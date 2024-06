Loạt xe nhập giảm giá đấu xe lắp ráp sắp được ưu đãi trước bạ: Nhiều mẫu giảm trăm triệu, đa dạng phân khúc cho khách Việt lựa chọn

Thị trường tiếp tục biến động trước thông tin Chính phủ dự kiến sẽ công bố chính sách giảm lệ phí trước bạ với ô tô lắp ráp trong nước như những năm trước, nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng. Thông tin này đã được đề cập trong bài phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại phiên trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng 6/6.

Đây không phải lần đầu chính sách tương tự được đưa ra. Một khi được áp dụng, chính sách hứa hẹn sẽ giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận mặt hàng ô tô hơn. Nhưng điều đó không đúng với xe nhập khẩu. Đối mặt với áp lực cạnh tranh, nhiều nhà phân phối đã đưa ra chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ riêng cho nhiều mẫu xe nhập khẩu với mức được hưởng lên tới 150%.

Mitsubishi

Những tháng gần đây, Mitsubishi liên tục tung ra chương trình khuyến mãi mỗi tháng cho cả xe nhập khẩu và lắp ráp trong nước. Mức khuyến mãi tùy thuộc vào từng mẫu song chương trình khuyến mãi của Mitsubishi thường tập trung vào xe nhập khẩu hơn cả.

Phần lớn xe Mitsubishi được khuyến mãi là xe nhập khẩu. Ảnh: Đại lý Mitsubishi



Cụ thể, Mitsubishi đã đưa ra hỗ trợ 100% trước bạ với Attrage bản MT, CVT Premium, Triton bản 4x2 AT Mivec, Pajero Sport bản 4x2 AT và 4x4 AT. Những mẫu, phiên bản này hiện đều là xe nhập khẩu. Khoản hỗ trợ trước bạ quy đổi có giá trị lên tới 136,5 triệu đồng.

Trong khi đó, mức hỗ trợ 50% trước bạ được áp dụng cho Attrage bản CVT, 3 phiên bản Xpander, Xpander Cross, Triton bản 4x2 AT Athlete và 2 phiên bản Outlander. Trong số này, ngoại trừ Outlander và Xpander bản MT là xe lắp ráp trong nước thì những mẫu, phiên bản xe còn lại đều được nhập khẩu. Khoản hỗ trợ trước bạ quy đổi có giá trị lên tới 47,5 triệu đồng.

Mẫu xe hot Xforce nhập khẩu từ Indonesia không có chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ, song quà tặng kèm cho khách mua tháng 6 đã gia tăng so với tháng 5. Trong đó, đáng chú ý là chìa khóa đề nổ từ xa chính hãng (vốn là tùy chọn phải trả thêm tiền) tặng kèm khách mua xe Xforce bản Exceed.

Nissan

Nissan có lẽ là hãng đưa ra mức hỗ trợ lệ phí trước bạ "khủng" nhất, lên tới 150% cho cả ba dòng sản phẩm gồm Almera, Navara và Kicks, áp dụng tùy theo phiên bản và năm sản xuất. Đây đều là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mức ưu đãi này có thể quy đổi ra tiền mặt để giảm trực tiếp vào giá mua xe.

Ngoài ưu đãi chung, một số đại lý có thể có chính sách riêng với xe sản xuất năm 2023. Ảnh: Đại lý Nissan

Với chính sách này, người mua Nissan Almera (giá đề xuất từ 539-595 triệu đồng) được hưởng khuyến mãi tới 80 - 90 triệu đồng. Khách mua Nissan Kicks có thể được nhận ưu đãi hơn 100 triệu đồng. Nếu mua xe VIN 2023, mức giảm có thể lên tới 220 triệu theo chính sách của riêng đại lý.

Suzuki

Suzuki áp dụng hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ tùy mẫu. Cụ thể, Hybrid Ertiga được hưởng hỗ trợ 100%. Cộng với một số khuyến mãi khác như 0% lãi suất trong 6 tháng và phiếu nhiên liệu 10 triệu đồng, giá trị khuyến mãi cho mẫu xe này tương đương 89 triệu đồng.

Suzuki Hybrid Ertiga được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: Đại lý Suzuki

Trong khi đó, các mẫu còn lại gồm XL7, Swift, Ciaz đều được Suzuki Việt Nam hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Quy đổi ra tiền mặt, XL7, Swift được giảm 30 triệu đồng, Ciaz (thêm 0% lãi suất trong 6 tháng) được giảm 45 triệu đồng.

Honda

Honda Việt Nam không triển khai hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ với mẫu Accord nhập khẩu từ Thái Lan. Thay vào đó, hãng đưa ra mức hỗ trợ trực tiếp lên tới 220 triệu đồng tiền mặt cho khách mua xe trong tháng 6 này, qua đó giúp Accord cạnh tranh tốt hơn trước Kia K5, Mazda6.

Honda Accord có giá trị khuyến mãi chính hãng lớn nhất đợt này, với mức giảm tiền mặt lên tới 220 triệu. Ảnh: Đại lý Honda

Subaru

Vốn nhập khẩu từ Thái Lan, Subaru Forester được hưởng chính sách hỗ trợ một phần tới 100% lệ phí trước bạ, tương ứng với mức giảm 70 triệu, 130 triệu và 160 triệu đồng tiền mặt cho 3 phiên bản từ tiêu chuẩn tới cao nhất.

Chưa rõ khi đổi nguồn nhập khẩu, Subaru Forester sẽ được ấn định mức giá như thế nào và còn được hỗ trợ lệ phí trước bạ hay không. Ảnh: Đại lý Subaru

Thực tế, đây không phải lần đầu mẫu xe này được hưởng khuyến mãi lớn từ hãng trong thời gian gần đây. Nhưng những lần trước đó chủ yếu tập trung khuyến mãi cho xe sản xuất năm 2023. Còn chính sách khuyến mãi tháng 6 lần này áp dụng cho xe VIN 2024.

Ngoài áp lực cạnh tranh từ các đối thủ lắp ráp trong nước có khả năng được ưu đãi lệ phí trước bạ, việc hãng ngừng sản xuất ở Thái Lan cũng được cho là có tác động. Subaru Việt Nam xác nhận Forester thế hệ mới sẽ được nhập khẩu từ Nhật Bản. Như vậy, giá xe có thể tăng cao.

Việc giảm giá mạnh vào thời điểm này hứa hẹn sẽ kích cầu những người mua muốn tranh thủ sắm một chiếc Forester đang còn có giá tốt.

Mazda

Trường hợp của Mazda khá đặc biệt, khi hãng trừ thẳng khuyến mãi vào giá niêm yết của hai mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan là Mazda2 và CX-3 trên website hồi giữa tháng 5.

Mức giảm giá của Mazda2, CX-3 tương đương 50% lệ phí trước bạ. Ảnh: Đại lý Mazda

Với Mazda2, phiên bản tiêu chuẩn 1.5 AT có giá mới 408 triệu (giảm 22 triệu đồng so với trước). Bản 1.5 Luxury giá mới 484 triệu (giảm 25 triệu đồng). Các phiên bản còn lại 1.5 Premium, Sport 1.5 Luxury và Sport 1.5 Premium giữ nguyên giá bán.

Còn Mazda CX-3 giá bản tiêu chuẩn 1.5 AT giảm 27 triệu đồng, nay chỉ còn từ 512 triệu. Bản 1.5 Deluxe và 1.5 Luxury giảm 30 triệu, giá bán lần lượt là 549 triệu và 579 triệu. Bản Premium cao cấp nhất giữ nguyên giá.