Loạt xe mới dễ ra mắt Việt Nam tháng 10: Phần lớn là hybrid, ADAS có từ mẫu ‘giá rẻ’

Thị trường ô tô quý 4/2025 được dự báo lấy lại nhịp sau thời gian trầm lắng. Đây cũng là thời điểm các hãng xe tung loạt sản phẩm chiến lược, tạo “làn sóng” hấp dẫn người tiêu dùng đang chờ đợi cơ hội xuống tiền.

Suzuki Fronx

Sau nhiều tháng xuất hiện tại Việt Nam, Suzuki Fronx cuối cùng đã chính thức chốt ngày ra mắt vào hôm 17/10 tại TP.HCM. Mẫu CUV cỡ A này được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức nóng cho phân khúc vốn đang cạnh tranh quyết liệt.

Ngay từ khi rò rỉ thông tin vào tháng 4/2025, Suzuki Fronx đã được dự đoán sẽ là đối thủ đáng gờm của Kia Sonet, Hyundai Venue và Toyota Raize trong phân khúc CUV cỡ A.

Các phóng viên Việt Nam đã có cơ hội được trải nghiệm Suzuki Fronx ở Indonesia. Ảnh: AP Team

Đến tháng 5/2025, truyền thông Việt Nam cũng đã có dịp trải nghiệm thực tế mẫu xe này tại Indonesia. Từ khi ra mắt, Fronx nhanh chóng được thị trường đón nhận, ghi nhận 1.500 đơn đặt hàng chỉ sau một tháng.

Tại thị trường Indonesia, Suzuki Fronx được phân phối với hai lựa chọn động cơ. Phiên bản GL trang bị máy xăng 1.5L kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Trong khi đó, hai bản cao cấp hơn là GX và SGX sử dụng động cơ 1.5L mild-hybrid, đi kèm hộp số tự động 6 cấp (6AT).

Chiếc Fronx bị bắt gặp tại Việt Nam hồi tháng 4/2025. Ảnh: MXH

Đối với thị trường Việt Nam, các phiên bản số tự động được đánh giá phù hợp hơn. Với xu hướng đẩy mạnh công nghệ hybrid gần đây của Suzuki, không loại trừ khả năng Fronx sẽ được trang bị hệ thống mild-hybrid. Thực nghiệm cho thấy, khối động cơ này chỉ tiêu thụ khoảng 2,2 lít/100km, hứa hẹn mang lại lợi thế lớn về tiết kiệm nhiên liệu.

Những điểm nổi bật của Suzuki Fronx có ADAS, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây và Android Auto, vô lăng có lẫy chuyển số. Xe được kỳ vọng có giá tương đương với các đối thủ khác trong phân khúc như Toyota Raize (510 triệu đồng), Hyundai Venue (499 - 539 triệu đồng), Kia Sonet (499-624 triệu đồng). Do đó, rất có thể giá khởi điểm của mẫu xe này sẽ dưới 500 triệu.

Volkswagen Golf

Bức ảnh chụp hai chiếc Volkswagen Golf thế hệ mới tại Việt Nam được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ngày ra mắt mẫu xe này không còn xa, rất có thể ngay trong tháng 10 tới đây. Trước đó, từng có thông tin cho rằng xe sẽ ra mắt tháng 9, song đến nay vẫn khá im lìm.

Việc xe nằm trên xe chuyên dụng vận chuyển, không che chắn logo cho thấy nhiều khả năng xe đang trên đường về đại lý. Ảnh: MXH

VW Golf được định vị ở phân khúc C, song kích thước chỉ tương đương cỡ B. So với một mẫu xe cỡ C khác được đánh giá cao về vận hành ở Việt Nam là Honda Civic thì mẫu xe Đức nhỏ hơn đáng kể.

Dựa vào thiết kế ngoại thất, hai chiếc VW Golf được chụp lại nhiều khả năng là bản tiêu chuẩn và bản giữa của mẫu xe này. Chiếc Golf xếp trên thuộc bản tiêu chuẩn bởi thiết kế ngoại thất khá cơ bản, trong khi bản dưới thể thao hơn với hai ống xả và dòng chữ "GTI".

Volkswagen Golf sẽ có nhiều tùy chọn động cơ ở Việt Nam. Ảnh: Volkswagen

Theo thông tin được công bố bởi VW Việt Nam, Golf sẽ được phân phối tổng cộng 6 phiên bản gồm 1.5 eTSI Life, 1.5eTSI Style, 1.5 eTSI R-Line, 2.0 TSI GTI Lite, 2.0 TSI GTI Performance và Golf R Performance, mức giá dao động từ 798 triệu - 1,898 tỷ đồng.

