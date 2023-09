Loạt thay đổi trên VinFast VF 6 thương mại so với concept: Lược bớt chi tiết, giảm công suất động cơ

VinFast VF 6 chính thức chào sân thị trường Việt Nam với 2 phiên bản Eco và Plus, đi cùng mức giá lần lượt 675 triệu và 765 triệu đồng (chưa kèm pin). Trước đó, mẫu SUV cỡ B này có màn ra mắt toàn cầu tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng - CES 2022 - diễn ra từ tháng 1/2022 tại Mỹ.

Sau 21 tháng "nhào nặn" và phát triển, bản thương mại của VinFast VF 6 đã có nhiều thay đổi so với mẫu concept được trưng bày trước đó.



Có thể dễ dàng nhận thấy phần đèn chiếu sáng của bản thương mại đã loại bỏ các chi tiết nhựa đen, thay vào đó là sơn đồng màu với ngoại thất. Đèn sương mù cũng bị lược bỏ.

Ở phía sau, dòng chữ "VinFast" ở dưới kính chắn gió cũng đã biến mất, khiến cho tổng thể chiếc xe nhìn tinh giản, hiện đại hơn.

Thương hiệu ô tô Việt Nam cũng loại bỏ cửa sổ trời toàn cảnh khi cho ra mắt VF 6 bản thương mại. Chi tiết này thường được đánh giá là chưa phù hợp với khí hậu Việt Nam. Mẫu xe cùng phân khúc là Yaris Cross có trang bị này.



Bên trong khoang nội thất, phần viền màn hình trung tâm được làm mỏng lại tạo cảm giác sang trọng, tinh tế hơn trước đây. Những chi tiết kim loại trên tap-lô, cánh cửa được mạ chrome với một màu duy nhất thay vì hai như bản trưng bày trước đó. Những chi tiết còn lại vẫn được giữ nguyên so với trước.

Phần động cơ cũng có sự thay đổi. Bản Eco cho công suất 134 mã lực và mô-men xoắn 135 Nm, thấp hơn so với con số 174 mã lực và 250 Nm theo như công bố ở bản concept. Bản Plus vẫn vậy, cho công suất 201 mã lực và 310 Nm mô-men xoắn.



Với nhiều công nghệ đổi mới và sáng tạo trong phân khúc và cả trên toàn thị trường, VinFast VF 6 được giới chuyên gia nhận định rằng hoàn toàn có khả năng được đề cử trong hạng mục "Xe dẫn đầu xu hướng" và "Xe phổ thông cho gia đình" của giải thưởng Car Choice Awards nằm trong giải thưởng lớn Better Choice Awards 2023.



Giải thưởng Better Choice Awards là sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức cùng công ty cổ phần VCCorp, trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023. Sự kiện triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 là sự kiện do Bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì, giao cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp triển khai cùng các đơn vị uy tín, trong đó có VCCorp.