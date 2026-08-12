Loạt tỉnh miền Bắc sắp có mưa dông

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, các ổ mây dông đang phát triển mạnh ở loạt tỉnh miền Bắc và sẽ gây mưa tại các khu vực này.

Dự báo thời tiết cả nước trong 10 ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, gần 17h ngày 12/8, các ổ mây dông phát triển mạnh ở khu vực Lạng Sơn, phía nam Thái Nguyên và đang di chuyển chậm về phía Bắc Ninh, Quảng Ninh gây mưa cho các tỉnh này trong ít phút nữa.

Tối 12/8 và chiều tối 13/8, khả năng xảy ra mưa dông ở Hà Nội là có nhưng không cao. Tuy nhiên, khả năng xảy ra mưa dông ở khu vực này trong chiều và tối 14/8 lại rất cao.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông tại loạt tỉnh miền Bắc. (Nguồn: NCHMF)

Nhận định về thời tiết cả nước từ đêm 14/8 đến ngày 22/8, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, tập trung lúc chiều tối và đêm; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Từ khoảng 17/8 hoặc 18/8, khu vực này mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào khoảng thời gian chiều tối và đêm.

Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ 15/8, nắng nóng thu hẹp dần ở Trung Bộ.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to.

Các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối, đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin mới nhất đợt nắng nóng ở miền Bắc, miền Trung

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, ngày 14/8, nắng nóng thu hẹp dần, chỉ còn cục bộ ở Bắc Bộ nhưng vẫn duy trì diện rộng ở Trung Bộ. Từ 15/8, nắng nóng chấm dứt ở Bắc Bộ, giảm dần ở Trung Bộ.

Hôm nay 12/8, nắng nóng tiếp tục bao trùm miền Bắc, miền Trung. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, trong ngày 12/8, nắng nóng vẫn là thời tiết chủ đạo ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C như trạm Thất Khê (Lạng Sơn) 37,1°C; Láng (Hà Nội) 37,2°C; Sầm Sơn (Thanh Hóa) 37,7°C; Quảng Ngãi 37,3°C; Phan Rang (Khánh Hòa) 37,7 độ°C…

Độ ẩm trong không khí thời điểm này giảm thấp, phổ biến 55-65% càng khiến thời tiết oi bức, nóng rát.

Ngày mai 13/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu), Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hoà duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Sang ngày 14/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng) nhiệt độ giảm nhưng vẫn duy trì ngưỡng nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Cùng ngày, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hoà nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Trong khi Bắc và Trung Bộ nắng nóng thì khu vực Nam Bộ sẽ gia tăng mưa từ chiều và tối mai 13/8. Từ ngày 14/8 trở đi, mưa rào và dông sẽ xảy ra ở nhiều nơi ở khu vực này vào buổi chiều tối.