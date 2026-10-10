Loạt trụ cầu đường sắt, cầu vượt ở Hà Nội bắt đầu được phủ xanh

Ngoài các công trình cầu vượt, hầm chui và trụ đường sắt, Hà Nội dự kiến bổ sung cây xanh tại 3 nhà chờ xe buýt trên đường Lê Thánh Tông, Trần Phú và số 69 Lý Thường Kiệt. Trong đó có nhà chờ Đại học Dược trên đường Lê Thánh Tông và nhà chờ gần Bệnh viện Xanh Pôn trên đường Trần Phú. Phương án tại các nhà chờ là bố trí bồn hoặc chậu cây ở phía sau và hai bên công trình, không chiếm dụng lối đi của người dân.