HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Loạt tỉnh miền Bắc sắp có mưa dông

HUỆ NGUYỄN
|

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, các ổ mây dông đang phát triển mạnh ở loạt tỉnh miền Bắc và sẽ gây mưa tại các khu vực này.

Dự báo thời tiết cả nước trong 10 ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, gần 17h ngày 12/8, các ổ mây dông phát triển mạnh ở khu vực Lạng Sơn, phía nam Thái Nguyên và đang di chuyển chậm về phía Bắc Ninh, Quảng Ninh gây mưa cho các tỉnh này trong ít phút nữa.

Tối 12/8 và chiều tối 13/8, khả năng xảy ra mưa dông ở Hà Nội là có nhưng không cao. Tuy nhiên, khả năng xảy ra mưa dông ở khu vực này trong chiều và tối 14/8 lại rất cao.

- Ảnh 1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông tại loạt tỉnh miền Bắc. (Nguồn: NCHMF)

Nhận định về thời tiết cả nước từ đêm 14/8 đến ngày 22/8, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, tập trung lúc chiều tối và đêm; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Từ khoảng 17/8 hoặc 18/8, khu vực này mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào khoảng thời gian chiều tối và đêm.

Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ 15/8, nắng nóng thu hẹp dần ở Trung Bộ.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to.

Các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối, đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin mới nhất đợt nắng nóng ở miền Bắc, miền Trung

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, ngày 14/8, nắng nóng thu hẹp dần, chỉ còn cục bộ ở Bắc Bộ nhưng vẫn duy trì diện rộng ở Trung Bộ. Từ 15/8, nắng nóng chấm dứt ở Bắc Bộ, giảm dần ở Trung Bộ.

- Ảnh 2.

Hôm nay 12/8, nắng nóng tiếp tục bao trùm miền Bắc, miền Trung. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, trong ngày 12/8, nắng nóng vẫn là thời tiết chủ đạo ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C như trạm Thất Khê (Lạng Sơn) 37,1°C; Láng (Hà Nội) 37,2°C; Sầm Sơn (Thanh Hóa) 37,7°C; Quảng Ngãi 37,3°C; Phan Rang (Khánh Hòa) 37,7 độ°C…

Độ ẩm trong không khí thời điểm này giảm thấp, phổ biến 55-65% càng khiến thời tiết oi bức, nóng rát.

Ngày mai 13/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu), Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hoà duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Sang ngày 14/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng) nhiệt độ giảm nhưng vẫn duy trì ngưỡng nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Cùng ngày, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hoà nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Trong khi Bắc và Trung Bộ nắng nóng thì khu vực Nam Bộ sẽ gia tăng mưa từ chiều và tối mai 13/8. Từ ngày 14/8 trở đi, mưa rào và dông sẽ xảy ra ở nhiều nơi ở khu vực này vào buổi chiều tối.

Nguyên nhân miền Bắc nắng nóng gần 40°C giữa tiết lập Thu
Tags

tỉnh Quảng Ngãi

dự báo thời tiết

Tin nóng trong ngày

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

01:49
Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

01:45
Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

01:54
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại