Loạt xe chỉ bán 'cầm hơi' chưa tới 10 xe/tháng tại Việt Nam: Nhiều phân khúc SUV, sedan, hatchback, phần lớn là xe Nhật, có mẫu không bán được chiếc nào

Sau nửa đầu năm ảm đạm, thị trường ô tô Việt Nam đã bắt đầu có tín hiệu khởi sắc, dù mức tăng trưởng còn khiêm tốn. Tuy nhiên, báo cáo bán hàng từ Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy vẫn có những mẫu xe liên tục bán chưa tới 10 chiếc trong cả một tháng, thậm chí nhiều mẫu có doanh số bằng 0 trong nhiều tháng liền.

Kia Morning

Cả tháng 8/2025, Kia Morning chỉ bán được 5 xe. Thực tế, đây không phải tháng đầu tiên Kia Morning có doanh số dưới 10 xe/tháng. Chẳng hạn, tháng 7 chỉ bán được 7 xe, tháng 6 chỉ bán được 6 xe. Tổng cộng, sau 8 tháng năm 2025, Kia Morning chỉ bán được 186 chiếc.

Kia morning đã có bản mới, liệu có lội ngược dòng.Ảnh đại lý.

Sự xuất hiện của Kia Morning 2025 với 2 phiên bản là AT và GT-Line, giá lần lượt là 439 triệu và 469 triệu đồng được kỳ vọng sẽ thay đổi lại cục diện cho mẫu xe cỡ A này. Tuy nhiên, việc không còn bản nào giá dưới 400 triệu khiến nhiều người không khỏi thất vọng, vì những người mua Morning thường có tâm lý tranh thủ chạy dịch vụ kiếm thêm thu nhập.

Honda Accord

Việc Honda Accord chỉ bán được 3 xe trong tháng 8/2025 không gây ngạc nhiên, bởi đây là cái tên quen thuộc trong top 10 xe bán ít nhất thị trường hàng tháng.

Honda Accord là "khách quen" trong nhóm xe bán ít. Ảnh: Đại lý

Theo chuyên gia Đoàn Anh Dũng, có nhiều nguyên nhân khiến Accord khó bán tốt ở Việt Nam. Ngoài xu hướng đi xuống chung của nhóm sedan, đặc biệt là sedan cỡ lớn, Honda Accord còn gặp phải đối thủ mạnh là Toyota Camry "án ngữ".

Ngoài ra, những điểm mạnh của Honda Accord lại chưa đánh trúng vào gu tiêu dùng của những khách hàng mua xe hạng D. Chẳng hạn, "nhóm khách hàng sử dụng sedan cỡ D thường hướng đến sự êm ái trong quá trình vận hành và trải nghiệm không gian ở hàng ghế thứ 2 nhiều hơn. Ngược lại, họ không quá tập trung vào cảm giác lái của xe, điều vốn là lợi thế của Honda".

Dù vậy, khả năng khai tử Honda Accord gần như không xảy ra. Nếu có thì cũng sẽ chỉ là câu chuyện cục bộ. Chẳng hạn, Honda Accord ở Nhật Bản đã được lên đời từ lâu, bổ sung nhiều tính năng. Đặc biệt, ở Nhật Bản đã có phiên bản trang bị gói Honda Sensing 360+, trở thành mẫu xe phổ thông đầu tiên có tự lái cấp 3.

Honda Civic Type R

Từ đầu năm đến hết tháng 8/2025, Honda Civic Type R chỉ ghi nhận duy nhất 1 xe được giao trong tháng 1, còn lại 7 tháng liên tiếp đều "trắng" doanh số.

Tuy nhiên, khác với những mẫu khác trong danh sách, Honda Civic Type R là mẫu xe hiệu năng cao, không hướng đến số đông khách hàng phổ thông mà chỉ bán theo dạng đơn đặt hàng. Do đó, việc bán ít không gây ngạc nhiên và không phản ánh độ "hot" của mẫu xe này.

Giá Honda Civic Type R thậm chí còn cao hơn cả Mercedes-AMG C 43 - phiên bản hiệu suất cao của C-Class tại Việt Nam. Ảnh: Hai Pham

Thông thường, khi có khách đặt mua, Honda Việt Nam sẽ gửi yêu cầu tới nhà máy tại Nhật Bản. Tuy nhiên, nguồn cung không ổn định, xe không phải lúc nào cũng sẵn hàng, khiến thời gian xuất xưởng và vận chuyển kéo dài hàng tháng. Doanh số chỉ được tính khi xe chính thức bàn giao. Thực tế, không chỉ Việt Nam, nhiều thị trường khác cũng ghi nhận doanh số không cao do "tính chất đặc biệt" này.

Tuy nhiên, có một nguyên nhân khác có thể cũng ảnh hưởng đến lượng đơn đặt hàng Honda Civic Type R. Hồi đầu năm, giá bán lẻ đề xuất của mẫu xe này đã tăng thêm tới 600 triệu đồng, từ 2,399 tỉ lên 2,999 tỉ đồng, trong khi trang bị giữ nguyên.

