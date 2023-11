MG RX5 giảm giá gần 80 triệu sau hơn 1 tháng ra mắt: Từ ngang CX-5 còn rẻ như xe hạng B

Theo xu hướng chung của thị trường ô tô Việt Nam trong những tháng gần đây, MG RX5 là mẫu xe mới ra mắt hơn 1 tháng đã được giảm giá mạnh. Mỗi đại lý có một mức giảm khác nhau. Tham khảo tại một số nơi, một trong những đại lý đưa ra khuyến mãi lớn nhất cho RX5 là ở Thanh Hoá với mức giảm lên tới gần 80 triệu đồng.

MG RX5 đang được các đại lý chào giảm giá

Theo thông tin từ tư vấn bán hàng đại lý, phiên bản MG RX5 tiêu chuẩn giảm 74 triệu, từ 739 triệu còn 665 triệu đồng, bản cao cấp nhất giảm 64 triệu, từ 829 triệu còn 765 triệu đồng.

Trước đó, tại thời điểm ra mắt, RX5 có giá ưu đãi cho khách đặt mua sớm là 699 triệu và 799 triệu đồng tương ứng 2 phiên bản. Đến thời điểm này, giá bán khuyến mãi của đại lý còn thấp hơn hẳn giá dành cho người mua "tiên phong".

Phiên bản Giá khuyến mãi Giá niêm yết Mức giảm RX5 STD 665 triệu 739 triệu 74 triệu RX5 LUX 765 triệu 829 triệu 64 triệu

Với giá bán niêm yết 739 triệu đồng, MG RX5 thường được so sánh giá với mẫu xe bán chạy nhất phân khúc là Mazda CX-5. Giá khởi điểm của CX-5 khi đó là 749 triệu đồng.



Tuy nhiên, với giá giảm xuống còn từ 665 triệu đồng lần này, RX5 có thể cạnh tranh được với nhóm xe ở phân khúc thấp hơn như CX-30 (từ 664 triệu đồng), hay Seltos (bản Premium giá 684 triệu đồng).

Xét về kích thước, MG RX5 nhỉnh hơn một chút so với nhiều mẫu SUV/crossover hạng C, với số đo tổng thể 4.574 x 1.876 x 1.690 mm, chiều dài cơ sở 2.708 mm.

RX5 cùng phân khúc với cả HS là mẫu xe cùng thương hiệu MG. Mặc dù vậy, RX5 lại không thay thế HS mà sẽ bán song song. Phía tư vấn bán hàng đại lý cho biết HS bản nâng cấp mới sẽ ra mắt trong khoảng cuối năm nay.

Thiết kế RX5 khác phong cách so với HS, với lưới tản nhiệt được so sánh với Lexus và dáng dấp thể thao. Hệ thống đèn của xe là LED hoàn toàn. Bộ mâm có kích thước 19 inch lớn nhất phân khúc, ngang CX-5.

Khoang cabin RX5 được bố trí kiểu hiện đại với màn hình cảm ứng trung tâm 14,1 inch nằm dọc, kết nối Apple CarPlay/Android Auto, màn hình sau vô lăng kích thước 12,3 inch. Một số trang bị nổi bật khác bao gồm điều hòa 2 vùng tự động, khởi động nút bấm, phanh tay điện tử, sạc không dây và cửa sổ trời toàn cảnh.

Cả 2 phiên bản được trang bị động cơ xăng 1.5L tăng áp, cho công suất 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm, kết hợp hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép ướt và hệ dẫn động cầu trước.

Nếu so sánh với các xe cùng phân khúc, RX5 thiếu đi gói công nghệ an toàn tiên tiến. Gói này thường gồm các tính năng hỗ trợ phanh khẩn cấp, giữ làn đường hay ga tự động thích ứng. Mẫu SUV/crossover hạng C của MG chỉ đơn giản có cân bằng điện tử, cảm biến va chạm trước sau hay camera 360 độ.