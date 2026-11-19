Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 dự kiến quy tụ hàng trăm doanh nghiệp từ nhiều quốc gia. Mỹ dự kiến trưng bày UAV MQ-9 Reaper, Nhật Bản giới thiệu công nghệ tên lửa, UAV bằng bìa carton, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ mang tới các thiết kế tàu ngầm, tàu chiến và UAV đánh chặn.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 13/12 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Đây là lần thứ ba Việt Nam tổ chức sự kiện này, sau các kỳ triển lãm năm 2022 và 2024.

Tính đến ngày 23/10 đã có 213 doanh nghiệp, tổ chức đến từ 37 quốc gia đăng ký tham gia trưng bày. Tổng diện tích triển lãm trong nhà đạt 8.233 m², tương đương 686 gian tiêu chuẩn, cùng 465 m² trưng bày ngoài trời dành cho các doanh nghiệp.

Nhiều quốc gia đã công bố danh mục khí tài, thiết bị quân sự dự kiến xuất hiện tại triển lãm, trong đó có những công nghệ đặc biệt về máy bay không người lái, tên lửa, radar, tàu chiến và phương tiện tự hành dưới nước.

MỸ DỰ KIẾN MANG UAV MQ-9 REAPER TỚI VIỆT NAM﻿

Tại triển lãm năm nay, Mỹ dự kiến trưng bày máy bay không người lái MQ-9 cùng một số trang thiết bị quân sự khác. MQ-9 Reaper là dòng UAV quân sự do General Atomics Aeronautical Systems phát triển, được sử dụng trong các nhiệm vụ trinh sát, giám sát và tấn công chính xác.

Theo thông số do nhà sản xuất công bố, phiên bản MQ-9A Reaper có sải cánh khoảng 20 m, thời gian hoạt động trên không hơn 27 giờ, tốc độ khoảng 444 km/h và có thể hoạt động ở độ cao lên tới 15.240 m. Máy bay có khả năng mang tải trọng khoảng 1,75 tấn, bao gồm các thiết bị cảm biến và vũ khí tùy cấu hình.

Một trong những đặc điểm của MQ-9 Reaper là khả năng duy trì hoạt động liên tục trên không trong thời gian dài. UAV này có thể được trang bị hệ thống cảm biến quang điện, hồng ngoại và radar phục vụ nhiệm vụ thu thập thông tin, theo dõi mục tiêu.

Đối với nhiệm vụ tấn công, MQ-9 có thể tích hợp tên lửa dẫn đường và bom chính xác. Đây là dòng UAV đã được quân đội Mỹ và nhiều quốc gia sử dụng trong các hoạt động quân sự.

NHẬT BẢN GIỚI THIỆU UAV BẰNG BÌA CARTON, CÔNG NGHỆ TÊN LỬA VÀ TÀU KHÔNG NGƯỜI LÁI﻿

Ngày 16/11, Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố danh sách 14 doanh nghiệp, hiệp hội tham gia khu trưng bày do Cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu cần (ATLA) tổ chức tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Đáng chú ý, Công ty AirKamuy dự kiến giới thiệu UAV cánh cố định được chế tạo từ vật liệu bìa carton. Việc sử dụng vật liệu này là điểm khác biệt so với các dòng UAV thông thường có kết cấu bằng hợp kim hoặc vật liệu composite.

Trong khi đó, Aerosense giới thiệu UAV có khả năng cất, hạ cánh thẳng đứng (VTOL), kết hợp tính linh hoạt trong triển khai với khả năng bay theo hành trình của máy bay cánh cố định.

Ở lĩnh vực hàng hải, JMU Defense Systems dự kiến giới thiệu tàu mặt nước không người lái (USV), còn tập đoàn công nghiệp IHI mang đến công nghệ phương tiện ngầm không người lái cùng các thiết bị cảnh báo và khử nhiễm.

Tập đoàn Toshiba cũng góp mặt với các hệ thống tên lửa phòng không và radar giám sát đa năng. Yanmar Power Solutions giới thiệu động cơ hàng hải, trong khi SKY Perfect JSAT tập trung vào dịch vụ vệ tinh thế hệ mới.

Một doanh nghiệp khác đáng chú ý là Terra Drone, dự kiến giới thiệu UAV tự hành. Tháng 7/2026, Terra Drone thông báo được ATLA lựa chọn tham gia thử nghiệm trong chương trình mua sắm nhanh UAV đánh chặn của Nhật Bản. Công ty vượt qua vòng đánh giá đề xuất với sự tham gia của 38 doanh nghiệp.

