Loạt xe Mercedes tăng giá cao nhất 120 triệu: GLE thêm khoảng cách với BMW X5, GLS Maybach vượt mốc 12 tỷ

Mercedes-Benz Việt Nam vừa đưa ra thông báo, 5 mẫu xe nhập khẩu bao gồm GLE 450 4Matic, GLS 450 4Matic, GLE 53 AMG Coupe, GLS 480 Maybach và GLS 600 Maybach sẽ tăng giá 50-120 triệu đồng kể từ ngày 1/1/2024. Mức giá cũ vẫn sẽ được áp dụng với khách hàng mua xe trước 31/12/2023. Theo hãng xe Đức, đợt điều chỉnh này là do có sự ảnh hưởng bởi lạm phát.

5 mẫu xe nhập khẩu của Mercedes-Benz tăng giá 50-120 triệu đồng.

Đây có thể coi là động thái đi ngược xu hướng thị trường, khi các hãng xe từ hạng sang tới phổ thông đang ồ ạt ưu đãi, giảm giá để tìm kiếm doanh số trong bối cảnh nền kinh tế chung suy thoái, sức mua của thị trường ô tô chạm đáy như hiện nay.

Trên thực tế, Mercedes-Benz cũng ít đưa ra chương trình giảm giá và mức giảm không sâu nếu so với BMW. Gần đây nhất, vào tháng 9, hãng áp dụng mức giảm 65-110 triệu đồng cho dòng C-Class. Các đợt ưu đãi còn lại đa phần là tặng 50-100% lệ phí trước bạ, tùy theo từng mẫu xe.

BMW thì ngược lại. Hãng thường xuyên giảm giá cả trăm triệu, cao nhất lên đến gần 600 triệu đồng. Ví dụ như mẫu BMW X6 từ đầu năm đến nay đã giảm tổng cộng 1,259 tỷ đồng.

Cả 5 mẫu xe tăng giá đợt này đều không phải những chủ lực doanh số của Mercedes-Benz Việt Nam. Mức giá mới 4,669 tỷ đồng của GLE 450 4Matic tiếp tục tạo thêm khoảng cách so với BMW X5 facelift vừa ra mắt. Mẫu xe xứ Bavaria do THACO Auto phân phối hiện có giá từ 3,909 tỷ đồng đến 4,159 tỷ đồng, thậm chí còn hưởng lợi thế chi phí trước bạ do nguồn gốc lắp ráp trong nước.

GLS 450 4Matic giá 5,389 tỷ đồng hiện cũng cao hơn BMW X7 (giá khởi điểm 5,149 tỷ đồng). Trước đây, Mercedes-Benz luôn có lợi thế về giá so với nhóm xe sang ở Việt Nam, nhưng gần đây lợi thế này đang rơi vào tay BMW.