Loạt 'sếp lớn' nghỉ việc, Thuduc House 'trắng' doanh thu bất động sản

Tổng tài sản giảm một nửa

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức ( Thuduc House - mã chứng khoán: TDH) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2024 với doanh thu thuần đạt hơn 12 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ 2023. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng gần 7 lần, lên 294 tỷ đồng. Điều này khiến TDH lỗ sau thuế hơn 284 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ gần 36 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của Thuduc House, doanh thu kinh doanh địa ốc bị sụt giảm, thị trường bất động sản đang gặp nhiều khó khăn cùng với việc lập dự phòng phải thu khó đòi cho các khoản đầu tư đã phát sinh từ thời kỳ trước làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh công ty.

Cả năm 2024, Thuduc House có doanh thu thuần gần 49 tỷ đồng (giảm 60% so với năm 2023), lỗ sau thuế hơn 288 tỷ đồng (tăng mạnh so với khoản lỗ 63 tỷ đồng cùng kỳ). Thuduc House không ghi nhận bất kỳ khoản thu nào từ bán bất động sản trong năm qua, doanh thu thuần chỉ đến từ hoạt động cung cấp dịch vụ và cho thuê.

Thuduc House không ghi nhận bất kỳ khoản thu nào từ bán hàng bất động sản trong năm qua.

Tại thời điểm 31/12/2024, tổng tài sản của Thuduc House khoảng 703 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với hồi đầu năm. Tuy nhiên, lượng tiền mặt lại tăng mạnh từ 12 tỷ đồng lên 52 tỷ đồng.

Hiện tại, cả 3/3 thành viên Hội đồng quản trị Thuduc House đều xin từ nhiệm. Hồi giữa tháng 1, TDH nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Quang Nghĩa.

Trước khi gửi đơn từ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị TDH, ông Nghĩa đã bán gần hết số cổ phiếu đang nắm giữ. Cụ thể, vào ngày 19/12, ông Nguyễn Quang Nghĩa hoàn tất bán ra gần 20,7 triệu cổ phiếu. Sau giao dịch, ông Nghĩa không còn là cổ đông lớn của Thuduc House và chỉ còn nắm 52.200 cổ phiếu TDH.

Ngoài ông Nghĩa, cuối tháng 12/2024, Thuduc House thông báo đã nhận được đơn từ nhiệm của bà Võ Thị Tường Vy - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán vì lý do cá nhân. Bà Vy muốn từ nhiệm sau hơn 1 năm đảm nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị TDH. Thời gian từ nhiệm kể từ ngày được đại hội cổ đông thông qua.

Ngày 10/1, ông Hoàng Anh Phúc cũng gửi đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Thuduc House. Ông Phúc là người được bầu bổ sung vào vị trí này từ tháng 6/2024 thay cho ông Dương Ngọc Hải bị miễn nhiệm.

Cuối tháng 11/2024, Tổng Giám đốc TDH Nguyễn Hải Long từ nhiệm sau hơn 7 tháng đảm nhiệm chức vụ này. Thay ông Long là bà Trần Thị Liên.

Lãi lớn nhờ bán tài sản

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã chứng khoán: HBC) ghi nhận doanh thu hơn 1.587 tỷ đồng trong quý IV/2024, giảm 27,5% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ vào khoản thu nhập khác (chủ yếu từ thanh lý tài sản) tăng gấp gần 3 lần cùng kỳ năm trước lên 45 tỷ đồng, HBC đạt lợi nhuận sau thuế 9,45 tỷ đồng (giảm gần 91% so với cùng kỳ).

Hiện, HBC đang có khoản lỗ lũy kế lên đến 2.412 tỷ đồng, chiếm 69,5% vốn điều lệ.

Luỹ kế năm 2024, doanh thu của HBC đạt hơn 6.374 tỷ đồng (giảm 15,4% so với năm 2023) và đây là mức thấp nhất trong 8 năm qua. Lợi nhuận sau thuế của HBC đạt gần 852 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ 1.115 tỷ đồng năm 2023 và 2.570 tỷ đồng trong năm 2022. Tuy nhiên, lợi nhuận đột biến này chủ yếu đến từ việc bán tài sản trong quý II/2024.

Tại ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Hoà Bình đạt 15.235 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Hàng tồn kho giảm gần 31%, xuống còn 1.576 tỷ đồng. Nợ phải trả còn 4.270 tỷ đồng. Hiện, HBC đang có khoản lỗ lũy kế lên đến 2.412 tỷ đồng, chiếm 69,5% vốn điều lệ.

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC) đạt doanh thu thuần hơn 781 tỷ đồng trong quý IV/2024 (giảm 5% so với cùng kỳ), lãi ròng gần 75 tỷ đồng (giảm 29%). Giải trình của KBC cho biết, lợi nhuận giảm do trong kỳ công ty chưa ghi nhận được hết doanh thu từ các hợp đồng cho thuê đã ký.

Nợ phải trả của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tăng 83% lên gần 24.084 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2024, KBC có doanh thu gần 2.776 tỷ đồng (giảm 51% so với cùng kỳ) và lãi ròng hơn 426 tỷ đồng (giảm 79% so với cùng kỳ), do doanh thu cho thuê đất và cơ sở hạ tầng khu công nghiệp giảm tới 77% về mức 1.195 tỷ đồng. So với mục tiêu năm 2024, KBC mới thực hiện được 31% kế hoạch doanh thu và gần 12% kế hoạch lợi nhuận.

Tại thời điểm 31/12/2024, tổng tài sản KBC tăng 34% so với đầu năm, lên hơn 44,765 tỷ đồng. Trong đó, lượng tiền và tương đương tiền hơn 6.566 tỷ đồng, gấp gần 8 lần so với đầu năm. Hàng tồn kho gần 13.867 tỷ đồng, tăng 14% so với hồi đầu năm. Tuy nhiên, nợ phải trả cũng tăng 83% lên gần 24.084 tỷ đồng, chủ yếu do nợ vay tài chính cao gấp 2,8 lần đầu năm lên hơn 10.100 tỷ đồng.