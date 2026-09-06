Loạt sao Việt nghe trọn vẹn album đầu tay của LOHAN, Bảo Thy nói thẳng "nghe em hát chị xém khóc"

Loạt sao Việt đình đám như Bảo Thy, Lương Bích Hữu, Đinh Hương, Gil Lê, Trọng Hiếu... là nhóm khách mời đầu tiên được nghe trọn vẹn album PRINCE ON của LOHAN.

Chiều 4/9.2026, chỉ vài giờ trước khi album đầu tay PRINCE ON chính thức phát hành, LOHAN tổ chức Private Listening Party với sự tham gia của những người thân và nghệ sĩ thân thiết như: Ca sĩ Bảo Thy, Lương Bích Hữu, Đinh Hương, Gil Lê, Trọng Hiếu, Jey B, Bùi Duy Ngọc, Rio,... Đây là nhóm khách mời đầu tiên được nghe trọn vẹn album, trực tiếp chia sẻ cảm nhận cùng LOHAN và theo dõi ba phần trình diễn live được chuẩn bị riêng cho buổi gặp gỡ.

LOHAN tại buổi Private Listening Party.

PRINCE ON gồm 11 tracks và 11 visualizers, đánh dấu dự án âm nhạc lớn nhất của LOHAN kể từ sau Anh Trai "Say Hi" 2025. Không chỉ đảm nhận vai trò người thể hiện, nam ca sĩ trực tiếp tham gia sáng tác 10/11 ca khúc trong album, đồng thời tham gia phát triển ý tưởng và định hình tổng thể dự án. Về màu sắc âm nhạc, album đi từ romantic pop đến R&B, dance-pop, hyperpop, pop-rock, cinematic ballad và các chất liệu điện tử hiện đại, cho thấy chủ ý mở rộng biên độ âm thanh thay vì đóng khung LOHAN trong một thể loại duy nhất.

Sau khi nghe toàn bộ album, các khách mời dành nhiều sự chú ý cho khả năng sáng tác và cách LOHAN xây dựng một dự án có tính thống nhất giữa âm nhạc và hình ảnh. STRONG Trọng Hiếu chia sẻ: "LOHAN quá tài năng, album về mặt producing (sản xuất) quá chất lượng và rất có idea (ý tưởng)".

LOHAN và Trọng Hiếu.

Một trong những phần được chờ đợi tại Private Listening Party là sân khấu live của LOHAN. Nam ca sĩ lựa chọn ba ca khúc Về Bên Anh, Nhà Giả Kim Cô Đơn và Người Thừa Kế Trái Tim để trình diễn trực tiếp trước những vị khách đầu tiên nghe album.

Với Về Bên Anh, LOHAN mở đầu phần live bằng một sân khấu tập trung vào giọng hát và cảm xúc. Đây cũng là dịp để khách mời nghe một phiên bản khác của ca khúc khi được đặt trong không gian biểu diễn trực tiếp thay vì bản thu hoàn chỉnh.

Điểm nhấn tiếp theo là Nhà Giả Kim Cô Đơn, ca khúc do Andiez sáng tác và là màn kết hợp đặc biệt giữa LOHAN và Bảo Thy trong PRINCE ON. Trong tiết mục, LOHAN trực tiếp chơi piano và mở đầu ca khúc bằng phần hát live, trước khi bất ngờ mời Bảo Thy hòa giọng ở phần tiếp theo. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi Bảo Thy trở lại với sở trường ballad trong một sản phẩm âm nhạc mới.

LOHAN và Bảo Thy.

Sau phần trình diễn, Bảo Thy cũng có phần giao lưu cùng LOHAN về quá trình đồng hành trong ca khúc và những cảm xúc khi lần đầu trình diễn Nhà Giả Kim Cô Đơn trước khách mời: "Bài hát rất hay và LOHAN đã thăng hạng trong giọng hát rất nhiều, giọng hát của em rất buồn, chị nghe em hát chị xém khóc mấy lần". Trong khi đó, Ca sĩ Đinh Hương dành rất nhiều lời khen có cánh cho cậu em trai của mình: "Đinh Hương mong muốn ngoài vai trò một ca sĩ thời trang, mọi người sẽ còn nhìn nhận LOHAN như một vocalist thật thụ vì LOHAN có một chất giọng rất đẹp, Đinh Hương đã rất lâu rồi mới thật sự thưởng thức khi ngồi ở bên dưới".

Người Thừa Kế Trái Tim được LOHAN lựa chọn để khép lại phần live. Ba sân khấu giúp khách mời nhìn rõ hơn một khía cạnh quan trọng mà nam ca sĩ muốn nhấn mạnh trong giai đoạn hậu Anh Trai "Say Hi": bên cạnh visual và khả năng trình diễn, LOHAN đang từng bước khẳng định vai trò của một người làm nhạc và một vocalist có thể đưa chính những sáng tác trong album của mình lên sân khấu live.

LOHAN biểu diễn live.

Bên fan hâm mộ.

Sau album, LOHAN sẽ tiếp tục đưa dự án lên sân khấu với FANCON vào ngày 14/10/2026, nơi nam ca sĩ trình diễn các ca khúc trong PRINCE ON và tri ân người hâm mộ đã đồng hành cùng anh trong thời gian qua.