Nghị sĩ Ukraine thở phào

Vài phút sau cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục giữa Tổng thống Donald Trump và Volodymyr Zelensky, dường như cả Ukraine đã nghe thấy tiếng thở phào đồng thanh.

“Có một tin tốt: Họ đã không đấu khẩu”, nghị sĩ Ukraine Yaroslav Zelezhnyak phản ứng trên X.

Một cuộc đối đầu căng thẳng, tương tự cuộc tranh cãi ở Phòng Bầu dục hồi tháng 2, đã được ngăn chặn.

"Tôi từng nghĩ mọi chuyện sẽ tệ hơn nhiều", nghị sĩ Oleksandr Merezhko nói với CNN. "Giọng điệu đã thay đổi. [Tổng thống Donald] Trump không hề tiêu cực. Ấn tượng là hai tổng thống đã bắt đầu quen thuộc với nhau."

Maryan Zablotsky, nghị sĩ khác đồng thời là Phó trưởng nhóm nghị sĩ Mỹ-Ukraine, chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với sự ủng hộ của các đối tác châu Âu. Họ tập hợp rất nhanh, nhiều người còn phải gián đoạn kỳ nghỉ của mình.”

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ngày 18/8. Ảnh: Reuters

Không khí đó trái ngược hẳn với tâm trạng nặng nề ở Ukraine sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga ở Alaska.

Trước đó, sau khi chứng kiến thảm đỏ trải dài đón Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/8, cùng màn trình diễn máy bay phản lực... nhiều người Ukraine lo ngại quan hệ thân thiết giữa hai ông Trump và Putin có thể lại "bùng lên".

Lo ngại gia tăng khi sáng thứ Hai (18/8), ông Trump đăng tải trên Truth Social tuyên bố ông Zelensky "có thể chấm dứt xung đột với Nga gần như ngay lập tức, nếu ông muốn, hoặc tiếp tục chiến đấu"...

Nhưng khi ông Trump bước ra khỏi Nhà Trắng, chào ông Zelensky bằng nụ cười tươi và cái bắt tay nồng ấm, bầu không khí lo sợ tan biến. Trong cuộc gặp với báo chí tại Phòng Bầu dục, cả hai Trump và Zelensky phối hợp ăn ý, không khí trở nên nhẹ nhàng, thuận lợi.

Tổng thống Ukraine thay đổi chiến thuật

“Ông đã bao giờ nói ‘cảm ơn’ chưa?”, Phó Tổng thống JD Vance từng chất vấn ông Zelensky hồi tháng 2, ám chỉ ông không bày tỏ đủ lòng biết ơn với Mỹ.

Ngày 18/8, Tổng thống Zelensky đã đảm bảo rằng điều đó không còn là vấn đề. Trong bài phát biểu tại Phòng Bầu dục, ông lặp lại tám lần lời cảm ơn, phần lớn dành cho Tổng thống Trump.

“Cảm ơn ngài Tổng thống rất nhiều… cảm ơn sự quan tâm của ngài. Cảm ơn ngài vì những nỗ lực, những nỗ lực cá nhân của ngài nhằm chấm dứt cuộc chiến này. Xin cảm ơn”, ông Zelensky nói.

Ông cũng gửi lời cảm ơn tới Đệ nhất phu nhân Mỹ vì đã gửi thư với thông điệp hòa bình cho Tổng thống Putin. “Nhân cơ hội này, tôi xin cảm ơn phu nhân của ngài”, ông nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine còn nhấn mạnh sự đồng lòng của các đồng minh: “Sau cuộc họp, chúng ta sẽ có sự hiện diện của Anh, Pháp, Đức... tất cả các đối tác trên khắp châu Âu đều ủng hộ chúng ta. Xin cảm ơn họ. Xin cảm ơn tất cả.”

Khác với hồi tháng 2, lần này Phó Tổng thống Vance gần như im lặng.

Tổng thống Ukraine thay đổi phong cách ăn mặc và thái độ trong cuộc gặp mới nhất với Tổng thống Trump. Ảnh: Getty

Và đến câu chuyện trang phục.

Trong chuyến thăm lần này, ông Zelensky gặp lại Brian Glenn – phóng viên Real America’s Voice, người từng chỉ trích cách ăn mặc của ông trong cuộc gặp gây tranh cãi hồi đầu năm.

“Ông trông thật tuyệt trong bộ đồ đó”, Glenn nhận xét.

Tổng thống Trump cũng hưởng ứng, nhắc lại rằng chính ông đã khen ông Zelensky trước đó, đồng thời không quên nhắc vui rằng Glenn “là người từng công kích Tổng thống Ukraine lần trước”.

Trong bộ trang phục đen tối giản – áo khoác dã chiến, sơ mi và quần tây – Tổng thống Zelensky đáp lời: “Anh vẫn mặc bộ đồ cũ. Tôi đã thay, còn anh thì chưa.”

Cuộc trao đổi tưởng như bông đùa, nhưng thực tế phản ánh sự thay đổi chiến thuật mà Tổng thống Ukraine áp dụng sau hội nghị tháng 2.

Từ khi chiến sự nổ ra, ông nổi tiếng với phong cách áo sơ mi quân đội màu xanh lá hoặc đen, kết hợp quần cargo – trang phục biểu tượng của một nhà lãnh đạo thời chiến, đồng thời là cử chỉ thể hiện đoàn kết với binh sĩ.

Tuy nhiên, trong chuyến thăm Nhà Trắng tháng 2, bộ đồ giản dị đó bị Tổng thống Trump nhắc nhở. Sau đó, khi phóng viên Glenn chất vấn về lý do không mặc vest, ông Zelensky trả lời: “Tôi sẽ mặc như vậy sau khi xung đột kết thúc.” Tình hình nhanh chóng trở nên căng thẳng.

Từ đó, ông Zelensky bắt đầu điều chỉnh. Ông công khai cảm ơn Tổng thống Trump và nước Mỹ, đồng thời thể hiện nỗ lực hàn gắn. Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng khuyên ông cách tiếp cận Tổng thống Trump khéo léo hơn.

Trong những lần gặp sau này, ông Zelensky đã chọn trang phục trang trọng hơn, kể cả tại tang lễ Giáo hoàng Francis ở Vatican hay hội nghị thượng đỉnh NATO tại Hà Lan. Trước cuộc họp ngày 18/8, giới chức Mỹ và Ukraine thậm chí đã bàn bạc trước về việc ông nên tránh mặc quân phục thường ngày.

Lựa chọn này tỏ ra hiệu quả. Ngay cả Glenn – người từng chỉ trích gay gắt – cũng thay đổi thái độ.

“Tôi xin lỗi ông,” Glenn nói, ám chỉ cuộc gặp tháng 2. “Trông ông thật tuyệt.”

(Theo CNN, Reuters)