Loạt xe Genesis có thể ‘sập’ màn hình khi đang di chuyển chỉ vì… chỉnh radio: Liệu xe dùng toàn màn hình có thực sự an toàn?

Genesis vừa thông báo một đợt thu hồi lớn lên tới 83.877 xe tại Mỹ vì lỗi phần mềm có thể khiến màn hình tốc độ và màn hình giải trí tắt/khởi động lại đột ngột trong lúc xe đang chạy. Đây là dòng xe từ các đời 2025–2026 và lỗi được cho là có thể che khuất các thông tin quan trọng như tốc độ, mức nhiên liệu hay cảnh báo khi đang vận hành.

Theo dữ liệu từ Cơ quan An toàn Giao thông Quốc lộ Mỹ (NHTSA), lỗi này xuất phát từ một lỗi logic trong phần mềm, khi hệ thống xử lý dữ liệu từ HD radio và radio analog viết dữ liệu vào cùng một vị trí bộ nhớ. Trong điều kiện nhất định, dữ liệu chồng chéo có thể gây ra lỗi ghi đè, khiến hệ thống buộc phải khởi động lại và tạm thời cắt tín hiệu hiển thị trên cả cụm đồng hồ và màn hình giải trí.

Khi sự cố xảy ra, màn hình có thể mất tín hiệu trong khoảng 5–10 giây, làm người lái mất quyền truy cập vào các thông tin vận hành thiết yếu như tốc độ, báo xăng hoặc cảnh báo hệ thống. Hyundai cho biết hãng đã ghi nhận 237 báo cáo về lỗi này từ tháng 9/2024 đến đầu năm 2026, nhưng chưa có tai nạn, thương tích hay trường hợp tử vong nào có liên quan tới vấn đề này.

Đợt thu hồi này ảnh hưởng tới nhiều mẫu xe của Genesis, bao gồm G80 (2025–2026), G80 Electrified (2026), GV60 (2026), GV70 và GV70 Electrified (2026) cùng GV80 (2025–2026). Lỗi chỉ được ghi nhận trên các sản phẩm thương hiệu Genesis, chứ không lan rộng sang các hãng khác trong nhóm Hyundai.

Hiện Genesis dự kiến tung ra bản vá phần mềm cố định lỗi vào khoảng giữa tháng 3/2026. Người dùng có xe bị ảnh hưởng có thể mang xe tới đại lý để các kỹ thuật viên cập nhật phần mềm miễn phí, hoặc, nếu xe hỗ trợ cập nhật qua mạng không dây (OTA), có thể tải về và cài từ xa. Trước khi bản vá chính thức có mặt, hãng khuyến nghị tắt chức năng HD radio khi đang lái xe, tức chuyển về các nguồn như FM/AM để tránh lỗi phần mềm kích hoạt.

Chủ xe quan tâm có thể kiểm tra tình trạng thu hồi của xe bằng cách tra cứu số VIN trên trang web NHTSA để xác định có thuộc diện cần cập nhật hay không.