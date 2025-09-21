Loạt SUV cỡ C đua giảm giá giành thị phần

Trong bối cảnh thị trường đi xuống khi vào tháng Ngâu, các hãng xe đồng loạt tung ra hàng loạt chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu mua sắm. Những ưu đãi này trải rộng khắp các phân khúc, bao gồm cả SUV cỡ C.

Từ đầu tháng 9, nhiều mẫu xe thuộc phân khúc này được các hãng và đại lý áp dụng chương trình khuyến mại tiền mặt, giúp giá bán trở nên dễ tiếp cận hơn với người tiêu dùng.

Dẫn đầu cuộc đua giảm giá là Hyundai Tucson với mức ưu đãi lên tới 55 triệu đồng. Nhờ đó, giá bán thực tế của phiên bản Tiêu chuẩn chỉ còn 714 triệu đồng, được kỳ vọng sẽ giúp Tucson duy trì vị trí xe bán chạy nhất của Hyundai.

Honda CR-V cũng có mức giảm tương đương, rơi vào khoảng 51,5-55 triệu đồng cho bản G và L (giá 1,029-1,099 tỷ đồng). Bên cạnh đó, mẫu xe Hàn thứ hai trong phân khúc là Kia Sportage cũng đang được giảm 11-30 triệu đồng cho hai bản X-Line (giá 939-999 triệu đồng).

Đáng chú ý nhất trong nhóm này là Mazda CX-5 tiếp tục được áp dụng ưu đãi tương đương mức giảm 40 triệu đồng. Sau khi trừ khuyến mãi, giá bán thực tế của mẫu xe này được đưa xuống còn khoảng 709 triệu đồng, thấp nhất trong phân khúc.

Con số trên thậm chí còn thấp hơn cả một số mẫu SUV cỡ B bản cao như Toyota Yaris Cross HEV (765 triệu), Kia Seltos Turbo GT Line (799 triệu), Hyundai Creta 2025 N Line (715 triệu đồng) hay cả Toyota Corolla Cross (820-905 triệu đồng). Giá bán dễ tiếp cận của Mazda CX-5 tạo áp lực lớn lên các đối thủ, khiến các hãng khác phải tăng giảm giá để cạnh tranh thị phần.

Mazda CX-5 tiếp tục duy trì mức giá khởi điểm tốt nhất phân khúc.

Nhờ việc duy trì giá bán cạnh tranh, Mazda CX-5 đã liên tục lọt top xe bán chạy trong nhiều tháng gần đây. Ở kỳ báo cáo tháng 8, mẫu SUV Nhật Bản này ghi nhận doanh số 1.025 xe, đứng thứ 4 ở nhóm xe động cơ đốt trong.

Trong tháng 9 này, mẫu xe được giảm giá sâu nhất trong phân khúc SUV cỡ C tại thị trường Việt Nam tiếp tục là Subaru Forester. Cụ thể, 3 phiên bản của mẫu xe này đang được hãng bán với giá ưu đãi 799-969 triệu đồng. Mức giảm tương đương 170-230 triệu đồng.

Việc các hãng đồng loạt tung ưu đãi lớn cho thấy áp lực tồn kho và sức mua sụt giảm đang ảnh hưởng mạnh tới phân khúc SUV cỡ C. Cuộc đua giảm giá được dự báo sẽ còn kéo dài sang quý cuối năm, khi thị trường bước vào mùa cao điểm mua sắm.

Về mặt doanh số, Mazda CX-5 vẫn đang là cái tên dẫn đầu phân khúc xe gầm cao cỡ C. Theo đó, sản phẩm chủ lực của hãng Nhật đã bàn giao tổng cộng 9.995 xe đến tay khách Việt trong 8 tháng đầu năm.

Xếp sau CX-5 tiếp tục là Ford Territory với doanh số 7.036 xe. Mẫu xe này mới ra bản nâng cấp từ giữa tháng 8 nhưng đồng thời cũng cắt khuyến mãi, từ đó bị tụt lại trong cuộc đua với CX-5. Khoảng cách giữa cả hai giờ đã lên đến gần 3.000 xe nên rất khó để Territory có thể lật ngược tình thế trong 4 tháng cuối năm.

Các mẫu xe xếp tiếp theo trong cuộc đua doanh số phân khúc SUV hạng C lần lượt là VinFast VF 7 (5.099 xe), Hyundai Tucson (4.958 xe), Honda CR-V (3.670 xe), Kia Sportage (1.364 xe) và Mitsubishi Outlander (362 xe).

Ngoài những cái tên quen thuộc, phân khúc SUV hạng C từ đầu năm cũng trở nên sôi động hơn với sự xuất hiện của hàng loạt mẫu xe mới đến từ châu Âu và Trung Quốc. Loạt "tân binh" này bao gồm Skoda Karoq 2025, Jaecoo J7, BYD Sealion 6, Geely EX5 và sắp tới sẽ có thêm Omoda C7.

Sự góp mặt của những cái tên mới này kèm theo những chương trình ưu đãi giá đang tạo nên một làn sóng cạnh tranh mạnh mẽ, khuấy động nhóm xe gầm cao cỡ C - nơi xe Nhật và Hàn thường xuyên tỏ ra áp đảo.