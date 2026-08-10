Loạt SUV hạng B ưu đãi trước tháng Ngâu: Crosstrek giảm hơn 250 triệu, Creta và Xforce đua nhau khuyến mại

Subaru Crosstrek, Hyundai Creta, Omoda C5, Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross và Honda HR-V đều đang được áp dụng các chương trình ưu đãi trong tháng 8.

Thị trường SUV hạng B bước vào tháng 8 với hàng loạt chương trình giảm giá và hỗ trợ chi phí. Mức ưu đãi trải từ khoảng 30 triệu đồng đến hơn 250 triệu đồng, tùy mẫu xe, phiên bản và năm sản xuất.

Đáng chú ý, mức giảm lớn nhất thuộc về Subaru Crosstrek nhưng áp dụng cho xe VIN 2025. Trong khi đó, những cái tên bán phổ biến như Hyundai Creta, Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross hay Honda HR-V cũng đang có chính sách hỗ trợ riêng.

Subaru Crosstrek

Subaru Crosstrek đang có mức giảm sâu nhất trong nhóm SUV hạng B được khảo sát tháng này. Tuy nhiên, ưu đãi chủ yếu dành cho xe sản xuất năm 2025.

Cụ thể, Crosstrek 2.0 i-S EyeSight có giá niêm yết 1,098 tỷ đồng, giảm 218 triệu đồng, còn 899 triệu đồng. Bản 2.0 i-S EyeSight e-BOXER Hybrid có mức giảm cao hơn, tới 258 triệu đồng. Giá sau ưu đãi còn 1,029 tỷ đồng, thay vì 1,268 tỷ đồng như niêm yết.

Subaru Crosstrek giảm hơn 250 triệu đồng trong tháng 8. Ảnh: Đại lý

Crosstrek được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và bán tại Việt Nam từ cuối năm 2024. Xe sử dụng động cơ Boxer 2.0L, hộp số CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng AWD. Bản e-BOXER bổ sung mô-tơ điện.

Hyundai Creta

Hyundai Creta tiếp tục được áp dụng chương trình ưu đãi trong tháng 8 với tổng giá trị cao nhất khoảng 91 triệu đồng, tùy phiên bản và năm sản xuất.

Khoản hỗ trợ gồm giảm tiền mặt, phụ kiện và một số quyền lợi khác. Sau khi tính ưu đãi, giá thực tế của Creta có thể xuống mức hơn 500 triệu đồng.

Hyundai Creta được ưu đãi hơn 90 triệu đồng trong tháng 8. Ảnh: Đại lý

Creta hiện có 4 phiên bản, giá niêm yết 599-715 triệu đồng. Xe được lắp ráp trong nước, sử dụng động cơ Smartstream 1.5L, công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số CVT.

Mitsubishi Xforce

Mitsubishi Xforce không giảm giá niêm yết nhưng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 8. Chính sách áp dụng cho cả 3 phiên bản.

Với giá niêm yết 605-720 triệu đồng, giá trị hỗ trợ tương ứng khoảng 60-72 triệu đồng. Bản Ultimate có mức hỗ trợ cao nhất. Xforce hiện có các phiên bản GLX, Luxury và Ultimate với giá lần lượt 605 triệu, 665 triệu và 720 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ tháng 8. Ảnh: Đại lý

Cả 3 bản dùng động cơ xăng 1.5L MIVEC, công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, hộp số CVT và dẫn động cầu trước.

Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross được giảm 50 triệu đồng cho cả hai phiên bản. Sau ưu đãi, bản xăng có giá khoảng 600 triệu đồng, trong khi bản HEV còn khoảng 715 triệu đồng. Giá niêm yết tương ứng là 650 triệu và 765 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross giảm 50 triệu đồng cho bản xăng và hybrid. Ảnh: Đại lý

Yaris Cross bản xăng dùng động cơ 1.5L, công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 138 Nm, hộp số CVT và dẫn động cầu trước. Bản HEV kết hợp động cơ xăng 1.5L với mô-tơ điện, cho công suất hệ thống 111 mã lực.

Omoda C5

Omoda C5 tiếp tục được điều chỉnh chính sách bán hàng trong tháng 8. Bản Luxury có giá niêm yết 539 triệu đồng, hiện được đưa về khoảng 459 triệu đồng sau các khoản hỗ trợ.

Mức này thấp hơn khoảng 10 triệu đồng so với tháng trước và thấp hơn 80 triệu đồng so với giá niêm yết. Bản hybrid C5 SHS-H Premium cũng giảm khoảng 50 triệu đồng. Giá từ 669 triệu đồng còn khoảng 619 triệu đồng.

Omoda C5 giảm giá, bản xăng còn khoảng 459 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Omoda C5 tại Việt Nam có 5 phiên bản, gồm 3 bản máy xăng và 2 bản hybrid. Bản xăng sử dụng động cơ tăng áp 1.5L, công suất 154 mã lực, mô-men xoắn 230 Nm, hộp số CVT.

C5 SHS-H kết hợp động cơ xăng 1.5L với mô-tơ điện, cho tổng công suất 204 mã lực. Hệ truyền động sử dụng hộp số DHT và dẫn động cầu trước.

Honda HR-V

Honda HR-V cũng được điều chỉnh chính sách giá trong tháng 8. Trước đó, Honda đã giảm giá niêm yết bản G từ 699 triệu xuống 669 triệu đồng. Bản L tiếp tục được hỗ trợ tối đa tương đương 50% lệ phí trước bạ.

Tính theo các chương trình đang áp dụng, hai bản G và L có mức chênh lệch khoảng 30-38 triệu đồng so với tháng trước.

Honda HR-V được ưu đãi tối đa 38 triệu đồng trong tháng 8. Ảnh: Đại lý

HR-V e RS không nằm trong chương trình ưu đãi chính hãng này. Tuy nhiên, một số đại lý vẫn áp dụng chính sách riêng, chủ yếu dưới dạng hỗ trợ tiền mặt hoặc quà tặng.

Honda HR-V hiện có 3 phiên bản G, L và e RS, giá lần lượt 669 triệu, 750 triệu và 869 triệu đồng. Bản G và L dùng động cơ xăng 1.5L, công suất 119 mã lực, mô-men xoắn 145 Nm, hộp số CVT. Bản e RS sử dụng hệ truyền động hybrid 1.5L, công suất hệ thống 131 mã lực.