VW Golf tại Việt Nam sẽ có 3 tùy chọn động cơ gồm 1.5 eTSI, là loại máy xăng mild-hybrid 1.5L tăng áp, công suất cho ra 148 mã lực, 250 Nm mô-men xoắn. Tiếp đến bản giữa dùng máy xăng thuần 2.0L tăng áp, 187 mã lực, 320 Nm mô-men xoắn. Cuối cùng là bản Golf R dùng máy 2.0L tăng áp cho ra 316 mã lực và 420 Nm, đây sẽ là bản cạnh tranh Civic Type R. Tất cả đều dùng hộp số tự động ly hợp kép DSG 7 cấp.

Mercedes-Benz E-Class

Một số đại lý Mercedes-Benz tại Việt Nam đã thông báo nhận đặt hàng E-Class 2025, đồng thời cho biết mẫu xe này sẽ ra mắt thị trường vào đầu tháng 10. Trước đó, một chiếc E-Class thế hệ mới đã bị bắt gặp tại Trung tâm kiểm định khí thải Hà Nội từ năm ngoái.

Mercedes-Benz E-Class thế hệ tiếp theo sắp ra mắt tại Việt Nam. Ảnh: MXH

Theo thông tin từ đại lý, E-Class 2025 tại Việt Nam tiếp tục được lắp ráp trong nước. Xe sẽ 3 phiên bản bao gồm E 200 Avantgarde, E 200 Exclusive, E 300 AMG. Về giá bán, nguồn tin này nhận định sẽ tăng nhẹ so với hiện nay. Trên thị trường, E-Class tại Việt Nam hiện có 3 phiên bản, gồm E 180 giá 2,09 tỷ đồng; E 200 Exclusive giá 2,39 tỷ đồng và E 300 AMG giá 2,95 tỷ đồng.

Mercedes-Benz E-Class 2025 là thế hệ tiếp theo của mẫu sedan hạng sang cỡ trung. Theo chia sẻ của đại lý, phiên bản E 300 AMG sẽ được trang bị màn hình Superscreen cỡ lớn, cao cấp hơn cả đàn anh S-Class.

E 300 AMG mới sẽ có cụm màn hình Superscreen với điểm nhấn là màn hình thứ 3 ở vị trí phía trước ghế phụ. Ảnh: MXH

Nhiều khả năng E-Class 2025 tại Việt Nam sẽ có 2 tùy chọn động cơ. Phiên bản E 200 Avantgarde và E 200 Exclusive sử dụng máy xăng I4 2.0L mạnh 204 mã lực, 320Nm. Phiên bản E 300 AMG vẫn trang bị máy xăng I4 2.0L nhưng có công suất và mô-men xoắn lớn hơn ở mức 258 mã lực, 400Nm. Ngoài ra, các phiên bản này sẽ vẫn được trang bị thêm bộ pin 48V đóng vai trò máy phát của hệ truyền động mild-hybrid.

Jaecoo J7 AWD Individual

Thị trường CUV hạng C tại Việt Nam sắp đón thêm tân binh khi Omoda & Jaecoo chuẩn bị ra mắt Jaecoo J7 4WD Individual. Hiện chưa rõ thời gian ra mắt cụ thể, nhưng khả năng cao sẽ trước khi năm 2025 kết thúc.

Nếu các phiên bản J7 hiện hành chủ yếu phục vụ nhu cầu di chuyển trong đô thị, thì bản Individual được định vị như lựa chọn hướng đến khả năng thích ứng đa địa hình.

So với bản Flagship, J7 4WD Individual sở hữu 7 túi khí an toàn và khung thép cường lực chiếm 80%. Ảnh: Omoda & Jaecoo

Một vài điểm nhấn trên mẫu xe này có hệ dẫn động bốn bánh với thời gian phản hồi dưới 0,1 giây, 7 chế độ lái (Normal, Eco, Sport, Snow, Sand, Mud và Offroad), camera 540 độ giả lập gầm, HUD hiển thị kính lái và hệ thống giám sát người lái DMS, bên cạnh gói ADAS với 20 tính năng vốn đã có từ trước.

Về vận hành, Jaecoo J7 4WD Individual sử dụng động cơ xăng 1.6L tăng áp, công suất 183 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm, kết hợp hộp số 7 cấp ly hợp kép.

BYD Seal 5

Tương tự Suzuki Fronx, ngày 17/10 tới, thị trường Việt Nam sẽ đón thêm tân binh đến từ Trung Quốc - BYD Seal 5. Mẫu sedan cỡ C dự kiến sẽ được nhập khẩu từ Thái Lan, trực tiếp cạnh tranh cùng Mazda3, Honda Civic, KIA K3 hay Toyota Corolla Altis.

BYD Seal 5 ở thị trường Thái Lan. Ảnh: BYD

Theo thông tin ban đầu, Seal 5 có hai phiên bản, dùng động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện cho tổng công suất 209 mã lực. Đây là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc sedan cỡ C tại Việt Nam ứng dụng công nghệ hybrid sạc ngoài (PHEV).

Tại Thái Lan, Seal 5 có giá cao nhất 769.900 baht (tương đương khoảng 638 triệu đồng). Do đó, nhiều khả năng giá bán tại Việt Nam sẽ xoay quanh ngưỡng 700 triệu đồng.