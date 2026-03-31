Loạt xe ‘đình đám’ sắp về Việt Nam: Hybrid, xe điện và cả những ẩn số khó đoán

Vĩnh Phúc |

Thị trường chưa kịp hạ nhiệt sau quý I, nhiều cái tên mới đã rục rịch cập bến. Từ xe phổ thông đến cao cấp, mỗi mẫu xe đều mang theo một câu chuyện riêng đáng chờ đợi.

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế phát sóng ngày 31/3 trên HTV9.


Thị trường ô tô Việt Nam vừa đi qua quý I/2026 với hàng loạt mẫu xe ra mắt, nhưng phía trước vẫn là một danh sách dài những cái tên đang rục rịch cập bến. Điểm chung dễ nhận ra là điện hóa không còn là xu hướng, mà đang trở thành tiêu chuẩn mới.

Ở nhóm SUV gia đình, Hyundai Palisade Hybrid là cái tên đáng chú ý khi lần đầu có thêm biến thể hybrid, kết hợp sức mạnh và khả năng tiết kiệm, hứa hẹn phù hợp với nhu cầu di chuyển đường dài. Cùng hướng tiếp cận thực dụng, Subaru Forester Hybrid vẫn giữ hệ dẫn động AWD đặc trưng nhưng bổ sung yếu tố tiết kiệm nhiên liệu, một thay đổi nhỏ nhưng đúng nhu cầu.

Hyundai Palisade Hybrid sẽ sớm được giới thiệu tại Việt Nam.

Trong khi đó, hãng xe Việt Nam VinFast lại đi theo hướng rất riêng, khi mở rộng dải sản phẩm xuống nhóm xe dịch vụ và vận tải nhẹ. VinFast EC Van hướng tới tiểu thương, giao hàng đô thị, còn VinFast Herio Green cho thấy rõ bài toán tối ưu chi phí vận hành, yếu tố ngày càng được quan tâm.

Ở phân khúc cao hơn, Lexus ES 2026 lần đầu có phiên bản thuần điện, bên cạnh hybrid truyền thống. Đây có thể là bước thử nghiệm quan trọng của Lexus tại Việt Nam, trong bối cảnh khách hàng bắt đầu cởi mở hơn với xe năng lượng mới.

BYD Dolphin 2026 hứa hẹn tạo áp lực lên phân khúc hatchback điện cỡ B.

Đáng chú ý, làn sóng xe Trung Quốc tiếp tục mở rộng với nhiều chiến lược khác nhau. BYD Dolphin 2026 được kỳ vọng tạo sức ép ở phân khúc dưới 600 triệu nhờ giá bán và trang bị. Trong khi đó, Zeekr 009 hay Lynk & Co 900 lại đánh vào nhóm khách hàng cao cấp, nơi yếu tố công nghệ và trải nghiệm được đặt lên hàng đầu.

Chưa dừng lại, các thương hiệu châu Âu cũng bắt đầu nhập cuộc trở lại. Bộ đôi Peugeot 3008 và 5008 Hybrid mang đến lựa chọn mới cho khách hàng phổ thông, trong khi những cái tên như Lotus Eletre hay Emeya mang tính “trình diễn” nhiều hơn cũng như thể hiện giới hạn công nghệ.

Nhìn chung, các mẫu xe trên đều có những nét riêng để tiếp cận và thuyết phục khách hàng. Tuy nhiên cái tên nào là đáng chờ nhất hay mẫu xe nào thực sự phù hợp với nhu cầu thực tế, điều này sẽ được chia sẻ chi tiết và trọn vẹn hơn tại chương trình Trên Ghế.

Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel.

Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 2 đến thứ 7 và phát lại lúc 20h00 trên đa nền tảng VCCorp.

Từ ngày mai, CSGT sẽ sử dụng thiết bị mới để phát hiện vi phạm giao thông, người dân chú ý
Cảnh choáng ngợp tại công trường 'khủng' của sân bay 16 tỷ USD lớn nhất Việt Nam

Cảnh choáng ngợp tại công trường 'khủng' của sân bay 16 tỷ USD lớn nhất Việt Nam

