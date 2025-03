Loạt ô tô mới ra mắt Việt Nam trong tháng 3

Geely Coolray

Được hé lộ từ tháng 2 nhưng phải đến ngày 21/3, hãng xe Geely của Trung Quốc mới chính thức ra mắt thương hiệu tại Việt Nam cùng mẫu SUV cỡ B Coolray . Xe có 3 phiên bản, gồm Standard (538 triệu đồng), Premium (578 triệu đồng) và Flagship (628 triệu đồng).

Geely Coolray được nhập khẩu từ Malaysia và có tên gọi khác là Proton X50 tại quốc gia này. Theo nhà sản xuất, Coolray được trang bị tiêu chuẩn động cơ xăng 1.5 tăng áp, công suất 175 mã lực và mô-men xoắn 255 mã lực, đi kèm hộp số 7 cấp DCT.

Một số trang bị tiện nghi đáng chú ý: cụm đồng hồ thông số 7 inch, màn hình giải trí cảm ứng 10,25 inch, 6 loa, vô lăng bọc da… Bản cao cấp có cửa sổ trời, camera 360 độ, cảm biến quanh xe và gói hỗ trợ lái ADAS.

Geely Monjaro

Cùng với Coolray, Geely còn giới thiệu mẫu Monjaro được định vị ở phân khúc SUV hạng D. Tuy vậy, xe có kích thước nhỏ hơn so với các đối thủ trong nhóm này như Ford Everest, Hyundai Santa Fe, Mazda CX-8, Toyota Fortuner. Đổi lại, Monjaro chỉ trang bị cấu hình 5 chỗ để cho không gian cabin rộng rãi hơn.

Geely Monjaro được phát triển trên nền tảng CMA do Geely hợp tác cùng Volvo . Xe sử dụng động cơ tăng áp 2.0L công suất 238 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Dự kiến, Geely Monjaro sẽ bán ra tại Việt Nam với hai phiên bản Premium và Flagship. Mức giá và thông số chi tiết sẽ được công bố trong thời gian tới.

Geely EX5

Geely EX5 là mẫu SUV thuần điện, cũng là sản phẩm xe điện đầu tiên của Geely tại Việt Nam. Xe có kích thước ngang ngửa với VinFast VF 7. Về ngoại hình, EX5 có thiết kế với nhiều đường nét bo tròn và tay nắm cửa dạng ẩn giúp tăng tính khí động học.

EX5 dự kiến bán ra với 2 phiên bản, ra mắt trong quý II/2025. Các bản đều sử dụng mô-tơ điện công suất 214 mã lực và mô-men xoắn 320 Nm. Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin LFP dung lượng 60,22 kWh, cho quãng đường di chuyển 430 km/lần sạc. Xe có hỗ trợ sạc nhanh DC, giúp nạp từ 30-80% pin chỉ trong 20 phút.

Omoda C5 Luxury

Trong cùng ngày Geely Coolray ra mắt, một thương hiệu Trung Quốc khác là Omoda & Jaecoo cũng tung ra thị trường mẫu Omoda C5 Luxury với giá 539 triệu đồng. Đây là bản thấp nhất của dòng xe, xếp dưới các bản Premium (589 triệu đồng) và Flagship (669 triệu đồng) đã ra mắt trước đó.

Đáng chú ý, hãng cho biết khách mua Omoda C5 Luxury đợt đầu sẽ được hưởng giá ưu đãi 499 triệu đồng, số lượng giới hạn. Bản này vẫn sử dụng động cơ 1.5L, công suất 111 mã lực. Nội thất với màn hình kép 10,25 inch, ghế da và các tiện ích cơ bản vẫn được giữ lại, nhưng cắt giảm nhiều trang bị cao cấp như gói ADAS, sạc không dây hay đèn LED.

Porsche 911 nâng cấp 2025

Bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của dòng 911 (mã 992.2) được Porsche giới thiệu tại thị trường Việt Nam hôm 22/3 . Xe có tổng cộng 8 phiên bản với giá bán từ 8,87-16,86 tỷ đồng.

Ở bản facelift 2025, Porsche 911 có một số thay đổi nhỏ về ngoại hình ở cản trước và sau, đèn hậu LED được tinh chỉnh tích hợp logo Porsche 3D.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên mẫu 911 2025 nằm ở công nghệ T-Hybrid kết hợp với động cơ boxer 3.6L trên bản Carrera GTS. Hệ thống này cho công suất tối đa 533 mã lực và mô-men xoắn 610 Nm, giúp Porsche 911 Carrera GTS tăng tốc 0-100 km/h trong 3 giây và đạt tốc độ tối đa 312 km/h.

Các phiên bản còn lại vẫn dùng động cơ boxer 3.0L, sản sinh công suất 473 mã lực, mô-men xoắn cực đại 530 Nm, đi kèm hộp số PDK ly hợp kép 8 cấp. Riêng bản Carrera T sử dụng hộp số sàn 6 cấp kết hợp động cơ 3.0L tăng áp kép, sản sinh công suất 388 mã lực và mô-men xoắn 530 Nm.

MG G50

Sau khi được trưng bày tại triển lãm VMS 2024, mẫu MPV MG G50 đã được hãng mở bán chính thức tại Việt Nam từ 29/3. Xe có ba phiên bản, gồm MT COM (559 triệu đồng), AT DEL (689 triệu đồng) và AT LUX (749 triệu đồng).

MG G50 được định vị ở phân khúc MPV cỡ trung, cạnh tranh với Toyota Innova Cross và Hyundai Custin. Xe có ngoại hình vuông vức, đặc biệt là ở phần nóc và đuôi xe, giúp đem lại không gian thoải mái cho hành khách bên trong cabin.

Tất cả các phiên bản của MG G50 đều sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5 với công suất 169 mã lực, mô-men xoắn 258 Nm. Đi kèm là hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 7 cấp ly hợp kép ướt tùy theo phiên bản.

Trong đó, bản số sàn có trang bị tiện ích ở mức cơ bản gồm ghế nỉ, hệ thống radio, vô-lăng không kèm các phím chức năng, 2 túi khí và cắt một số tính năng an toàn. Mục đích nhằm giảm chi phí, hướng tới nhóm khách hàng mua xe để kinh doanh dịch vụ vận tải .