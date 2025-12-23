Loạt xe MPV giảm sâu tới trăm triệu: Cơ hội hiếm có

Loạt xe MPV tại Việt Nam đồng loạt giảm giá sâu

Thị trường ô tô Việt Nam dịp cuối năm chứng kiến nhiều mẫu MPV giảm giá mạnh, với mức ưu đãi tiền mặt và hỗ trợ lệ phí trước bạ từ đại lý và hãng, nhằm kích cầu mua sắm. Điển hình, Kia Carnival tại TP HCM được giảm tới 100 triệu đồng cho phiên bản 2.2D Premium, trong khi các bản khác nhận ưu đãi từ 20 – 80 triệu đồng, khiến giá thực tế tiệm cận mẫu CUV cỡ A như Innova Cross.

Kia Carnival được giảm giá đến trăm triệu đồng tại đại lý. Ảnh: Đại lý

Hyundai, Kia và Mitsubishi đồng loạt ưu đãi lớn. Stargazer giảm tới 86 triệu đồng, Custin hạ dưới 800 - 950 triệu đồng; Kia Carens còn từ 599 triệu. Đáng chú ý, Mitsubishi Xpander được hỗ trợ 100% trước bạ, giá thực tế chỉ từ khoảng 504 triệu đồng.

Trong phân khúc MPV nhỏ, Honda BR-V sau khi giảm 50% lệ phí trước bạ hiện có giá khoảng 598–680 triệu đồng, còn Suzuki XL7 hưởng ưu đãi trước bạ và gói bảo dưỡng giúp giá lăn bánh giảm khoảng 70 triệu.

Toyota cũng tung chương trình giảm giá cho Veloz Cross và Avanza Premio, cùng với chiết khấu tại đại lý cho Innova Cross, khiến phân khúc MPV thêm sôi động và hấp dẫn người mua dịp cuối năm.

Nhà máy ô tô lớn nhất Anh nâng cấp để đón làn sóng xe điện

Nhà máy Nissan ở Sunderland (Anh) vừa hoàn tất gói nâng cấp trị giá 450 triệu bảng Anh (hơn 15.800 tỷ đồng) để chuẩn bị sản xuất hàng loạt xe điện thế hệ mới, bất chấp những thay đổi chính sách tại châu Âu về lộ trình điện hoá xe hơi. Đây là bước đi chiến lược giúp cơ sở này sản xuất mẫu Nissan Leaf thế hệ thứ ba và linh hoạt chuyển đổi giữa xe điện và hybrid trên cùng dây chuyền sản xuất.

Đầu tư này được coi là điểm nhấn của ngành ô tô Anh, khi chính phủ và Nissan cam kết duy trì hoạt động tại Sunderland. Khu vực có quy mô sản xuất lên tới 600.000 xe mỗi năm, dù sản lượng thực tế giảm do nhu cầu thị trường. Nâng cấp dây chuyền cũng gồm lắp đặt các điểm gắn pin mới và tăng cường tự động hoá, giúp nhà máy sẵn sàng cho xu hướng xe điện toàn cầu.

Quyết định đầu tư diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu điều chỉnh chính sách cấm xe xăng/diesel, cho phép tỷ lệ nhất định xe động cơ đốt trong tồn tại sau năm 2035, tạo thêm bối cảnh mới cho ngành công nghiệp ô tô ở Anh và châu Âu.

Toyota đưa 3 xe đầu kéo tự lái cấp độ 4 vào hoạt động tại sân bay Haneda, Nhật Bản

Toyota và đối tác All Nippon Airways (ANA) vừa triển khai ba chiếc xe đầu kéo không người lái trang bị công nghệ tự động hoá cấp độ 4 tại sân bay Haneda (Tokyo) – một trong những cảng hàng không đông đúc nhất thế giới. Đây là lần đầu tiên loại phương tiện này được ứng dụng thực tế trong khu vực hạn chế của sân bay, tham gia kéo đẩy container hành lý và hàng hoá giữa nhà ga và kho bãi, mở ra bước tiến mới cho vận hành mặt đất không cần tài xế.

Dự án, khởi động thử nghiệm từ năm 2021, đặt mục tiêu hoàn thiện logistics sân bay bằng hệ thống cảm biến và hệ thống giám sát từ xa, giúp xử lý các tình huống phức tạp trong môi trường có nhiều phương tiện cùng hoạt động. Xe đạt tốc độ tối đa 15 km/h trong chế độ tự động và có thể kéo tải trọng tới 13 tấn, với kế hoạch bổ sung thêm ba chiếc vào đầu năm 2026.

Động thái này đánh dấu tầm nhìn ứng dụng công nghệ tự hành tiên tiến không chỉ trên đường công cộng mà cả trong vận tải nội bộ sân bay, phản ánh xu hướng tự động hoá đang lan rộng trong ngành hàng không.

* Tổng hợp từ nhiều nguồn



