích. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp nhận thông tin từ người thân các nạn nhân. Vì vậy, số người mất tích và thiệt mạng có thể sẽ tiếp tục tăng lên.

Thông tin về số người vô gia cư và phải di tản tiếp tục được tổng hợp.