Mặc dù những người mua xe thường có thu nhập khá giả, nhưng giá chênh đủ để mua một mẫu SUV/CUV cỡ B tiêu chuẩn cũng có thể khiến một số người nhìn sang những mẫu xe "chơi" khác. Cùng kỳ năm ngoái (8 tháng đầu năm 2024), Honda Civic Type R vẫn bán được tổng cộng 10 xe.

Mazda6

Sedan hạng D không phải nhóm xe bán chạy ở Việt Nam. Dù vậy, việc một mẫu xe được xem là "kình địch" hàng đầu của Toyota Camry như Mazda6 liên tiếp nhiều tháng không bán được chiếc nào cho thấy tình cảnh đáng báo động. Cả 4 tháng gần nhất (từ tháng 5 đến tháng 8), Mazda6 ghi nhận doanh số bằng 0. Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, mẫu sedan này chỉ bán được 56 xe - một con số quá khiêm tốn nếu so với vị thế từng đạt được trong cùng kỳ năm 2024, khi Mazda6 là mẫu bán chạy thứ hai phân khúc, chỉ xếp sau Toyota Camry với 321 xe được tiêu thụ.

Trước đây, Mazda6 từng có tháng bán vượt Camry. Ảnh: Đại lý

Có thông tin nói rằng nguyên nhân chính là nguồn cung cạn kiệt. Mazda6 đã hết hàng trong nhiều tháng, và nhà máy chưa cung cấp thêm lô mới.

Trên website của Mazda Việt Nam, mẫu sedan hạng D này vẫn còn hiện diện trong danh mục sản phẩm. Tuy nhiên, Mazda6 đã bị khai tử ở nhiều thị trường khác như tại Bắc Mỹ từ năm 2021, Anh vào năm 2023, Nhật Bản năm 2024 hay Úc năm 2025.

Theo báo chí nước ngoài, Mazda có thể khai tử Mazda6 trên phạm vi toàn cầu, tập trung cho Mazda 6e được xem là bản điện của mẫu sedan hạng D này.

Mitsubishi Pajero Sport

Thuộc phân khúc SUV hạng D, Mitsubishi Pajero Sport vốn không phải mẫu xe "ăn khách", nhưng việc ghi nhận doanh số bằng 0 trong 5 tháng liên tiếp (tính đến hết tháng 8/2025) vẫn khiến thị trường chú ý. Đến nay, doanh số tích lũy của mẫu SUV này vẫn tương tự 3 tháng đầu năm, tổng cộng chỉ bán được 48 chiếc. Trong khi đó, cùng kỳ năm 2024, mẫu này tiêu thụ được 447 chiếc.

Mitsubishi Pajero Sport có ngừng bán ở Việt Nam? Ảnh: Đại lý

Dù trên website chính thức của hãng, Mitsubishi Pajero Sport vẫn còn trong danh mục sản phẩm nhưng không có chương trình khuyến mãi như các mẫu xe khác. Có thông tin tiết lộ Mitsubishi đang tạm ngừng phân phối mẫu xe này.

Thông tin này càng được khẳng định khi một số đại lý từng chào bán Pajero Sport 2025 - phiên bản nâng cấp chưa ra mắt chính thức tại Việt Nam - với giá liên tục được ưu đãi. Nguồn xe này được tách lẻ từ lô hàng dành cho khách dự án, nên không được tính vào doanh số bán lẻ chung.

Ford Explorer

Một mẫu xe khác cũng ghi nhận doanh số bằng "0" là Ford Explorer. Mẫu xe này vẫn bán được lác đác 1 chiếc trong tháng 6, tháng 7, nhưng sang đến tháng 8 hoàn toàn không còn chiếc nào.

Thực tế, trên website chính thức của hãng xe Mỹ ở Việt Nam cũng đã không còn cái tên Ford Explorer. Điều này, kết hợp với động thái giảm giá cả trăm triệu trong nhiều tháng, khiến nhiều người cho rằng mẫu SUV cỡ lớn của Mỹ đã bị dừng bán ở Việt Nam.

Ford Explorer đang mất sức hút, do đó một bản mới sẽ là hết sức cần thiết. Ảnh: Đại lý Ford

Một tư vấn bán hàng tiết lộ Ford Explorer đã bán hết lô xe hiện hành và "sẽ không nhập thêm lô tiếp theo". Tuy nhiên, điều này có thể là động thái nhằm dọn đường chờ phiên bản mới có thể được đưa về vào năm sau. Theo nguồn tin từ Ford Việt Nam, việc Explorer không còn xuất hiện trên website là do xe đã hết hàng.

Nếu thành hiện thực, việc Ford Explorer bản mới được đưa về Việt Nam được kỳ vọng giúp xe lấy lại sức hút. Thời gian gần đây, mẫu SUV cỡ lớn của Mỹ có sức tiêu thụ không quá tốt so với những người anh em cùng nhà khác, ví dụ như Everest, thậm chí còn thường nằm trong danh sách 10 xe bán ít nhất thị trường.