Loạt xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, trong thời gian từ 16/9 đến 30/9/2025, Phòng Cảnh sát giao thông đã ghi nhận và xử lý nhiều trường hợp vi phạm bị phạt nguội. Đáng chú ý, trong số đó có không ít phương tiện mang biển số TP.HCM vi phạm các lỗi sau:

Phương tiện vi phạm lỗi vượt đèn đỏ:

61K - 388.09; 54T - 1849; 50E - 173.32; 50H - 735.29; 50G - 001.18; 51F - 217.56; 61K - 377.15; 61A - 475.92; 54Z - 6715; 51A - 482.07; 51L - 4434; 61E - 033.01; 51A - 899.86; 61H - 153.73; 61K - 388.88; 51B - 350.45; 51L - 937.34; 51L - 909.19; 51A - 591.98; 51D - 811.19; 60A - 416.04; 51G - 590.41; 61K - 523.65; 50E - 167.29; 61K - 623.59; 61K - 387.03; 61K - 102.75; 61H - 103.58; 50RM - 49.43; 51D - 623.34; 61C - 192.60;

Phương tiện vi phạm lỗi chạy quá tốc độ:

51D - 664.76; 51A - 364.96; 61C - 521.88; 61H - 157.80; 61C - 623.18; 51L - 533.51; 51A - 878.06; 51L - 404.24; 50E - 190.10; 51M - 165.64; 51K - 615.62; 51K - 393.59;

Từ 01/9/2025 đến 15/9/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành ghi hình và xử phạt nguội nhiều trường hợp phương tiện chạy quá tốc độ. Trong danh sách có một số xe mang biển số TP.HCM vi phạm trên các tuyến quốc lộ như sau:

Tuyến Quốc lộ 1

- Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h:

61F1-409.85; 59F1-096.81

- Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h:

72A-757.12

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo 3 cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

- Tải ứng dụng “Tra cứu phạt nguội toàn quốc” để tra cứu trên điện thoại (hỗ trợ cả 2 hệ điều hành phổ biến là iOS và Android)

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.