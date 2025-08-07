Lốc xoáy quét qua Maccarese, du khách bỏ chạy tán loạn

Một đoạn video gây sốc ghi lại khoảnh khắc một cơn lốc xoáy bất ngờ ập vào bãi biển đông đúc ở Maccarese, phía bắc Rome, Ý. Gió xoáy mạnh đã nhổ tung các ô che nắng và hất chúng lên trời như những mũi tên, trong khi hàng chục du khách kinh hoàng tháo chạy khỏi bãi cát.

Cảnh tượng hỗn loạn cho thấy người dân địa phương và khách du lịch ôm chặt túi xách và vật dụng cá nhân, tìm cách thoát khỏi trận gió dữ mới đây. Cát và ô che nắng bị cuốn lên không trung, tạo thành một cột xoáy hỗn loạn ngay trên bãi biển khi lốc xoáy càn quét qua khu vực.

Dù tình huống nguy hiểm, một số người vẫn kiên quyết không rời ghế nằm, tiếp tục ở lại dù gió mạnh cuốn bay khăn tắm và đồ đạc trên cát.

Theo các nguồn tin địa phương, ít nhất một phụ nữ bị thương nhẹ và đã được chăm sóc y tế sau khi cơn gió xoáy quét qua.

Cặp vòi rồng xuất hiện ngoài khơi

Sự việc chưa dừng lại ở đó. Vào khoảng 13 giờ cùng ngày, một hiện tượng thời tiết cực đoan khác tiếp tục được ghi nhận ngoài khơi bờ biển phía đông nước Ý.

Một cặp vòi rồng khổng lồ đã hình thành từ cơn giông gần khu vực Delta del Po, gây sửng sốt cho người dân địa phương và buộc các tour du thuyền phải tạm ngừng.

Một người điều khiển tàu du lịch đã tạm dừng hành trình để ghi lại hiện tượng hiếm gặp này, khi hai cột nước cao “nhảy múa” trên mặt biển.

Trang Facebook Emilia-Romagna Meteo sau đó đã đăng tải đoạn video đáng kinh ngạc, cho thấy những vòi nước hình thành, cuộn xoắn rồi hợp lại trong lúc bão diễn ra.