Loạt xe mới ra mắt Việt Nam tháng 10: CR-V, Innova là tâm điểm, McLaren Elva giá 143 tỷ của Minh Nhựa đã về

1. Toyota Innova Cross (Innova thế hệ mới)

Innova thế hệ mới đã được Toyota Việt Nam xác nhận ra mắt vào ngày 12/10 tới đây. Tên gọi cũng thay đổi từ Innova thành Innova Cross.

Trước đó, phía đại lý cũng đã nhận đặt cọc Innova Cross và thông báo xe ra mắt trong tháng 10. Tư vấn bán hàng của một đại lý chia sẻ rằng, mẫu xe này đã có mặt ở Việt Nam để các đại lý nắm được thông tin sản phẩm trước. Dự kiến, xe được phân phối với 2 phiên bản, giá dự kiến nằm trong khoảng trên 900 triệu đến 1,1 tỷ đồng. Mức giá này cũng thuyết phục khi Innova thế hệ cũ đã có giá cao nhất xấp xỉ 1 tỷ đồng.

Toyota Innova Cross sẽ ra mắt thị trường Việt Nam ngày 12/10

Nếu so rộng ra các phân khúc xe MPV và minivan trên thị trường thì giá tạm tính của Toyota Innova Cross cao hơn đáng kể so với mẫu xe mới Hyundai Custin (từ 850 triệu đồng), cao hơn một bậc (khoảng trên 200 triệu đồng) so với nhóm Toyota Veloz Cross, Honda BR-V.



Ở một số thị trường khác trong châu Á như Ấn Độ hay Malaysia, Innova đời mới được bán song song đời cũ. Hiện chưa rõ mẫu xe mới tại Việt Nam sẽ bán thay thế hay bán cùng đời trước. Một tư vấn bán hàng cho biết Innova đang rất khó bán với doanh số rất thấp nên có khả năng không được bán song song Innova Cross. Trong những tháng gần đây, doanh số Innova đang xếp gần cuối phân khúc.



Thêm thông tin về Toyota Innova Cross sắp ra mắt thị trường Việt Nam.



2. Honda CR-V thế hệ mới

Các đại lý đang đồng loạt chào đặt cọc Honda CR-V thế hệ mới, đồng thời hé lộ thời gian ra mắt dự kiến của CR-V 2024 (có thể gọi là CR-V 2023 tùy nơi) là vào ngày 25/10 tới đây.

Trước đó, CR-V 2024 từng được bắt gặp tại Trung tâm kiểm định khí thải ở Hà Nội. Trong những ngày gần đây, một chiếc khác xuất hiện trên đường, nhiều khả năng là xe được sử dụng để ghi hình phục vụ sự kiện ra mắt sắp tới.

Honda CR-V thế hệ mới dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam ngày 25/10

Theo chia sẻ từ người bán, Honda CR-V 2024 sẽ được chia thành 4 phiên bản. Bản tiêu chuẩn là 1.5G 2WD. Hai bản xếp trên là 1.5L 2WD và 1.5L AWD. Bản cao cấp nhất là 2.0L HEV. Tên gọi thực tế của các phiên bản khi ra mắt có thể không giống.



Người bán cũng cho biết thêm rằng 3 phiên bản động cơ xăng vẫn được lắp ráp tại Việt Nam, còn bản hybrid nhập khẩu Thái Lan. Các bản xăng có cấu hình 7 chỗ ngồi, còn bản hybrid chỉ có 5 chỗ ngồi. Thông tin này chưa được Honda Việt Nam xác nhận.

Nội thất Honda CR-V thế hệ mới tại Thái Lan

Thách thức của Honda CR-V thế hệ mới ở thời điểm này là định giá. Lý do là bởi, thông thường bản mới sẽ có giá bán cao hơn bản cũ. Trong khi đó, thế hệ cũ đã có giá bán 998 triệu đồng đến 1,118 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với Mazda CX-5 (749-999 triệu đồng) và Hyundai Tucson (769-899 triệu đồng).



