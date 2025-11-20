Loạt vụ nổ rung chuyển Crimea, Nga phóng "bão" tên lửa

Kênh Telegram Krymskii Veter (Crimean Wind) cho biết lực lượng Nga tuyên bố bán đảo đã bị tấn công bằng tên lửa.

Ban đầu, một chiếc máy bay trinh sát King Air 350ER của Pháp được cho là đã bị phát hiện trên biển Đen. Ngay sau đó, khoảng 10 tiếng nổ đã vang lên tại khu vực Saky, theo lời người dân địa phương.

Các kênh tuyên truyền của Nga đưa tin tình trạng báo động đã được ban bố trên toàn bán đảo do nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa Storm Shadow.

Trang RBC-Ukraine dẫn thông tin không chính thức cho biết mục tiêu có thể là sân bay Hvardiiske hoặc một kho dầu địa phương.

Lực lượng Nga đã điều động máy bay chiến đấu từ sân bay Belbek. Hoạt động của hệ thống phòng không cũng được ghi nhận rầm rộ tại khu vực sân bay Saky. Giữa lúc bị tấn công, giao thông trên cầu Kerch nối bán đảo Crimea và đất liền Nga đã bị tạm dừng.

Khói bốc lên trời sau các vụ nổ tại căn cứ không quân Nga ở Saky, Crimea, hồi năm 2022. Ảnh: AP

Đây không phải là lần đầu tiên các cơ sở quân sự và hạ tầng của Nga ở Crimea bị tấn công.

Vào ngày 10-11, Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine đã dùng máy bay không người lái tấn công kho dầu FDKU Hvardiiskyi ở huyện Saky, nhắm vào trạm bơm. Kho dầu này đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga.

Trước đó, theo nguồn tin của RBC-Ukraine, đêm 29-10, các máy bay không người lái của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cũng đã tấn công các mục tiêu quân sự và hạ tầng của Nga ở Crimea, phá hủy một hệ thống phòng không Pantsir-S2 trị giá khoảng 20 triệu USD cùng hai trạm radar.

Ngoài ra, các kho nhiên liệu ở Hvardiiske và Komsolmolska cũng bị tấn công, gây ra cháy lớn và thiệt hại đáng kể cho hậu cần quân sự Nga.

Trong khi đó, CBS News đưa tin một loạt tên lửa và máy bay không người lái của Nga nhắm vào Ukraine ngày 19-11 đã trở thành một trong những đợt tấn công trên không lớn nhất kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào tháng 2-2022.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết Nga đã phóng 476 máy bay không người lái và 48 tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo vào Ukraine.

Quân đội Ukraine báo cáo rằng 6 hoặc 7 tên lửa cùng gần 30 máy bay không người lái đã vượt qua được hệ thống phòng không.

Các vụ nổ và hỏa hoạn đã được ghi nhận gần tiền tuyến quanh TP Kharkiv ở phía Đông, nhưng cũng xảy ra ở xa tiền tuyến như TP Lviv ở phía Tây, gần biên giới Ba Lan (một thành viên NATO).

Nhiều khu vực của Ukraine bị mất điện giữa lúc nhiệt độ giảm sâu, khiến việc sưởi ấm trở thành vấn đề sống còn.

Trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Zelensky tuyên bố cuộc tấn công mới nhất của Nga cho thấy sự cần thiết phải gia tăng áp lực quốc tế đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Một quan chức Mỹ xác nhận với CBS News rằng Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll đã có mặt tại Ukraine nhằm khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực ngoại giao, Điện Kremlin vẫn tuyên bố chưa có kế hoạch để Tổng thống Putin tham gia đàm phán.