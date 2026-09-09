Loạt xe 7 chỗ gầm cao, dáng đẹp, giá tốt tại Việt Nam: Có xe giá chưa tới 500 triệu đồng, bảo hành 8 năm

Đây có lẽ dòng xe có giá trị rất tốt so với giá cả, nhất là khi đang được nhiều hãng áp dụng chương trình khuyến mại.

Bước sang quý cuối cùng của năm 2026 và cũng đang dần đi hết tháng Ngâu, nhiều hãng xe đã đồng loạt tung ra các chương trình ưu đãi lớn nhằm thúc đẩy doanh số. Đây là dịp rất tốt để người tiêu dùng mua sắm phương tiện phục vụ gia đình.

Bên cạnh các dòng CUV/SUV với khoảng sáng gầm tốt dễ vượt địa hình xấu, dòng xe đa dụng cỡ nhỏ (B-MPV) cũng đang là lựa chọn hấp dẫn không kém. Phân khúc này không chỉ sở hữu gầm cao mà còn đi kèm nhiều tiện ích phù hợp với gia đình như cấu hình 7 chỗ ngồi, không gian rộng rãi hơn, trong khi vẫn được trang bị động cơ cùng các tính năng an toàn và tiện nghi tương đương.

Hyundai Stargazer: Hỗ trợ tiền mặt, gia hạn bảo hành

Đáng chú ý bậc nhất trong phân khúc MPV cỡ nhỏ tháng này có lẽ là Hyundai Stargazer khi được xem là một trong những cái tên có công năng tốt hàng đầu phân khúc.

Điều này đến từ việc Stargazer sở hữu trục cơ sở 2.780mm tốt hàng đầu, giúp tối ưu không gian nội thất, từ đó đảm bảo người ngồi ở hàng ghế sau cùng vẫn có thể thoải mái tối đa. Bên cạnh đó, xe còn sở hữu nhiều trang bị tiện dụng như bàn gấp cho hàng ghế sau, cửa gió điều hòa riêng cho hàng ghế thứ 3 cùng cụm màn hình kép 10,25 inch hiện đại.

Hyundai Stargazer sở hữu trục cơ sở tốt hàng đầu phân khúc, tối ưu không gian sử dụng trong cabin.

Trong tháng 9/2026, Hyundai Thành Công áp dụng gói khuyến mại cho Stargazer với tổng giá trị lên tới 117 triệu đồng, bao gồm hỗ trợ tiền mặt, quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim và gói gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km.

Nhờ mức giảm sâu này, giá khởi điểm thực tế của xe sau ưu đãi chỉ còn chưa tới 500 triệu đồng, trở thành một trong những mẫu xe 7 chỗ có chi phí sở hữu hấp dẫn nhất thị trường.

Giá bán thực tế của Hyundai Stargazer sau khi áp dụng khuyến mại có thể xuống dưới ngưỡng 500 triệu đồng.

Cùng với Stargazer, Hyundai cũng đang triển khai ưu đãi cho những mẫu xe có giá dễ tiếp cận khác như Grand i10 (ưu đãi tới 50 triệu đồng), Accent (ưu đãi tới 89 triệu đồng) hay Creta (ưu đãi tới 79 triệu đồng). Đây đều là những lựa chọn phù hợp để phục vụ gia đình, đáp ứng linh hoạt theo từng tầm ngân sách và nhu cầu sử dụng thực tế.

Cuộc đua kích cầu của Xpander, Veloz Cross và BR-V

Không đứng ngoài cuộc, các hãng xe Nhật Bản cũng nhanh chóng đưa ra các chính sách bán hàng dành cho B-MPV để gia tăng sức cạnh tranh.

Cụ thể, mẫu xe bán chạy nhất phân khúc là Mitsubishi Xpander đang được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ kết hợp tặng phiếu nhiên liệu trong tháng 9, mang lại tổng giá trị ưu đãi từ 67 đến 95 triệu đồng tùy phiên bản.

Nhờ mức hỗ trợ mạnh tay này, giá bán thực tế của phiên bản số sàn cũng hạ xuống sát ngưỡng 500 triệu đồng, đi kèm chính sách ưu đãi giảm 30% chi phí một số phụ tùng bảo dưỡng chính hãng.

Trong khi đó, Toyota Veloz Cross tiếp tục duy trì sức hút bằng chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ và quà tặng bảo hiểm với tổng giá trị cao nhất lên tới 75 triệu đồng. Khoản giảm trừ này giúp giá bán thực tế của Veloz Cross trở nên cân bằng hơn, đồng thời phát huy thế mạnh về thiết kế trẻ trung, nội thất tùy biến linh hoạt cùng gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense.

Ở chiều ngược lại, Honda BR-V cũng được các đại lý đẩy mạnh khuyến mại với mức giảm tiền mặt và hỗ trợ trước bạ dao động từ 62 đến 70 triệu đồng, kèm gói phụ kiện giá trị. Dù có giá bán ban đầu nhỉnh hơn mặt bằng chung, BR-V vẫn thu hút nhóm khách hàng gia đình chú trọng cảm giác lái đầm chắc cùng động cơ mạnh mẽ hàng đầu phân khúc.

Bảng giá tham khảo các xe nổi bật phân khúc B-SUV: