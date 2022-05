Loạt nữ sinh ‘tố’ phó hiệu trưởng ở Tây Ninh có hành vi sàm sỡ

Hôm nay (25/5), liên quan tới ông Nguyễn Văn Trác – người đang ‘dính’ nghi án sàm sỡ nữ sinh ở Tây Ninh, nguồn tin của Tiền Phong xác nhận, vừa có thêm 2 nữ sinh khác ‘tố’ ông Trác có hành vi sàm sỡ.

Cụ thể, em T. (SN 2007), học sinh lớp 9 Trường THCS Long Khánh, có bản tường trình gửi công đoàn nhà trường, qua đó em T. cho biết ông Trác có hành vi sàm sỡ em này tại phòng làm việc của ông Trác.

“Trong năm học 2020-2021, lúc em còn đang học lớp 8 có thường xuyên lên phòng dọn dẹp cho thầy Nguyễn Văn Trác , lúc đi có bạn T.L và T.N. Sau khi dọn dẹp xong, thầy kêu hai bạn về trước, kêu em ở lại nói chuyện. Thầy hỏi: “Em có thương thầy không?”. Em chỉ cười và im lặng. Sau đó thầy ôm cổ em, hôn lên má em và thầy kêu em “hôn lại thầy một cái đi”. Lúc đó, em rất hoang mang và sợ, vội chạy ra ngoài” – Bản tường trình của em T. gửi công đoàn trường ghi.

Ngoài lần ‘sàm sỡ’ trên, em T. cũng nêu, ngày 27/3 vừa qua, do có liên quan đến vụ đánh nhau trong trường học, ông Trác nhắn tin hẹn em T. lên phòng. Em T. đi cùng 3 học sinh khác lên phòng ông Trác nhưng cũng bị ông này kêu đi về lớp học, để lại em T. một mình.

“Khi các bạn đã ra ngoài, thầy Trác không nói gì mà tiến tới ôm eo em bằng một tay, hôn vào má em, em ngã người ra, thầy ghì chặt em vào người thầy, nói: “là không sao hết, cho thầy hôn em một cái đi”, sau đó thì ghì em vào người rồi hôn vào môi em” - em T kể lại trong tường trình.

Em H.T (SN 2009), học sinh lớp 7, trong tường trình gửi Công an huyện Bến Cầu cho biết, cuối tháng 3 vừa qua, ông Trác kêu H.T lên phòng làm việc và có những hành vi không đúng chuẩn mực, như khoát tay lên vai, kéo ghì sát người...

Như Tiền Phong đã đưa tin, trước đó ông Nguyễn Văn Trác (phó Hiệu trưởng Trường THCS Long Khánh - huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) đã bị đình chỉ công tác 15 ngày, trong thời gian cơ quan chức năng xác minh, làm rõ ‘nghi vấn’ ông Trác sàm sỡ với nữ sinh C..

Cụ thể là phụ huynh tên Q. có con gái tên là C. đang học tại Trường THCS Long Khánh có đơn gửi các cơ quan chức năng, tố cáo hành vi xâm hại thân thể trẻ vị thành niên của ông Trác.

Phần ông Trác, trong bản tường trình gửi Phòng GDĐT huyện Bến Cầu và Hiệu trưởng Trường THCS Long Khánh, ông Trác xác nhận có gọi nữ sinh C. lên phòng làm việc. Khi ông Trác đứng lên thì vướng vào cái quạt điện để bàn nên đụng phải người nữ sinh C., cùng lúc đó, ông Trác có thấy trên mặt em C. có nốt ruồi nên lấy tay đụng và nói nốt ruồi sẽ rất tốt.

Hiện đơn ‘tố’ ông Trác sàm sỡ của 3 nữ sinh C., HT và T. đang được các cơ quan chức năng liên quan huyện Bến Cầu phối hợp xác minh, điều tra, làm rõ.