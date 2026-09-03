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Loạt xe mới đáng chú ý dự kiến ra mắt tháng 9

Lê Tuấn
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Các mẫu ô tô mới dự kiến ra mắt thị trường Việt trong tháng 9 đa phần là xe điện hóa, nổi bật nhất có thể kể đến Toyota Land Cruiser Hybrid và Hyundai Tucson Hybrid.

Toyota Land Cruiser Hybrid

Theo một số tư vấn bán hàng đại lý, Toyota Land Cruiser Hybrid dự kiến sẽ ra mắt Việt Nam trong tháng 9, thậm chí có khả năng bàn giao xe ngay trong tháng.

Một số đại lý báo giá tạm tính khoảng 4,6-4,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, khách hàng có nhu cầu nhận xe sớm được cho là có thể phải chi thêm gần 900 triệu đồng. Cần lưu ý rằng toàn bộ thông tin trên hiện mới xuất phát từ tư vấn viên của các đại lý tư nhân.

- Ảnh 1.

Toyota Việt Nam chưa có xác nhận chính thức về thời điểm ra mắt cũng như kế hoạch phân phối Land Cruiser phiên bản hybrid tại Việt Nam. Do đó, giá bán hay thời gian bàn giao hiện vẫn là ẩn số.

Land Cruiser Hybrid sử dụng hệ truyền động gồm máy xăng V6 3.5L tăng áp kép kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 457 mã lực và mô-men xoắn cực đại 790 Nm. Hệ thống này đi kèm hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh.

Ngoại thất xe được bổ sung một số chi tiết nhận diện phiên bản hybrid. Mẫu SUV cũng sở hữu các công nghệ hỗ trợ vận hành địa hình như Auto Multi Terrain Select và Multi Terrain Monitor. Về an toàn, xe được trang bị gói Toyota Safety Sense 3, gồm kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ giữ làn đường và một số tính năng hỗ trợ người lái khác.

Hyundai Tucson Hybrid

Tucson Hybrid dự kiến được Hyundai Thành Công mở bán tại Việt Nam vào tháng 9 này, sau khi liên tục được trưng bày để khách hàng trong nước trải nghiệm và lái thử. Giá bán được nhà phân phối hé lộ sẽ không vượt quá 999 triệu đồng.

- Ảnh 2.

Mẫu SUV hybrid này giữ nguyên thiết kế và phần lớn trang bị của phiên bản Tucson Turbo 1.6 T-GDi đang bán trên thị trường. Điểm thay đổi đáng chú ý nằm ở hệ truyền động, với động cơ Smartstream 1.6 T-GDi kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 232 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm.

Tucson Hybrid cũng được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense. Khi chính thức ra mắt, đây sẽ là một trong những mẫu SUV hybrid mới đáng chú ý nhất tại Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu đối với các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu ngày càng tăng.

Loạt xe MG

Tháng trước, MG Việt Nam đã hé lộ dải sản phẩm mới dự kiến gồm MG4 Urban, MG ZS thế hệ mới và MG5 nâng cấp. Trong số này có cả xe thuần điện và xe có tùy chọn hybrid, nhiều khả năng ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng 9.

Đầu tiên là MG4 Urban - mẫu hatchback thuần điện, hướng tới cạnh tranh với Geely EX2 và BYD Dolphin. Xe có hai cấu hình công suất 150 và 160 mã lực, tương ứng với phạm vi hoạt động 435 km và 530 km theo chuẩn NEDC. Mẫu xe này cũng được trang bị một số tính năng hỗ trợ lái và đỗ xe thông minh.

- Ảnh 3.

Với MG ZS thế hệ mới, xe có kích thước dài 4.430 mm, rộng 1.818 mm, cao 1.635 mm, với chiều dài cơ sở 2.610 mm. Khoang nội thất được nâng cấp với cụm hai màn hình 10,3 inch. Đáng chú ý, xe có thể được trang bị hệ truyền động hybrid DHT 3 cấp, cho công suất 136 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm.

- Ảnh 4.

MG5 bản nâng cấp sở hữu thiết kế mới cùng nội thất với hai màn hình 10,3 inch. Tại Trung Quốc, mẫu sedan này được cung cấp hai tùy chọn động cơ. Bản 1.5L cho công suất 127 mã lực, trong khi bản 1.5T đạt 178 mã lực và mô-men xoắn 285 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép DCT 7 cấp.

- Ảnh 5.

Hiện MG Việt Nam chưa công bố giá bán, phiên bản và thông số kỹ thuật chính thức của ba mẫu xe trên.

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Tags

Toyota Land Cruiser

Hyundai Tucson

MG4 Urban

MG ZS

MG5

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