Thêm thông tin về Honda CR-V thế hệ mới sắp ra mắt thị trường Việt Nam.



3. Peugeot 408

Giới tư vấn bán hàng Peugeot đang chào bán mẫu xe 408, đồng thời cho biết xe sẽ ra mắt thị trường Việt Nam ngay trong tháng này. Giá bán chưa được hé lộ và dự kiến lắp ráp trong nước.

Ra mắt toàn cầu tháng 6/2022, Peugeot 408 mang thiết kế SUV lai coupe, định vị ở phân khúc hạng C. Thông số chiều dài x rộng x cao lần lượt 4.687 x 1.859 x 1.478 mm, chiều dài cơ sở 2.787 mm. Thể tích khoang hành lý 536 lít, có thể tăng lên tối đa 1.611 lít nếu gập hàng ghế sau.

Peugeot 408 mang kiểu dáng SUV lai coupe

Nội thất bên trong nổi bật với cặp màn hình 10 inch cùng dàn âm thanh 10 loa Focal phát triển riêng cho 408 trong 3 năm. Vô lăng nhỏ nhắn đặc trưng của Peugeot cùng cần số dạng nút bấm.



Peugeot 408 có 3 tùy chọn động cơ, trong đó có 2 bản plug-in hybrid, dẫn động cầu trước, sử dụng hộp số tự động 8 cấp và mô-tơ điện 109 mã lực. Điểm khác biệt tới từ động cơ 1.6L tăng áp xăng có hai mức công suất là 150 và 180 mã lực, đưa tổng công suất lên 180/225 mã lực và 360 Nm mô men xoắn.

Cuối cùng là động cơ tăng áp 1.2L 3 xy-lanh, công suất 130 mã lực và mô-men xoắn 230 Nm, kết hợp hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 8 cấp. Đây nhiều khả năng là tùy chọn động cơ dành cho thị trường Việt Nam.

4. McLaren Elva

Cuối tháng 9/2021, S&S Automotive mang McLaren Elva về Việt Nam trong khuôn khổ hành trình vòng quay thế giới - McLaren World Tour, là sự kết hợp giữa thương hiệu xe Anh quốc và công ty dầu danh tiếng - Gulf Oil. Ngày 10/10/2021, nhà phân phối tổ chức một sự kiện kín dành riêng cho doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh cùng bạn bè và người thân, khởi đầu cho tin đồn vị đại gia ngành nhựa đã "chốt" mua McLaren Elva với giá 143 tỷ đồng.

Đến đầu năm nay, thông tin này càng trở nên đáng tin khi doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh đăng tải ảnh chụp trong khuôn viên nhà máy McLaren ở Anh quốc và bên cạnh là một chiếc Elva.

McLaren Elva thuộc dòng sản phẩm Ultimate Series của thương hiệu Anh quốc, tiếp nối McLaren F1, P1, Senna và Speedtail. Điểm nhấn của Elva là thiết kế không mui, không kính chắn gió và cũng không có cửa sổ hai bên thân xe.

Hãng đã nghiên cứu và phát triển hệ thống kiểm soát luồng khí chủ động (AAMS) để điều chỉnh luồng khi đi qua xe, tránh hiện tượng hành khách bị gió tạt vào mặt cũng như khiến cabin yên tĩnh hơn bất chấp việc không có kính chắn phía trước. Đó là điểm cực kỳ đặc biệt của chiếc siêu xe cũng rất đặc biệt này.

Doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh xuất hiện tại nhà máy McLaren ở Anh quốc

McLaren Elva sử dụng động cơ V8 dung tích 4 lít tăng áp kép cải tiến từ Senna và Senna GT-R, cho công suất 810 mã lực và 800 Nm mô-men xoắn. Thời gian chiếc speedster này tăng tốc 0-100 km/h là chưa đầy 3 giây và đạt 200 km/h trong 6,7 giây, tức là nhanh hơn cả Senna.



Mẫu speedster này được sản xuất giới hạn 149 chiếc trên toàn thế giới với giá xuất xưởng là hơn 1,8 triệu USD.