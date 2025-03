Loạt xe Hyundai đại hạ giá trong tháng 3/2025: Accent, Santa Fe, i10 giảm đậm tới 75 triệu đồng, kèm nhiều ưu đãi khủng

Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) đã chính thức triển khai chương trình ưu đãi giảm giá trực tiếp lên đến 75 triệu đồng cho các mẫu xe mà hãng đang phân phối tại thị trường Việt.

Theo đó, những mẫu xe nằm trong diện ưu đãi đều sản xuất năm 2024 (VIN 2024) và áp dụng với các hợp đồng mua bán thực hiện giao dịch thành công trong tháng 3/2025. So với mức ưu đãi của tháng trước (45 triệu đồng), giá xe Hyundai trong tháng 3/2025 đã giảm thêm tới 30 triệu đồng, mở ra cơ hội sở hữu ô tô giá tốt cho người dùng Việt.

Cụ thể, mẫu xe hạng A - Hyundai Grand i10 được giảm giá ở phiên bản 1.2 MT Tiêu chuẩn. Với Hyundai Accent, các phiên bản được ưu đãi gồm 1.5 MT, 1.5 AT, 1.5 AT Đặc biệt và 1.5 AT Cao cấp.

Chi tiết danh sách các mẫu xe Hyundai thuộc diện ưu đãi giá trong tháng 3/2025

Trong khi đó, Hyundai Elantra được khuyến mãi ở bản 1.6 AT Tiêu chuẩn và Custin ở bản 2.0T Cao cấp. Hyundai Stargazer X có ưu đãi ở 3 bản 1.5 AT Tiêu chuẩn, 1.5 AT và 1.5 AT Cao cấp. Cuối cùng là Hyundai Santa Fe với khuyến mãi ở 3 bản là 2.5 Prestige, 2.5 Turbo Calligraphy và 2.5 Exclusive.

Động thái giảm giá của Hyundai được xem là bước đi có thể dự kiến được, bởi thị trường ô tô Việt đang dần lấy lại nhịp sôi động và các hãng xe liên tục tung ra loạt chính sách kích cầu hấp dẫn.

Ngoài ra, mỗi đại lý cũng đưa ra chương trình ưu đãi riêng nhằm xả hàng tồn và chạy doanh số đầu năm. Đơn cử như Hyundai Santa Fe bản Exclusive giá bán 1,069 tỷ đồng được giảm 75 triệu đồng, giá thực tế chỉ còn 994 triệu đồng; bản Prestige giảm 90 triệu đồng, giá thực tế còn 1,175 tỷ đồng; bản Calligraphy 2.5 Turbo giảm nhiều nhất lên tới 100 triệu đồng, giá mới là 1,265 tỷ đồng. Hay Hyundai Palisade số VIN 2024 hiện đang được các đại lý giảm giá mạnh lên đến hơn 100 triệu đồng, tùy theo phiên bản.

Tùy từng đại lý, khách hàng mua xe còn được nhận nhiều quà tặng khác nhau như bảo hiểm thân vỏ, phim cách nhiệt, trải sàn da, phụ kiện chính hãng, camera hành trình...

Được biết, Hyundai là một trong những thương hiệu ô tô được ưa chuộng tại Việt Nam với doanh số liên tục nằm trong top dẫn đầu. Năm 2024, hãng tiếp tục khẳng định vị thế của mình với doanh số đạt 67.168 xe, bao gồm 56.783 xe du lịch và 10.385 xe thương mại. Trong đó, Hyundai Accent dẫn đầu doanh số với13.638 xe bán ra, tiếp đến là Creta với 8.640 xe, Santa Fe với 6.941 xe tiêu thụ thành công, xếp thứ 3.