Đến ngày 25/8, Terra Drone tiếp tục công bố mẫu UAV đánh chặn Terra B1 đã vượt qua thử nghiệm của ATLA và tiến tới giai đoạn tiếp theo hướng tới sản xuất hàng loạt.

Đây là một trong những hướng phát triển mới của ngành công nghiệp quốc phòng Nhật Bản, nhằm xây dựng năng lực sản xuất UAV đánh chặn trong nước để đối phó các mối đe dọa từ máy bay không người lái.

Theo thông báo chính thức, khu trưng bày của ATLA có thể sử dụng mô hình hoặc bảng giới thiệu sản phẩm, không nhất thiết toàn bộ thiết bị quân sự sẽ được đưa trực tiếp đến Việt Nam.

THỔ NHĨ KỲ MANG TÀU NGẦM CỠ NHỎ, TÀU HỘ VỆ VÀ UAV ĐÁNH CHẶN﻿

Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã công bố danh mục thiết bị dự kiến giới thiệu tại triển lãm thông qua doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng STM.

Theo thông cáo ngày 26/10, STM sẽ tham gia sự kiện tại Hà Nội với gian hàng B-07, trưng bày 7 dòng sản phẩm và nền tảng quân sự thuộc lĩnh vực hàng hải và máy bay không người lái.

Trong đó có tàu hộ vệ lớp ADA thuộc chương trình đóng tàu quân sự MİLGEM, tàu tiếp vận của Hải quân Pakistan, thiết kế tàu ngầm cỡ nhỏ STM500 và phương tiện ngầm tự hành STM NETA.

STM500 là thiết kế tàu ngầm cỡ nhỏ do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển, hướng tới hoạt động trong môi trường biển ven bờ và vùng nước nông. Đây là một trong những sản phẩm được STM sử dụng để tiếp cận thị trường xuất khẩu tàu quân sự.

Ngoài các nền tảng hải quân, STM dự kiến giới thiệu ba dòng UAV gồm KARGU, TOGAN Mini và TUNGA-X. KARGU là UAV mang đầu đạn, có khả năng tấn công mục tiêu. TOGAN Mini phục vụ nhiệm vụ trinh sát và giám sát chiến thuật. Trong khi đó, TUNGA-X là UAV đánh chặn tốc độ cao, được thiết kế để đối phó các máy bay không người lái đối phương.

STM cho biết hơn 65% doanh thu của doanh nghiệp đến từ khách hàng quốc tế. Công ty đã triển khai các dự án xuất khẩu tàu quân sự cho Bồ Đào Nha, Ukraine, Malaysia và Pakistan.

VIỆT NAM DỰ KIẾN GIỚI THIỆU HÀNG TRĂM SẢN PHẨM QUỐC PHÒNG﻿

Với nước chủ nhà, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) là một trong những doanh nghiệp có quy mô trưng bày lớn tại sự kiện.

Theo kế hoạch được công bố hồi tháng 5/2026, Viettel dự kiến giới thiệu 116 sản phẩm công nghệ quốc phòng và dân sự, tăng khoảng 40% so với kỳ triển lãm trước. Hơn một nửa số sản phẩm là công nghệ mới, tập trung vào các lĩnh vực như tên lửa, UAV, radar và tác chiến điện tử.

Bên cạnh lĩnh vực quân sự, Viettel còn lên kế hoạch giới thiệu khoảng 50 giải pháp công nghệ phục vụ kinh tế, trong đó có mạng 5G, 6G, trí tuệ nhân tạo, robot, trung tâm dữ liệu và công nghệ bán dẫn.

Tại triển lãm năm nay, Viettel cũng dự kiến tổ chức các khu trải nghiệm mô phỏng bắn súng và huấn luyện tác chiến.

Ngoài Viettel, các đơn vị thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cũng chuẩn bị giới thiệu nhiều sản phẩm mới. Viện Công nghệ thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng dự kiến mang tới bốn sản phẩm, gồm UAV trinh sát và chỉ thị mục tiêu chiến thuật, đạn thông minh đang thử nghiệm, đạn pháo hải quân 40 mm và đạn xuyên vượt tốc 125 mm.

Một số khí tài do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo như xe thiết giáp chở quân chiến đấu 8x8 và xe tăng hạng nhẹ cũng dự kiến lần đầu được giới thiệu tại triển lãm.

Cùng với hoạt động trưng bày, triển lãm sẽ tổ chức các hội thảo về hợp tác công nghiệp quốc phòng, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp xúc với các nhà sản xuất quốc tế, tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và tham gia chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng.