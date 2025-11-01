Loạt sao Việt vào động viên, an ủi Tuấn Hưng: "Thương em"

Cách đây ít giờ, Tuấn Hưng đã đăng status và clip xin lỗi về việc vắng mặt tại hai đêm diễn ở Berlin và Hungary. Anh viết: "Vì lý do đặc biệt nên Hưng phải bay về gấp nên rất mong khán giả tới với hai đêm diễn tại Berlin và Hungary thông cảm và hiểu cho Hưng ạ. Có lịch quay trở lại Hưng sẽ cháy hết mình để phục vụ mọi người ạ".

Về lý do cụ thể, nam ca sĩ chia sẻ thêm trong clip rằng: "Hưng phải bay về Việt Nam gấp vì sức khỏe của mẹ đang có dấu hiệu không tốt", Tuấn Hưng nói.

Trước đó khoảng 16 tiếng, Tuấn Hưng cũng chia sẻ cảm xúc của anh trên Facebook cá nhân: "Sợ phải nhận những cuộc gọi liên tiếp của bác sĩ hay những cuộc điện thoại của vợ lúc đêm khuya.

Vội vã xếp hành lý bay về ngay lập tức, thao thức mấy ngày chính mình cũng sụt đi 5kg hic. Không có cả tâm trạng ăn uống gì luôn. Cơn đau dạ dày hành cho nhừ người hơn 10 tiếng bay...".

Tuấn Hưng và mẹ.

Mẹ Tuấn Hưng đang chữa bệnh và con dâu Hương Baby.

Được biết, mẹ Tuấn Hưng mắc trọng bệnh và nằm viện thời gian qua. Nam ca sĩ từng nhiều lần chia sẻ sự bế tắc, buồn bã trước tình hình bệnh của mẹ. Anh cũng xuống tóc để cầu mong may mắn, sức khỏe tới mẹ của mình.

Dưới chia sẻ của Tuấn Hưng loạt nghệ sĩ Việt như Bằng Kiều, ca sĩ Minh Quân, NSND Tự Long, MC Thành Trung, ca sĩ Hồ Quang Tám, ca sĩ Việt Tú, ca sĩ Lương Nguyệt Anh, ca sĩ Tô Minh Thắng, ca sĩ Phan Đinh Tùng... đã vào động viên, an ủi.

"Chúc mọi điều bình an đến với gia đình mình nhé"; "Nếu không phải vì chuyện gia đình và cực kỳ quan trọng thì không một nghệ sĩ nào lại muốn rời xa khán giả của mình hết"; "Cố gắng lên nha anh!"; "Mạnh mẽ em nhé"; "Trước đây Tùng cũng đành phải huỷ show để về với ba của Tùng khi ông bị nguy kịch. Rất thấu cảm với quyết định khó khăn này của Hưng. Gửi tới Hưng một cái ôm từ xa nha Hưng ơi!"; "Cố gắng em nhé. Thương em"... là những chia sẻ, động viên của các đồng nghiệp dành cho Tuấn Hưng. Nhiều người hâm mộ cũng gửi lời cầu chúc bình an cho nam ca sĩ.

Tuấn Hưng tên thật là Nguyễn Tuấn Hưng, sinh năm 1978 tại Hà Nội. Anh là ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam, từng là thành viên nhóm Quả Dưa Hấu trước khi tách ra hoạt động solo. Các ca khúc gắn liền với tên tuổi anh gồm "Tìm lại bầu trời", "Nắm lấy tay anh", "Dối gian", "Cầu vồng khuyết", "Vẫn nhớ"...

Ngoài ca hát, Tuấn Hưng còn được yêu mến bởi tính cách thẳng thắn, hình ảnh người đàn ông của gia đình. Anh kết hôn với hot girl Hương Baby (Trần Thu Hương) năm 2014 và hiện có ba con.