Loạt SUV 7 chỗ đáng mua giảm giá kịch sàn tại Việt Nam: Cao nhất 200 triệu đồng, thấp chưa từng thấy

1. Toyota Fortuner

Nhiều đại lý Toyota trên toàn quốc đang áp dụng mức giảm mạnh cho dòng xe Fortuner để xả kho, chuẩn bị ra mắt phiên bản mới.

Cụ thể, một đại lý bán phiên bản sản xuất 2019 với mức giảm từ 40 triệu đồng đến hơn 150 triệu đồng. Trong đó, giảm thấp nhất là bản máy dầu số tự động một cầu, và giảm cao nhất là bản TRD máy xăng một cầu.

Toyota Fortuner đang được các đại lý giảm giá để xả hàng tồn.

Đây không phải lần đầu các đại lý giảm giá cho dòng xe Toyota Fortuner. Trong tháng 7, nhiều đại lý cũng áp mức giảm tiền mặt 40-100 triệu đồng cho tất cả biến thể, nhằm kích cầu mua sắm sau giai đoạn thị trường đi xuống vì đại dịch Covid-19.

Phiên bản máy dầu được lắp ráp trong nước, đồng nghĩa với việc khách hàng sẽ hưởng ưu đãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ nay đến hết 2020.



Nửa đầu năm 2020, Fortuner là dòng SUV cỡ trung bán chạy thứ 2 thị trường Việt Nam với doanh số 4.201 xe, xếp dưới Hyundai Santa Fe (4.827 xe), và vượt qua đối thủ Ford Everest (2.468 xe), Mazda CX-8 (1.885 xe) Kia Sorento (633 xe), Mitsubishi Pajero Sport (335 xe) và Isuzu mu-X (255 xe).

Phiên bản mới của Toyota Fortuner đang được các đại lý chào đặt cọc, dự kiến giao xe từ giữa tháng 9 tới đây.

2. Ford Everest

Đầu tháng 8, một đại lý Ford ở khu vực phía Nam gây chú ý khi chào bán Everest phiên bản Titanium 2.0L AT 4WD với mức giảm tiền mặt 200 triệu đồng. Như vậy, số tiền mà khách hàng phải bỏ ra để sở hữu xe là 1,199 tỷ đồng, thấp chưa từng thấy tại Việt Nam.

Ford Everest Titanium 2.0L AT 4WD được một đại lý giảm tới 200 triệu đồng.

Tình trạng Ford Everest giảm giá tại đại lý đã kéo dài nhiều tháng nay. Đại lý ở khu vực phía Nam đang chào bán phiên bản Ambiente 2.0L MT 4x2, Ambiente 2.0L AT 4x2, Trend 2.0L AT 4x2 và Titanium 2.0L AT 4x2, với mức giảm từ 70 triệu đồng đến 120 triệu đồng. Đó là chưa kể tới các gói quà tặng phụ kiện tuỳ theo chính sách của từng đại lý.



Trong khi đó, một đại lý khác tìm cách bán Ford Everest Titanium 2.0L AT 4WD bằng việc độ một loạt đồ chơi đắt tiền, tự đặt tên gọi Everest Sport và Everest Raptor. Khách hàng mua xe được tặng gói độ và giảm 100 triệu đồng tiền mặt.

Hiện tại, mẫu xe thương hiệu Mỹ đang gặp bất lợi vì không được hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ, vì nguồn gốc nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan.

Mức giảm mạnh từ phía đại lý được một số tư vấn bán hàng quảng cáo dưới dạng hỗ trợ 50-100% phí trước bạ. Ford Everest là một trong những mẫu xe có giá bán biến động mạnh tại thị trường Việt Nam.

3. Nissan Terra

Tương tự 2 đối thủ Toyota Fortuner và Ford Everest, các đại lý Nissan cũng đang bán mẫu Terra với mức giảm chưa từng thấy, bản V (cao cấp nhất) ghi nhận mức giảm sâu nhất 870 triệu đồng, tức thấp hơn 128 triệu đồng so với mức giá niêm yết. Tuy nhiên, giá bán còn phụ thuộc vào từng đại lý và màu ngoại thất. Cụ thể, đại lý trên báo giá 870 triệu đồng là dành cho bản V màu trắng và bạc.

Trong khi đó, một số đại lý khác chào bán với mức giá 880-940 triệu đồng. Màu đen thường có giá bán cao nhất. Số lượng xe tại các đại lý không còn nhiều.

Tan Chong sẽ hết quyền phân phối xe Nissan sau ngày 31/9 tới đây.

Hai phiên bản còn lại, gồm bản S và E giảm trung bình 40-88 triệu đồng. Giá thấp nhất của bản S ghi nhận là 799 triệu đồng, còn bản E thấp nhất 810 triệu đồng.

Tương tự bản V, giá thực tế của hai phiên bản này cũng phụ thuộc vào đại lý và màu ngoại thất. Tất cả xe thuộc diện giảm giá đều sản xuất năm 2019. Nissan Terra không có bản sản xuất 2020 tại Việt Nam.



Nissan Terra từng được giảm giá niêm yết lên tới 100 triệu đồng vào tháng 4 năm nay. Giá bán niêm yết hiện tại của ba bản, gồm S, E và V lần lượt là 848 triệu đồng, 898 triệu đồng và 998 triệu đồng. Cộng với mức giảm tại đại lý, đây là thời điểm người tiêu dùng có thể mua Nissan Terra với giá thấp nhất từ trường tới nay tại Việt Nam.

4. Mitsubishi Pajero Sport

Một số đại lý Mitsubishi trên toàn quốc giảm giá mạnh mẫu xe Pajero Sport. Giá bán thấp nhất ghi nhận được tại đại lý là 780 triệu đồng, dành cho bản diesel 4x2 MT. So với giá bán lẻ của nhà phân phối, giá bán thực tế này thấp hơn tới xấp xỉ 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, số lượng xe và phiên bản có hạn. Một tư vấn bán hàng ở Hà Nội cho biết tại đại lý của họ chỉ còn đúng 2 chiếc Pajero Sport bản diesel 4x2 MT với năm sản xuất là 2019 còn lại trong kho. Các bản khác như diesel 4x2 AT hay xăng 4x2 AT đều đã bán hết sạch.

Mitsubishi Pajero Sport được giảm giá vì phiên bản mới sắp xuất hiện tại Việt Nam.

Cũng theo chia sẻ từ tư vấn bán hàng, đây là chương trình giảm giá riêng của đại lý chứ không phải của Mitsubishi Motors Việt Nam, với mục đích chính là để bán nốt bản cũ, đón bản mới sắp ra mắt.

Hiện tại, liên doanh Nhật Bản đang đưa ra ưu đãi dành cho mẫu xe này là các phụ kiện như ghế da, cánh gió và camera lùi, đi cùng các mức giảm giá nhất định.



Bản Pajero Sport diesel 4x2 MT được giảm giá chính hãng từ 980,5 triệu còn 888 triệu đồng. Giá bán thực tế tại đại ý thấp hơn khoảng 100 triệu đồng. Mitsubishi Pajero Sport sẽ có phiên bản mới tại Việt Nam vào cuối năm nay.