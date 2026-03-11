Loạt xe máy điện tầm giá 30 triệu đồng tại Việt Nam

VinFast Feliz 2025

Feliz 2025 là mẫu xe máy điện hỗ trợ cấu hình 2 pin LFP với 1 pin có thể tháo rời. Pin có trọng lượng 18 kg, dung lượng pin 2,4 kWh cho phạm vi hoạt động 134 km mỗi lần sạc đầy và có thể tăng lên 262 km khi lắp 2 pin.

Thời gian sạc 0-100% pin khoảng 6 giờ 30 phút. Pin chính đặt dưới sàn xe, pin phụ ở cốp. Cơ cấu pin tháo rời giúp người dùng dễ dàng sạc pin tại nhà. Tùy chọn này hữu ích với người sống ở chung cư hoặc không có chỗ sạc cố định.

VinFast Feliz 2025 được trang bị động cơ công suất tối đa 2.800W và có thể đạt tốc độ tối đa 70km/h. Xe có thiết kế tương tự Feliz S, được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng dạng LED, cốp 34 lít, phanh tái sinh và mâm 14 inch.

Feliz 2025 hiện bán một phiên bản kèm 1 pin giá 26,9 triệu đồng. Viên pin phụ được bán riêng với giá đề xuất từ 5 triệu đồng.

VinFast Feliz II

Khác với Feliz 2025, mẫu Feliz II là xe máy điện trang bị 2 pin LFP có thể đổi ở các tủ đổi pin của VinFast. Pin có dung lượng 1,5 kWh với phạm vi hoạt động 82 km mỗi lần sạc đầy và tăng lên 156 km khi lắp 2 pin. Bộ sạc theo xe công suất 400 W cho phép sạc đầy pin trong 4,5 giờ.

Feliz II được trang bị động cơ BLDC Inhub, cho công suất tối đa 3.000W, đạt tốc độ 70 km/h, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển linh hoạt trong đô thị.

Thiết kế của xe gần như tương đồng với Feliz 2025. Xe được trang bị đèn chiếu sáng LED, cốp dưới yên 10 lít khi lắp 2 pin, phanh tái sinh.

Theo công bố của nhà sản xuất, VinFast Feliz II có giá 30,5 triệu đồng (đã kèm pin) và 24,9 triệu đồng (không kèm pin).

Honda ICON e:

Tại Việt Nam, Honda ICON e: được bán với giá 26,9-27,3 triệu đồng, chưa bao gồm pin. Người dùng có thể đăng ký thuê pin hoặc mua pin (giá gần 10 triệu đồng một pin). Mẫu xe máy điện này đang có chương trình giảm giá 5 triệu đồng đến hết ngày 31/3.

Pin của ICON e: là loại lithium-ion 30,6 Ah, phạm vi hoạt động 71 km, thời gian sạc đầy trong 7,5 giờ, pin có thể tháo rời sạc riêng. Xe được trang bị động cơ điện 1.500 W (2 mã lực), tốc độ tối đa 49 km/h - phù hợp với học sinh, không cần bằng lái.

Honda ICON e: có cốp xe rộng với dung tích 26 lít, hai hộc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB tiện lợi, kết hợp cùng màn hình kỹ thuật số LCD. Xe trang bị hệ thống đèn chiếu sáng LED ở cả phía trước và phía sau.

Yadea Osta

Yadea Osta là một trong những dòng xe máy điện mới nhất vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam. Xe được phân phối 2 phiên bản H+ và P, đi kèm mức giá lần lượt là 27,49 triệu và 31,99 triệu đồng.

Sự khác biệt giữa hai bản Yadea Osta chủ yếu đến từ dung lượng pin và phạm vi hoạt động tối đa. Bản H+ dùng pin 72V30Ah, đi được 120 km mỗi lần sạc và giới hạn tốc độ dưới 50 km/h.

Trong khi đó, bản P trang bị pin 72V45Ah, nâng phạm vi hoạt động lên 181 km mỗi lần sạc, tốc độ tối đa 63 km/h. Đổi lại, dung tích cốp của bản P nhỏ hơn đáng kể so với bản H+.

Osta có thiết kế kết hợp nét cổ điển và hiện đại. Xe được trang bị đèn chiếu sáng LED, màn hình thông tin TFT màu, hỗ trợ hiển thị dẫn đường cùng nhiều tính năng thông minh. Bên cạnh đó, xe còn có hệ thống kiểm soát lực kéo, hỗ trợ xuống dốc, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, đèn cảnh báo khẩn cấp, phanh tái sinh.

Yadea Voltguard P-L

Yadea Voltguard P-L được niêm yết ở mức giá 27,99 triệu đồng. Xe sử dụng pin LFP cố định dung lượng 72V30Ah, cho phạm vi hoạt động 120 km mỗi lần sạc. Thời gian sạc 0-100 % pin trong khoảng 5-6 giờ.

Xe sử dụng động cơ điện công suất 1.500 W (2 mã lực), có thể đạt tốc độ tối đa 60 km/h. Voltguard P-L được trang bị đèn chiếu sáng LED, màn hình LCD 8,4 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, cốp chứa đồ dung tích 18 lít.

Yadea Voltguard P-L có thiết kế trẻ trung với những đường nét góc cạnh tương đồng với một số mẫu xe tay ga trên thị trường. Thân xe được làm gọn gàng trong khi phần đuôi được vuốt nhọn về sau theo phong cách thể thao.

Yadea Velax

Tương tự Voltguard P-L, Yadea Velax cũng sở hữu thiết kế trẻ trung nhưng có phần cá tính hơn với nhiều đường nét cắt xẻ táo bạo. Ngoại hình hầm và có phần nam tính hướng đến tệp khách hàng trẻ, nhấn mạnh phong cách thể thao và năng động.

Xe được trang bị pin LFP dung lượng 76V 30Ah dưới sàn cho phạm vi hoạt động khoảng 80 km mỗi lần sạc. Động cơ điện công suất định danh 2 kW (2,7 mã lực) và mô-men xoắn 172 Nm, cho phép xe chạy tốc độ tối đa 64 km/h.

Một số trang bị và tính năng nổi bật trên Velax gồm đèn chiếu sáng LED, màn hình điện tử, hỗ trợ kết nối điện thoại, hộc đồ trước, phanh đĩa trước/sau cùng hệ thống CBS, cốp 13 lít, chìa khóa thông minh, ga tự động… Yadea Velax hiện có mức giá khởi điểm 29,99 triệu đồng.