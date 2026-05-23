Loạt xe VinFast có logo mới từ tháng sau, hãng cho biết lý do từ chiến lược định hình đặc tính sản phẩm

Ngày 23/5, VinFast chính thức công bố bộ nhận diện thương hiệu mới dành riêng cho dòng sản phẩm ô tô điện Green. Đây là dòng xe được hãng thiết kế và cấu hình tối ưu về trang bị, công nghệ cũng như chi phí vận hành nhằm phục vụ chuyên biệt cho mục đích kinh doanh vận tải và dịch vụ.

Logo mới của dòng Green sử dụng ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh hai bàn tay nâng niu Trái Đất. Những chiếc xe đầu tiên mang bộ nhận diện mới này dự kiến sẽ xuất xưởng từ đầu tháng 6/2026. Dòng xe mở màn cho kế hoạch này là mẫu Limo Green, tiếp sau đó các mẫu xe dịch vụ khác như Herio Green, Minio Green và dòng xe van EC Van cũng sẽ lần lượt chuyển sang áp dụng logo mới.

Theo công bố từ nhà sản xuất, việc tách biệt nhận diện dòng Green nằm trong chiến lược định hình đặc tính sản phẩm rõ nét hơn cho từng phân khúc thị trường. Cụ thể, dải sản phẩm ô tô của hãng hiện được chia thành 3 nhánh chính bao gồm phân khúc xe sang Lạc Hồng, dòng VinFast quen thuộc phục vụ người dùng đại chúng và dòng Green tập trung vào cộng đồng tài xế cùng các doanh nghiệp vận tải.

Nhờ ưu thế cắt giảm chi phí năng lượng và bảo dưỡng định kỳ thấp hơn đáng kể so với xe động cơ đốt trong truyền thống, dòng xe Green được định vị là giải pháp tối ưu giúp các chủ xe dịch vụ tối ưu hiệu quả kinh tế, thu hồi vốn nhanh và cải thiện biên lợi nhuận. Trong dải sản phẩm này, Limo Green hiện là mẫu xe đạt doanh số bàn giao lớn nhất với gần 19.000 xe đến tay khách hàng tại thị trường Việt Nam tính riêng trong 4 tháng đầu năm 2026.