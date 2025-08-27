Loạt SUV 'quốc dân' đang giảm giá ra sao tại Việt Nam?

Phân khúc SUV tại Việt Nam đang trở thành tâm điểm cạnh tranh khốc liệt khi người tiêu dùng ngày càng chuộng dòng xe gầm cao, tiện dụng cho cả đô thị lẫn đường dài. Sự đa dạng từ các mẫu xe hạng B, C, D khiến người mua có nhiều lựa chọn, trong khi các hãng lại phải liên tục tung ưu đãi để giữ sức cạnh tranh.

Những tháng gần đây, nhiều mẫu SUV "quốc dân" ghi nhận mức giảm giá hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng, nhằm kích cầu tiêu dùng. Đây vừa là cơ hội để khách hàng tiếp cận xe với chi phí hợp lý hơn, vừa phản ánh rõ nét cuộc đua thị phần giữa các thương hiệu lớn trên thị trường.

Hyundai Santa Fe (giảm 128-164 triệu đồng)

Hyundai Santa Fe từ lâu đã được coi là mẫu SUV 7 chỗ bán chạy trong phân khúc tầm trung, nổi bật nhờ thiết kế hiện đại, trang bị tiện nghi và khả năng vận hành cân bằng giữa mạnh mẽ và tiết kiệm.

Tuy nhiên, chưa khi nào mẫu xe này nhận nhiều phản ứng trái chiều đến thế kể từ khi thế hệ mới ra mắt, đi kèm với doanh số tụt dốc một cách đáng báo động khi chỉ bán hơn 1.500 xe kể từ đầu năm. Tính ra, con số này có thể chỉ bằng doanh số của 1 tháng cao điểm một vài năm trước đây.

Để kéo lại thị phần, Hyundai Thành công và các đại lý hiện đang áp dụng mức giảm giá mạnh tay, dao động từ 128 – 164 triệu đồng tùy phiên bản - đưa giá xe xuống ngang với một vài mẫu xe hạng dưới. Đây được coi là mức ưu đãi lớn nhất trong phân khúc SUV hiện nay với kỳ vọng đưa Santa Fe trở lại vị thế vốn có trong những tháng cuối năm.

Ford Everest (giảm 65-70 triệu đồng)

Trái ngược với Santa Fe, Ford Everest lại đang ghi nhận những thành công rực rỡ trong 2-3 năm qua. Đây là mẫu SUV cỡ trung mang phong cách đậm chất Mỹ, được người Việt ưa chuộng nhờ thiết kế hầm hố, khung gầm chắc chắn và động cơ mạnh mẽ. Với những ai yêu thích cảm giác lái khỏe khoắn và sự bền bỉ trong các hành trình dài, Everest luôn là lựa chọn hàng đầu.

Everest vẫn là cái tên dẫn đầu doanh số ở phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam, vượt xa các đối thủ. Tuy nhiên, cạnh tranh ngày càng gay gắt buộc hãng phải triển khai ưu đãi để giữ sức hút. Thực tế nhà sản xuất chỉ áp dụng mức giảm khiêm tốn 10-15 triệu đồng cho các phiên bản Everest nhưng kết hợp ưu đãi từ đại lý, mức giảm có thể lên đến 65-70 triệu đồng.

Mức giảm này không quá "sốc" như Santa Fe, nhưng vẫn đủ hấp dẫn để củng cố vị thế của mẫu SUV mang thương hiệu Ford.

Honda CR-V (giảm 58-110 triệu đồng)

Honda CR-V là mẫu SUV đô thị cỡ C quen thuộc với khách hàng Việt, nổi bật nhờ độ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và giá trị thương hiệu Nhật Bản. CR-V từng nhiều năm dẫn đầu phân khúc, nhưng gần đây thường xuyên xếp dưới Mazda CX-5

Mức giá gần như cao hơn hẳn các đối thủ là một rào cản lớn cho CR-V trong việc đua doanh số. Do đó, nhà sản xuất liên tục tung các chương trình khuyến mại kích cầu, giảm giá xe từ 58-110 triệu đồng. Trong bối cảnh sức mua toàn thị trường còn dè dặt, CR-V được kỳ vọng sẽ tạo lực đẩy doanh số nhờ chiến lược giảm giá này.

Mazda CX-5 (giảm 25-45 triệu)

Mazda CX-5 được xem là một trong những mẫu SUV thành công nhất tại Việt Nam, từng nhiều lần lọt top xe bán chạy nhất toàn thị trường. Lợi thế của CX-5 nằm ở thiết kế trẻ trung, phong cách KODO đặc trưng, nội thất tinh tế cùng khả năng vận hành linh hoạt phù hợp với khách hàng gia đình trẻ.

Giá bán của xe cũng thuộc nhóm rẻ nhất phân khúc, từ 759 triệu đồng. Hiện tại, Mazda CX-5 được ưu đãi giảm từ 25 – 45 triệu đồng, tùy phiên bản. So với các đối thủ cùng phân khúc, mức giảm này không quá lớn, song CX-5 vốn đã định giá cạnh tranh nên vẫn giữ được lợi thế. Với lượng khách hàng trung thành và hình ảnh thương hiệu đã ăn sâu tại Việt Nam, Mazda CX-5 tiếp tục là lựa chọn phổ biến trong phân khúc SUV hạng C.

Mitsubishi Xforce (giảm 50-60 triệu đồng)

Mitsubishi Xforce là mẫu SUV cỡ B với thiết kế trẻ trung, nội thất rộng rãi và công nghệ hiện đại. Mẫu xe này được kỳ vọng trở thành "át chủ bài" của Mitsubishi tại phân khúc SUV đô thị, nơi có sự góp mặt của Kia Seltos, Hyundai Creta hay Toyota Corolla Cross.

Từ khi ra mắt, Xforce đã tạo được sự chú ý nhờ giá bán cạnh tranh và thương hiệu Nhật Bản uy tín. Tuy nhiên, các đối thủ cũng đã nhanh chóng tung ra nhiều chiến lược để thu hút lại khách hàng. Do đó, thời gian gần đây người ta thường xuyên thấy Mitsubishi đã tung ra mức ưu đãi cho mẫu xe này, chẳng hạn việc giảm giá khoảng 30 triệu, tặng kèm phiếu nhiên liệu trị giá 15-20 triệu đồng cho Xforce. Trong đó, bản GLX (bản thấp nhất) được giảm 100% phí trước bạ, tương đương 60 triệu đồng.

